Silvia Irles, autora de «La tortuga ciega»: «Es mi gran apuesta literaria en ficción para adultos»

Silvia Irles es el seudónimo de una escritora que se considera aficionada, aunque en sus escritos vamos a encontrar mucho valor. Madrugadora y aficionada al café, pasa sus días ideando historias para conquistar corazones. En el último mes de 2022, lanzó su primera novela, La tortuga ciega, que hará latir más de uno.

Silvia, todo comenzó con Blanca, la negra, ¿verdad? Un libro infantil lleno de valores que ya se está trabajando en distintas escuelas del país. ¿Qué mensaje transmites con él? En los coles en los que están leyendo a Blanca, la negra, los maestros y maestras me dicen lo fácil que resulta trabajar las habilidades lectoras y abordar las habilidades sociales entre risas. Educar en valores con humor: esa es mi intención. Los valores más importantes que flotan en la lectura de Blanca, la negra son:

POSITIVIDAD: actitud positiva desde primera hora de la mañana

COMPRENSIÓN de los sentimientos y los problemas de las demás personas

RESPETO a las decisiones de los demás, a la naturaleza y a los animales

REFLEXIÓN: cuestionamiento y ruptura con todo tipo de estereotipos

ACEPTACIÓN de uno/a mismo/a y de su realidad

ESFUERZO como punto de partida para conseguir nuestros objetivos

ALTRUISMO: compartiendo tiempo y dedicando atenciones a nuestros mayores (enfermos o no)

RESPONSABILIDAD: Cuidar el medioambiente es tarea de todos

Como escritora, ¿qué realidades o problemáticas querrás abordar en tus historias? Siendo docente desde hace casi veinte años, considero primordial reforzar el valor del RESPETO, en su sentido más amplio, desde la infancia. Las nuevas generaciones viven en una sociedad que cambia por momentos y es necesario que aprendan a normalizar la diferencia al tiempo que desarrollan un espíritu crítico que supere todo tipo de prejuicios.

Así, como escritora, quiero abordar temas como la igualdad racial, la homosexualidad, los nuevos modelos de familia, el deterioro físico y mental de las personas mayores, la necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente y a los animales…

¿Qué te ha enseñado la literatura infantil? A divertirme, sin duda. Llevo media vida escribiendo y nunca me había divertido tanto. Es cierto que la escrituraofrece un refugio muy particular a las personas que necesitamos el silencio, la reflexión y la soledad. Nos invita a ponernos retos, a sonreír cuando los conseguimos y a perseverar cuando se nos escapan. Sin embargo, escribir Blanca, la negra, ha sido todo un descubrimiento para mí. No he necesitado silencio, ni concentración y me lo he pasado en grande.

En mi familia hay personas que son verdaderos personajes y aquí los presento, junto a Blanca, la negra, para que todo el mundo pueda reírse con ellos tanto como lo hacemos en casa. Así, la literatura infantil me ha abierto una puerta muy interesante que no conocía.

Blanca, la negra forma parte de una serie de libros que desarrollarás dentro del género. ¿Nos puedes dar un delante de futuras entregas? ¿Todos los libros tendrán como protagonista a Blanca? Por supuesto, Blanca, la negratiene todavía muchas historias que contar. La idea es que cada mes de su vida se convierta en una nueva entrega de la saga.

En la primera entrega, Despidiendo el año,la niña nos presenta a sus seres queridos, las cosas que vive y cómo las vive reflexionando tras la cena en Nochevieja, a falta de unos minutos para las campanadas.

En la siguiente entrega, Enero, cuánto te quiero, Blancarelatará nuevas aventuras vividas con su familiares y seguirá presentando personas increíbles con las que se relaciona y lugares especiales del pequeño pueblo en el que vive.



Sin embargo, antes verá la luz La tortuga ciega, una novela de ficción adulta. ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? La tortuga ciega es mi gran apuesta literaria en ficción para adultos. La historia empieza cuando Dalia, al cumplir 18 años, decide viajar a Sudamérica para buscar sus orígenes. En su aventura la acompañan su hermano y algunos amigos que, como ella, fueron adoptados por familias españolas a principios del siglo XXI. Durante el viaje, los jóvenes se enfrentarán a retos insospechados y su propósito se verá dificultado por la aparición de numerosos fantasmas del pasado.

