Netflix ha anunciado hoy el estreno el próximo 3 de febrero de INFIESTO, la nueva película de Patxi Amezcua protagonizada por Isak Férriz e Iria del Río entre otros.



Patxi Amezcua, director de películas como Séptimo y guionista de Un hombre de acción, La sombra de la ley y El aviso, entre otras, escribe y dirige este inquietante thriller de misterio en el que la investigación de la reaparición de una joven que llevaba meses dada por muerta destapará un secreto aún más oscuro que se esconde en la cuenca minera asturiana. La presión de la investigación es aún más acuciante: estamos en Marzo de 2020 y acaba de comenzar el estado de emergencia.

Producida por Vaca Films para Netflix, INFIESTO está protagonizada por Isak Férriz (Bajocero, Feria: la luz más oscura) e Iria del Río (Las niñas de cristal, Élite). Completan el reparto José Manuel Poga (La casa de papel) y Luis Zahera (As bestas) entre otros.

La película se rodó durante siete semanas en localizaciones naturales en Asturias y Galicia.

Sinopsis de INFIESTO:

Marzo de 2020. En el primer día del estado de emergencia, dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción.

