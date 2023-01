Cinco servicios que se han vuelto mucho más fáciles gracias a internet Tenemos a nuestra disposición a toda clase de profesionales a los que podemos contactar con tan solo coger nuestro teléfono y conectarnos Redacción

jueves, 5 de enero de 2023, 09:26 h (CET) Todo se ha digitalizado. Es algo que vemos a diario y de lo que, quizá, no somos tan conscientes como creemos. Esta digitalización también afecta a los servicios más tradicionales, a los que siempre han estado ahí. ¿Lo mejor de todo? Que gracias a eso nuestras vidas son mucho más fáciles. Tenemos a nuestra disposición a toda clase de profesionales a los que podemos contactar con tan solo coger nuestro teléfono y conectarnos.

¿Y cuáles son esos servicios de siempre que nos hacen la vida mucho más fácil gracias a internet? Los que vamos a ver aquí mismo.

Servicios que han dado salto a internet para facilitarte la vida

Lo cierto es que hay muchos profesionales que se han adaptado a los tiempos que corren estableciéndose en internet. Ahora, la mayoría de veces que necesitas algo te basta con hacer una búsqueda por Google y echar un vistazo a los primeros resultados. Este método, tan propio del siglo XXI, es algo que cada vez se ve más, y ya no solo para buscar por ejemplo a especialistas en electricidad o para entrar en tiendas online, sino también para solicitar citas médicas o pedir presupuestos para enviar un paquete.

Todo se ha trasladado a lo digital. Sin embargo, de todo el abanico online que tenemos a nuestra disposición a día de hoy, estos son los servicios más tradicionales que mejor han dado el salto, y que más fáciles nos han puesto las cosas.

Transporte

Si necesitas transportar muebles, vehículos o cualquier producto, ahora puedes contratar una compañia de transporte a través de internet. Tienes a tu disposición plataformas como MACINGO, que te facilitan el contacto con transportistas profesionales para cualquier necesidad que tengas. No importa lo que quieras llevar y a donde, se encargan de trasladarlo en el menor tiempo posible y con toda la seguridad que necesites.

Esto te permite eliminar cualquier posible complicación a la hora de tener que mandar algo a alguna persona, o a cualquier comercio/cliente. Te conectas, entras en la web, indicas el tipo de envío que quieres hacer y en muy poco tiempo tienes respuesta con presupuestos y opciones para que elijas la que más te convenga. Son todo facilidades.

Cerrajería

Contactar con cerrajeros a veces es una necesidad urgente. No hay nada peor que volver a casa de madrugada y ver que la llave no entra porque la cerradura se ha averiado, o que directamente se han perdido las llaves. Antes, esto implicaba contactar con familiares o amigos, buscar números de teléfonos y probar suerte hasta dar con un cerrajero de urgencia. Ahora, es tan simple como conectarse a internet y hacer una búsqueda.

Los servicios de cerrajería también se han trasladado a internet. De este modo, puedes contactar con los mejores cerrajeros de tu zona para localizar a los que más te convengan, sea por rapidez, por experiencia o por variedad de servicios. Se acabó eso de buscar a deshoras en listines o preguntando a amigos.

Electricidad

Los electricistas online son también algo posible a día de hoy. Con ellos sucede algo muy similar a lo que pasa con los cerrajeros. Muchos de ellos son profesionales "de toda la vida" que se han lanzado al terreno digital para acercarse a un público mayor. Y, por supuesto, esto no hace más que beneficiarte.

Principalmente, porque si necesitas a un electricista, sea para cambiar una instalación de casa, para montar algo en tu nuevo hogar, o porque hay un problema que necesita solución urgente, solo vas a tener que coger el móvil y conectarte. Los hay que incluso tienen apps y se comprometen a personarse en tu domicilio en solo 15 minutos.

Telefonía

Las operadoras de telefonía han sido las primeras en dar el salto a las soluciones digitales, y no sorprende ya que es su terreno de juego más habitual. Sin embargo, hace tiempo no hacían un despliegue como el de ahora. En los tiempos que corren, puedes consultar tu consumo, ver tus facturas, acceder a promociones o incluso pedir cambios de tarifas a través de internet.

Todo se ha trasladado a las plataformas online para que no tengas que perder tiempo a la espera en hilos musicales, yendo de un departamento a otro en caso de incidencia o teniendo que acudir a establecimientos físicos.

Salud

La salud también se ha trasladado al ámbito digital para hacernos la vida más fácil. Aunque esto es algo que se ha reforzado sobre todo en los dos últimos años, sus consecuencias no son más que positivas. Ahora es mucho más fácil reservar cita en tu médico para una revisión, o para que te trate, ya que solo tienes que conectarte a internet y usar la app o web correspondiente a tu región.

También puedes hacer lo mismo en caso de tener que solicitar una vacuna, renovar recetas o incluso consultar tu historial médico. Ya hay algunas consultas que se llevan a cabo por teléfono, tras pedir cita previamente online. Poco a poco, esto se está extendiendo y mejorando más, haciendo que todo el mundo lo tenga más fácil en caso de necesitar asistencia médica.



*Artículo de Juan Antonio Fonseca Serrano

