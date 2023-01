Las ventajas de instalar camas elevables en los hoteles Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de enero de 2023, 13:42 h (CET)

La cama elevable se ha convertido en un producto imprescindible en los sitios de alojamiento turístico. La razón principal es que simplifica significativamente el trabajo de las camareras de piso y evita que estas puedan tener problemas de salud por sobreesfuerzo.

Además, tener este tipo de artículos también será una obligación en los hoteles de 4 y 5 estrellas de las Islas Baleares a partir del año 2023. Dicha medida, estipulada en la nueva Ley de Turismo, busca proteger a las también llamadas kellys. En ese sentido, los establecimientos que necesiten comprar sus respectivas camas pueden acudir a empresas como Bed Lifter, donde ofrecen calidad y precios competitivos.

Por qué los hoteles no deben prescindir de una cama elevable en las habitaciones La cama elevable es un producto que no debería faltar en ningún hotel ni alojamiento turístico en general, por diferentes motivos. El principal es que las camas tradicionales han llevado a que muchas camareras de piso tengan accidentes laborales y sufran problemas de salud como lesiones, por las posturas forzadas y por el levantamiento de peso a la hora del aseo, y dolores cervicales y lumbares, entre otros.

A los hoteles, les conviene sustituir sus camas comunes por las elevables, ya que esta acción es sinónimo de productividad por parte del personal, pues se pueden cambiar las sábanas y limpiar de una forma más rápida y eficiente. A su vez, esto permite dar a los clientes un mejor servicio. Por otro lado, las camas comunes suelen deteriorarse fácilmente por cuestiones como, por ejemplo, el roce con la aspiradora. No obstante, esto no pasa con las camas elevables, lo que significa que pueden ser mucho más duraderas.

En conclusión, los establecimientos hoteleros que sean responsables y quieran cumplir con la legislación vigente europea, para tener trabajadores saludables que no tengan que coger la baja frecuentemente por dolores de espalda, no deben prescindir de las camas elevables.

Dónde comprar camas elevables de calidad garantizada Bed Lifter es una empresa que fabrica, entre otras cosas, camas elevables para hoteles. Esta tiene su sede principal en la ciudad de Madrid, pero se ha convertido en una marca de referencia a nivel nacional para adquirir este tipo de productos.

El catálogo de esta compañía es amplio. Entre las opciones disponibles destaca la cama elevable automática de medida estándar, aunque también ofrecen modelos a medida con un dispositivo elevable incorporado. Además, cuentan con elevadores de cama manuales, que se ajustan a cualquier medida de cama o altura de somier y elevadores automatizados.

Los hoteles y alojamientos interesados en comprar los artículos fabricados por Bed Lifter deben acceder a la página web, donde están sus canales de contacto.



