Tito Leyva, un poeta, periodista y promotor cultural de palabra

Como si me gustara siempre el vacío de una azotea, la luz blanca de un zapato herido, la premonición de una culpa de un sol sin amanecer. (Del poema Luz blanca en la azotea).

Un hombre de mediana estatura, con su infaltable boina, acomoda sus lentes y su micrófono para hacer una entrevista más, revisa el lugar para ver que todo esté en orden, el camarógrafo está listo, toma asiento y llama al primer invitado, su compañero le da la señal, y así inicia el programa cultural “Gente de Palabra”, bajo la magistral dirección de nada más y nada menos que de don Tito Leyva, poeta, escritor, periodista, maestro y promotor cultural, un hombre que entregó su vida al arte nicaragüense, dejando así un legado inolvidable, conozcamos un poco de su historia.

Roberto José Leyva Cerón nació el 15 de enero de 1954 en Matagalpa, Nicaragua, hijo de Rafael Cerón y María Leticia Leyva. Estudió en el Colegio de Masaya y en el Colegio Modesto Armijo de Managua.

En 1970 inicia la carrera de Sociología, pero no la termina e ingresa a la Escuela Normal para ser maestro, en ese año labora en asuntos sociales de barrios, como alfabetizando u otras disciplinas educativas.

En 1973 contrae matrimonio con Damaris Elena Rodríguez, en ese año se une al movimiento artístico "Gradas", donde a través del arte hacían protestas en las gradas de las iglesias, dicho movimiento fue fundado por la poetisa Rosario Murillo y Camilo Ortega Saavedra, donde también estuvo la también poeta y escritora Gioconda Belli.

En 1974 obtiene su título de Maestro junto a su amigo Ricardo Robleto, en ese año funda junto a Manuel Ampié y Moisés Mendoza el Sindicato de trabajadores de Supermercados, pues Tito laboraba en el supermercado La Colonia donde llegó a ser ascendido a la gerencia.

En 1975 nace su hijo Roberto y en 1977, Augusto Leyva Rodríguez. En 1980 es nombrado corresponsal de “Radio Rebelde” de Cuba y en 1981 nace su hija Claudia Azucena Leyva. Además de sus tres hijos con Damaris, tuvo una hija en 1979 llamada Gabriela Mercedes Leyva Téllez, fruto de su romance con Mercedes Téllez.

En 1982 publica el libro “Poemas en Mayo”, que contó con prólogo del poeta y médico Fernando Silva, en 1984 funda Radio Paz y en 1986 es nombrado director de “Radio 13 de Octubre”, en San Carlos, Río San Juan.

En 1995 publica “La Persistencia de la Memoria”. En el año 2000 empieza a laborar como editor del segmento Nuevo Amanecer Cultural de El Nuevo Diario y en 2001 presenta su programa “Gente de palabra” en el Canal CDNN 23 de Plinio Suárez.

En 2003 nace su hijo Said Octavio Leyva Aburto, fruto de su romance con Miurell Aburto. En 2004 publica “Puerta sin Brújula” y en 2008, “Puente Sin Brújula”, para ese entonces fue parte del programa periodístico “Ya de Noche” y “Noticiero Ya” de Radio Ya.

En 2014 renuncia a El Nuevo Diario e inicia el programa “Con Tito vale la pena”en Radio Nicaragua. El 3 de mayo de 2015muere su esposa Damaris Rodríguez.Ese año es homenajeado durante la inauguración de Café de los Poetas en la Vertice Galería y empieza a colaborar con el Departamento de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, brindando conferencias, seminarios, mesas redondas y artículos de carácter cultural.

En 2016 inicia su programa “Todas las voces de la Cultura”, transmitido de lunes a viernes en Radio La Primerísima, donde también fungió como periodista en el noticiero Sin Fronteras. En septiembre de ese año muere su amigo poeta Luis Vega Miranda, a quien le organizó un homenaje junto al Círculo Literario del Adulto Mayor CLAM, del que era miembro.