La trama de la búsqueda de Dalia y sus amigos se alterna con la que vivieron sus familias diecisiete años antes, cuando permanecieron en la capital de Pecubiadurante semanas a la espera de la documentación necesaria para regresar a España con sus hijos adoptivos.

La sinopsis detalla algo más lo que acabo de explicar: Cuatro familias españolas viajan a Pecubia. Tres semanas de estancia en un país tercermundista como colofón a un proceso de adopción internacional. Antes de que las familias puedan regresar a España con sus hijos adoptivos, deberán superar múltiples dificultades y peligros inesperados. A través de aquellos niños adoptados, que volverán a Sudamérica diecisiete años después en busca de sus orígenes, conocerás la historia de su pasado y asistirás junto a ellos a una emocionante aventura de descubrimiento personal y paso a la madurez.

¿Por qué este cambio a un nuevo género? En realidad, no he cambiado de género con La tortuga ciega. Llevo media vida escribiendo novelas de ficción para adultos. Es la primera obra que publico para adultos desde que me convertí en Silvia Irles. Blanca, la negra, sí es mi primera incursión en el género infantil.

Siento, por lo que nos cuentas de La tortuga ciega, que esta también encierra muchos mensajes y, además, que nos va a tocar la fibra sensible. ¿Qué reflexiones has querido volcar en esta obra? Desde luego, La tortuga ciega está plagada de mensajes y las emociones saltan entre líneas invitando al lector a reflexionar. Por supuesto, mi objetivo último es conquistar los corazones de mis lectores y lectoras. Una novela que aborda esta temática es el escenario perfecto para presentar todo tipo de reflexiones, de las del día a día y otras mucho más profundas, vitales diría yo.

Entre las primeras aparecen sobre todo reflexiones referentes al comportamiento de las personas. Personas que no reconocen sus fallos o que les restan importancia considerando, sin embargo, los de los demás como enormes agravios, personas que se aprovechan de sus puestos de poder, personas celosas que no aceptan compartir el cariño de sus seres queridos…

Y, con respecto a las reflexiones vitales, como no: ¿Buscarías a la familia que te abandonó o te dio en adopción? ¿Qué sentirías hacia ella?¿Te has planteado qué harías si te enamorases de tu propio hermano?¿Acaso en cómo responder al maltrato grave de un hijo? Y muchas más.

Si bien la adopción es un examen para el corazón, La tortuga ciega es un examen para las conciencias donde, a través de las ironías de la vida, el lector o lectora podrá descubrir que la verdad tiene muchas caras y que, a veces, no es justo juzgar a las personas por lo que hacen sino por lo que sienten.

¿Has pensado alguna vez cómo sería ver tus libros publicados por editoriales? ¿Tienes alguna en mente? Sí, lo he pensado. De hecho, lo he visto. En mi otra vida, con mi verdadero nombre, publiqué algunas novelas. Silvia Irles es un pseudónimo que me permitirá, al menos de momento, evitar presentaciones y ferias. Ahora mismo, no tengo editoriales en mente.

¿Por qué deberíamos dar una oportunidad a La tortuga ciega? Blanca, la negra no te pregunto porque está siendo una obra valiosísima para muchos padres, profesores, niños… pero La tortuga ciega es la nueva gran apuesta. Principalmente, porque es una novela que va directa al corazón. Y porque es una historia muy dinámica. Los saltos en el tiempo son incesantes creando una atmósfera de intriga que desvela, poco a poco, cómo han evolucionado los personajes y sus relaciones a lo largo de los años. Acción y emoción a partes iguales. También porque se trata de un drama salpicado de conversaciones y situaciones cómicas que dibujará a algunos personajes como sujetos elocuentes y perspicaces, y de los que el lector o lectora podrá enamorarse desde el primer minuto.

En resumen, porque La tortuga ciega combina acción, emoción, intriga, amor, amistad y una clara invitación a la reflexión.