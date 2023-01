¿Cuánto duran los implantes dentales? Puede depender de un gran número de factores Redacción

jueves, 5 de enero de 2023, 09:07 h (CET) Los implantes se han convertido en un tratamiento odontológico cada vez más frecuente, y es por ello que son duraderos, resistentes y muy efectivos. En cualquier caso, nada dura para siempre, por este motivo, es importante darles los mejores cuidados, para evitar problemas mayores en el futuro.



Cuando se habla de implante dental, se está haciendo referencia a unas estructuras metálicas que se suelen introducir en los huesos maxilares y que, por norma habitual, se fabrican en titanio. Su principal objetivo no es otro que proporcionar el anclaje necesario, en el caso de que el paciente cuente con dientes artificiales o alguna prótesis dental.

Hay que decir, que es un tratamiento bastante duradero, sabiendo que un implante dental puede tener una media de vida de entre 15 y 25 años, aunque la duración total puede depender de un gran número de factores. En cualquier caso, lo normal es que si se ha utilizado un implante permanente, se fusione de manera inmediata con el hueso maxilar, y por tanto, el mismo implante durará todo el tiempo que el hueso se mantenga en la mandíbula.

Factores que pueden reducir la durabilidad de los implantes

Como no podía ser de otra manera, la higiene bucal es uno de los factores más determinantes para la durabilidad de los implantes, ya que una buena limpieza va a evitar la acumulación de bacterias o restos de comida. Además de la higiene, si el paciente padece ciertas enfermedades, también los implantes pueden verse afectados. En este sentido, la diabetes o el cáncer, son algunas de ellas, pero también la durabilidad de un implante puede disminuir con ciertos hábitos poco saludables, como es el caso de fumar.

Aparte de lo mencionado, hay que decir, que morder cosas duras con los implantes de manera periódica puede acarrear problemas en los mismos, ya que habrá más probabilidades de roturas innecesarias, incluyendo la de la propia pieza dental.

Cómo cuidar adecuadamente un implante dental

Según los expertos, aseguran que alrededor del 80% de los casos de pacientes que tienen implantes, estos suelen durar cerca de 20 años en perfectas condiciones; eso sí, con los cuidados requeridos. En este sentido, para que los implantes duren un buen tiempo y hagan su función de forma correcta, es fundamental darles los cuidados necesarios. Precisamente, por este motivo, los expertos recomiendan garantizar una higiene de calidad. Es algo sencillo, lo ideal para ello es utilizar cepillos interproximales y limpiar de manera exhaustiva.

También, es conveniente no fumar y reducir el consumo de alcohol, ya que se trata de dos sustancias que afectan de manera negativa a las piezas dentales. Por supuesto, las revisiones periódicas son esenciales, por lo que independientemente de que se tengan molestias o no, hay que acudir a los profesionales cada cierto tiempo, para evitar males mayores.

Por otro lado, hay que decir que el estrés también afecta de manera negativa, por este motivo, hay que intentar reducirlo al máximo, puesto que estar expuesto a un alto nivel de estrés puede provocar bruxismo y tensiones mandibulares, afectando notablemente a la estructura bucal interna, y en consecuencia, poniendo en peligro el implante en cuestión.

Por último, es muy importante cuidar de todos los dientes por igual, ya que se necesitan los unos a los otros, para que la estructura bucal y las funciones de la misma estén en perfectas condiciones. En el caso de perder alguna pieza, hay que ir de manera inmediata al dentista, para que evalúe el estado de la misma y de la boca en general, y así, aplique el tratamiento más adecuado en base a las necesidades de cada persona.

¿Los implantes tienen garantías?



Al igual que la mayoría de tratamientos que suelen ser caros y complejos, en este caso, los implantes dentales también cuentan con garantías, aunque estas dependerán de las condiciones de la clínica dental elegida para ello. Lo normal es que tengan garantías de varios años, con el fin de dar cobertura al paciente en el caso de que tenga algún problema con el implante en cuestión. En cualquier caso, como se suele decir, la mejor garantía siempre es la calidad de los materiales y, sobre todo, la experiencia y formación de los profesionales.

