Globamatic explica qué fue del D-VHS, el formato en cinta que casi supera a Blu-ray

Cuando los 90 acabaron, los primeros avances del HD ya comenzaban a aparecer. Pero no fue hasta los 2000 cuando apareció el D-VHS, un formato precursor de los videos de alta definición. Una empresa de digitalización de formatos audiovisuales obsoletos explica qué fue de este formato y cómo pueden las personas rescatar ese material audiovisual Antes de la llegada del DVD, un formato que la mayoría de personas han utilizado ya sin importar su edad, estaba el D-VHS. Este formato, que llegó poco después del VHS, permitía reproducir formatos de video en alta definición y almacenar datos digitales. Cuando se introdujo este formato en el 1998, gracias a JVC y a otras empresas como Hitachi, Matsushita y Philips, el D-VHS comenzó a introducir también datos digitales además de películas. Es por este motivo que su nombre contiene la letra "D", cuyo significado es DATA. Por lo tanto, las personas pasaron de grabar videos con una calidad baja a permitir la alta definición, llegando a almacenar hasta 45 GB de datos.

Por lo tanto, este formato fue toda una revolución, puesto que permitía grabar hasta 4 horas. Algo interesante acerca de este formato de video es que, a la hora de grabar videos, según el modo en el que se ponía la cámara, se grababa durante un tiempo determinado. Un ejemplo de ello es el mod HDTV con hasta 4 horas de duración o el STD que podía llegar incluso hasta las 8 horas. El modo que resultaba realmente una revolución es el modo SD, que permitía hasta 24 horas de grabación.

Globamatic, una empresa de digitalización de valiosos recuerdos en formatos obsoletos (VHS, Super8, Diapositivas), explica qué fue del D-VHS y qué pueden hacer las personas para no perder ese material audiovisual que en el futuro no tiene cabida en este formato. "El precio caro que tenían que pagar las personas para reproducir videos D-VHS fue una de las razones por las que, con el tiempo, dejó de utilizarse. El formato D-VHS también fue desbancado totalmente por la aparición del formato DVD, que tenía un almacenamiento superior (y no hay que olvidar el precio, que resultaba mucho más asequible)", explica Globamatic.

"Hoy en día, este formato se ha quedado totalmente obsoleto lo mismo que todas esas cintas con recuerdos grabados en VHS o videocámara, olvidadas en un cajón o una caja de recuerdos", comenta Globamatic. Una solución que esta empresa da para no perder esos recuerdos es pasar esos recuerdos con un formato obsoleto a un formato más actual, como MP4 en USB o DVD. Globamatic rescata esos recuerdos familiares, esas vacaciones, esas Navidades, etc. de la infancia y lo hace de forma perfeccionada, sin casi alterar ese material audiovisual. Es fundamental digitalizar ese material, que con el tiempo se puede estropear.