A mediados del 2017, viaja a Miami y labora en la oficina de redacción del Hotel Royal Palm,en 2018publica el poemario “Viaje a las ausencias de un cosmógrafo”, el 23 de agosto del mismo añoes galardonado como Escritor del año en la XXIII Ceremonia de Premio Lo Nuestro Nicaragua por parte de la Asociación de Artistas de Nicaragua Rafael Gastón Pérez y en el mes de septiembre recita en el primer aniversario de la Fundación Poetas en Órbita.

En enero de 2019 es jurado en el Concurso de Poesía, durante la celebración del 152 aniversario del natalicio de Rubén Darío, junto a la poeta Ninfa Farrach y Humberto Avilés. En el mes de julio participa en el Primer Encuentro Intergeneracional A poesía limpia, organizado por la Fundación Poetas en Órbita de Brenda Martínez Saravia.

En 2020 inicia su programa Gente de Palabra a Canal 6, en octubre de ese año brinda un conversatorio sobre el periodo de Acumulación de Fuerzas en Silencio, FSLN (1970 – 1974) en la Biblioteca Fidel Coloma.

El 21 de marzo de 2021 organiza el Festival de Poetas en celebración al Día Internacional de la Poesía, en el mes de mayo brindó una conferencia en homenaje al 90 aniversario del Gral. del EDSN Miguel Ángel Orthés y Guillén, en septiembre fue galardonado como Escritor del año en la XXVI Premio Lo Nuestro Nicaragua y el 11 de diciembre es partícipe en el XIII Encuentro de Poetas y Escritores del Norte, en homenaje a su amigo Efraín Osejo Morales.

A comienzos del 2022 Tito empezó a presentar problemas de salud, aun así, mantenía siempre el carisma y pasión por el arte. En el mes de marzo fue uno de los ganadores del V concurso Memorias de mi Barrio, con su obra “Memorias del Barrio Tierra Prometida”, realizado por la Alcaldía de Managua; el 13 de mayo fundó junto al también escritor Efraín Osejo el Banquete de Poetas, un espacio cultural para promover la literatura y otras disciplinas artísticas.

El 4 de agosto de 2022 recibió el Premio Escritor en la XXVII Ceremonia de Premio Lo Nuestro Nicaragua por parte de la Asociación de Artistas de Nicaragua Rafael Gastón Pérez y el 13 de ese mismo mes recibe una placa de reconocimiento a su labor en el Segundo Banquete de Poetas.

“Mi papá siempre nos mostró varios lemas de honestidad, a ser buen trabajador, de superarse en la vida, siempre nos vivía aconsejando él, era pasivo, nos decía que buscáramos siempre cómo dejar huellas donde nosotros anduviéramos, y en cuestión de lectura, soy muy amante de los escritos de mi papá, y el recuerdo más lindo que tengo de mi papá es cuando nos inculcaba los valores de superación”, expresó su hijo Augusto Leyva.

“Era un gran hombre de buenos sentimientos ahí lo expresaba en sus poema y libros”, expresó su hija Gabriela Leiva, quien reside en Costa Rica.

En noviembre de 2022 viaja a la ciudad de Rivas al recital en homenaje al poeta Álvaro Urtecho y el 10 de diciembre preside el III Banquete de Poetas en homenaje a la poeta y pintora Ninfa Farrach, en la ciudad de Matagalpa.

El día 28 de diciembre, su salud se puso más crítica, siendo llevado de urgencias al Hospital Lenín Fonseca, donde falleció a las 9:30 p.m., tenía 68 años, fue sepultado en el cementerio Campos del Cielo, del municipio de Ticuantepe, su última presentación fue en el Conversatorio Cafetería La India en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Él era un padre ejemplar, me daba muchos consejos, era mi hermano, mi amigo, siempre me llamaba, porque para él yo era su niña chiquita; cuando íbamos al hospital compartíamos almuerzo, platicábamos, chileábamos, me llamaba “Clanda” o “chelita”, me duele bastante y me hace muchísima falta”, expresó su hija Claudia Leyva.

Tito Leyva es considerado uno de los grandes promotores culturales nicaragüenses.