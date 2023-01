Desfasados Los medios y los parlamentarios vienen ignorando o minimizando al paro nacional indefinido en Perú Isaac Bigio

martes, 10 de enero de 2023, 09:05 h (CET) La prensa y el Congreso en Lima están de espaldas al resto del Perú. El 4 de enero decenas de miles se han movilizado en cientos de localidades en todo el país. Solo en esa fecha ha habido más gente protestando en las calles contra el nuevo gobierno de la derecha, que la suma de todos los manifestantes conservadores en todas las marchas durante los 16 meses de Castillo. Hasta hoy, la paralización en varias regiones, especialmente del sur, es total.



Empero, los medios y los parlamentarios vienen ignorando o minimizando al paro nacional indefinido. Montoya, al igual que el renunciante jefe de la inteligencia de Boluarte, han terruqueado a las protestas, mientras otros afirman que allí hay vándalos, comunistas, maoístas o agentes bolivianos.

A diferencia de los grandes paros nacionales que se dieron hace 4 1/2 décadas y que fueron los que impusieron la actual democracia post-militar, esta vez la CGTP y los partidos de izquierda no juegan mayor rol. En las marchas no se ven muchos folletos o banderolas de los partidos comunistas (Unidad o Patria Roja), del antaurismo o de las distintas fuerzas electorales de la izquierda (Frente Amplio, UPP, DD, JPP o PL).

Se trata de un movimiento espontáneo que carece una dirección nacional o partidaria y que es impulsado por diversos frentes de defensa, asambleas populares y colectivos locales. La prensa no busca entrevistar a sus organizadores, pues prefiere despreciarlos o satanizarlos.

En 1978, cuando se dieron las primeras bancadas de la izquierda, estas buscaban estar en las marchas e impulsar grandes movilizaciones contra la dictadura castrense, a la cual hicieron caer. A 45 años de ello, hay más congresistas que se reclaman socialistas, pero estos viven más divorciados de la realidad y de las protestas sociales.

Ni el portal de PL ni el Facebook de su Secretario General hablan del paro. Casi todas las notas que aparecen en el Facebook del Dr. Cerrón desde el 4 tienen que ver con su defensa legal, y punto.

La mayoría de todos los grupos parlamentarios de izquierda se unió el 7/12 a toda la derecha para hacer el golpe congresal que vacó a Castillo y hoy no intenta aparecer en las movilizaciones o impulsar un comando nacional de lucha.

