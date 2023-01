​Las cuatro citas de Escudería Targa Iberia en 2023 Ha elaborado un calendario en el que participarán coches de todas las disciplinas Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de enero de 2023, 12:09 h (CET)



Escudería Targa Iberia ya tiene definido su calendario para la temporada 2023, año en el que combinará los mejores espectáculos de automovilismo histórico con otros eventos cuyos protagonistas serán los vehículos GT de última generación.



Fiel a su filosofía de presentar acontecimientos automovilísticos de gran calidad, estructurándolos para lograr el interés de todos los públicos, la organización española ha elaborado para esta temporada 2023 un calendario de 4 citas en las que participarán coches de todas las disciplinas en carreras de resistencia o al sprint para turismos, GT, Sports y monoplazas, tanto históricos como modernos.

6 horas de Barcelona by Espíritu de Montjuïc (20-21 de mayo 2023)

La ya clásica cita de Espíritu de Montjuïc evoluciona en 2023 hacia una prueba que se propone homenajear las míticas 6 horas de Barcelona, que se disputaron en el circuito urbano barcelonés en 1967 y 1968 y que posteriormente evolucionaron a 12 horas (1969) y a 1.000 km (1971). Las 6 horas de Barcelona de 2023 tomarán como base el campeonato ‘Endurance VHC V de V’, en el que compiten mezclados Turismos, GT y Sports. La del Circuit será la 3ª de las 4 competiciones de que consta el calendario de dichas series. Escudería Targa Iberia homenajeará las 6 horas de Barcelona que se disputaban en Montjuïc con una interesante exposición que se ubicará en uno de los boxes del Circuit de Barcelona–Catalunya.

Durante el fin de semana también se disputarán sendas competiciones de la ‘Alpine Elf Europa Cup’ (monomarca con Alpine A110) y Copa Racer (Mini modernos).

Maserati International Rally (14-15-16-17 de septiembre 2023)

Escudería Targa Iberia ha recibido el encargo de producir y coordinar este evento internacional que llega este año a España, centrado en Barcelona, en el que se reunirán clientes “maseratistas” de todo el mundo con actividades, visitas y gastronomía en diversos enclaves de Barcelona y su entorno. No faltará la visita al Circuit de Barcelona–Catalunya, en cuya pista habrá tandas libres y pruebas de regularidad, entre otras actividades.

Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota (30 de septiembre-1 de octubre 2023)

Las famosas ‘Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS’, organizadas por SRO Motorsports, disputarán un año más la 5ª y última competición del año de la modalidad Endurance, además de ser la 9ª de las 10 carreras del campeonato combinado Endurance-Sprint. Este campeonato, líder mundial en GT de última generación, proclama cada año una buena parte de sus ganadores en esta prueba española, lo que la convierte en una cita decisiva.

Paralelamente, en el Festival de la Velocidad se correrá la 6ª y última cita de la ‘GT4 European Series’, la 5ª y también última de la fantástica ‘GT1 Sports Club by Curbstone’ y del no menos espectacular ‘McLaren Trophy, Europe’, que será novedad. En una gran carpa instalada en el paddock del Circuit de Barcelona–Catalunya se darán cita los mejores especialistas del mundo de SIM Racing en una prueba puntuable para la ‘SRO Esports’. Como complemento, Escudería Targa Iberia convocará una nueva etapa de ‘MODAS Car Show’, reunión de coches personalizados de gran atractivo para los aficionados.

Jerez Historic Festival (21-22 de octubre 2023)

Tras un año de pausa vuelve el Jerez Historic Festival, prueba cumbre de las competiciones que tienen lugar en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto. Una amalgama de coches de todo tipo correrán en la pista jerezana ante la que se prevé mejor entrada automovilística de la temporada.

Los monoplazas estarán presentes con la 8ª de las 10 pruebas que componen el calendario europeo de los ‘Historic Grand Prix Cars’, la Fórmula 1 pre65, a los que se añadirán otros monoplazas que en su día fueron el primer peldaño para futuros campeones, los ‘Formula Junior Historic Racing’.

Todos los campeonatos del promotor Race Ready estarán en Jerez, empezando por las ‘Iberian Historic Endurance’, 6ª de las 7 carreras de los “Gentleman Drivers” más competitivos de Europa con Turismos, Gran Turismos y Sport-Prototipos de la época dorada. También se disputará la ‘Carrera de los 80's’, sólo con coches de competición de aquella década; ‘Grupo 1 Portugal’, con los turismos “casi” de serie de los 70 y finales de los 80; ‘Súper Seven by Toyo Tyres’, monomarca con estos míticos modelos, prácticamente monoplazas carrozados; y la ‘Iberian Supercars Endurance’, una espectacular mezcla de vehículos GT4 y TCR que darán el toque más moderno a la reunión. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las cuatro citas de Escudería Targa Iberia en 2023 Ha elaborado un calendario en el que participarán coches de todas las disciplinas ​Los seis equipos españoles estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior Movistar Team, tercer conjunto UCI WorldTour confirmado para la prueba andaluza ​Caja Rural-Seguros RGA marca el kilómetro cero para la nueva temporada La filosofía del proyecto se mantiene año tras año, con la formación y el desarrollo de talento joven como principal seña de identidad ​Eugenia Hinsch representará a España en la Copa del Mundo Júnior de Segovia Se batirá contra la élite mundial sub20 los próximos días 21 y 22 de enero Conexión de talento con Sofia Araújo y Delfi Brea: una pareja que apretará mucho el top 10 Pádel