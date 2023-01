¿Por qué conviene contratar un seguro a través de un corredor? Emprendedores de Hoy

En España existen más de 120 millones de contratos de seguro. Una parte de ellos se hace directamente con la compañía de seguros, pero un porcentaje más alto aún se contrata a través de una correduría de seguros.

¿Por qué? El corredor de seguros es un profesional independiente que asesora a sus clientes y les ayuda a encontrar el seguro más adecuado al perfil y necesidades reales del cliente. Contar con un corredor de seguros tiene numerosas ventajas para el cliente, desde el asesoramiento en la contratación hasta un servicio completo en la post-contratación y saber que el corredor siempre estará al lado de su cliente para reclamar sus derechos.

En los últimos años, las corredurías ya no son solo físicas, sino que también han pasado a convertirse en corredurías online. Dentro de ellas, destaca inXur, que ofrece el servicio de comparación de seguros online y asesora a sus clientes para elegir el mejor seguro en cada momento e incluye el servicio postventa, lo cual permite al cliente obtener siempre el mejor servicio y al mejor precio durante toda la vigencia de la póliza.

¿Cuáles son los beneficios de contar con un corredor de seguros? A la hora de contratar una póliza de seguros, existen varias posibilidades: contratar directamente con una aseguradora, utilizar comparadores online que muestran diferentes precios de varias aseguradoras, pero se desentienden tras la contratación y no ofrecen ningún servicio posterior a sus clientes. Contratar a través de un corredor, que es un profesional independiente y ofrece el servicio de comparación online para poder elegir el mejor seguro entre una amplia oferta de aseguradoras, pero además asesora durante la contratación y da un servicio global tras la contratación y a lo largo de toda la vida de la póliza.

Desde inXur resaltan la ventaja principal de contratar seguros a través de un corredor: para una correduría, el cliente siempre es la persona, no la compañía de seguros. Eso les permite reclamar los derechos de los clientes, aunque vayan en contra de los beneficios de la aseguradora y, además, al trabajar con más de 30 aseguradoras, pueden ofrecer el mejor seguro en cada momento para el perfil real del cliente, aun cuando eso conlleve cambiar de compañía.

En inXur, conocen el mercado a fondo y ofrecen una amplia gama de opciones de seguro, asesorando y encontrando el más adecuado para cada cliente. El cliente que contrata con inXur ahorra tiempo y dinero y, además, sabe que inXur explica los términos y condiciones de los contratos de manera clara y sencilla y le asistirá en siniestros y cualquier incidencia a lo largo de toda la vigencia de la póliza de seguro contratada.

Asimismo, inXur es el guía en la jungla de los seguros. Su trabajo es leer la letra pequeña de los acuerdos y explicar con detalle los términos y condiciones en un idioma que se entienda, sin términos aseguradores que añadan complejidad y sean difíciles de entender.

¿Por qué contratar un seguro a través de inXur? inXur es una correduría de seguros que trabaja con más de 30 aseguradoras para ofrecer pólizas a sus clientes, sin preferencia hacia ninguna de las compañías. Los ingresos de la correduría provienen de comisiones que dan las aseguradoras, por lo que el cliente no debe pagar nada y está seguro de recibir siempre el mejor servicio con un asesoramiento experto e independiente.

inXur mantiene la atención al cliente después del cierre del contrato. La correduría se encarga de gestionar siniestros y reclamaciones. También se compromete con la resolución de dudas sobre pagos y recibos.

Por otra parte, las corredurías online como inXur ofrecen gestión de llamadas y la presentación de reclamaciones a la compañía aseguradora, para brindar al cliente un servicio global y óptimo también después de contratar. El cliente estará en todo momento acompañado y asesorado por inXur, que explica al cliente todos los procesos de manera clara, haciendo fácil los ya de por sí complejos seguros. Algo que ni las aseguradoras ni los comparadores son capaces de hacer, convirtiéndose en un servicio diferencial, completo y gratuito para sus clientes.

Como correduría online, inXur hace una apuesta clara por la tecnología: facilita aún más todos los procesos al cliente, que podrá gestionar sus pólizas desde su móvil cuando quiera y donde quiera. Los clientes disponen de la Oficina Virtual, donde poder gestionar todos los seguros que tengan con inXur, independientemente del tipo de producto, sector o compañía. Pueden acceder a la documentación de sus pólizas, gestionar cambios, consultar información y hacerlo siempre desde donde quieran y cuando quieran, obteniendo el mejor servicio sin tener que desplazarse.

Por supuesto, el cliente siempre puede además llamar por teléfono o gestionar sus pólizas online, lo que se traduce en un ritmo de trabajo más rápido y más accesible para los clientes modernos.

Por todo lo anterior, inXur tiene una cartera de clientes que supera las 400.000 personas satisfechas y trabaja constantemente en el desarrollo de nuevos productos y mejoras para todos sus clientes presentes y futuros.



