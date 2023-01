Por qué utilizar la red social Instagram en el sector salud Emprendedores de Hoy

martes, 3 de enero de 2023, 17:17 h (CET)

En los últimos 10 años, Instagram ha pasado de ser un álbum de fotografías compartido a convertirse en un portafolio altamente profesional para promocionar productos o servicios de todo tipo. El sector salud también ha decidido aprovechar las ventajas de Instagram, y por ello, el número de clínicas y farmacias que deciden apostar por aumentar su visibilidad a través de esta red social y conseguir nuevos pacientes y clientes es cada vez mayor.

Para Marta Basterra, experta en estrategia digital para clínicas y farmacias, es muy importante que los profesionales de la salud cuenten con una estrategia de contenido planificadaen Instagram. Es por esto que en sus formaciones estrella de Instagram para farmacias y clínicas se enfoca en explicar desde la base todas las herramientas necesarias para aprovechar las características de Instagram en el sector salud.

Ventajas de los perfiles de Instagram en la divulgación del sector salud Instagram es una red social perfecta para mostrar productos y servicios de manera cercana y atractiva. Sus contenidos permiten ayudar al futuro paciente a informarse sobre consejos de salud, así como a dar visibilidad a sus productos y servicios para atraer pacientes y clientes desde Instagram a la clínica o farmacia. Permite, a su vez, una estrecha interacción entre el profesional de la salud y el paciente, generando una relación de confianza entre ambos.

Una buena interacción es la clave para que los clientes confíen en ellos como profesionales, aumentando su número de seguidores para posteriormente convertirlos en clientes de los productos o servicios que se ofrezcan en la clínica o farmacia.

Cursos de Instagram para clínicas y farmacias Lograr estos objetivos de confianza no es una tarea sencilla. Por lo general, se requiere de una estrategia de contenido, conocimientos de herramientas digitales y planificación previa antes de publicar en Instagram. Este trabajo muchas veces se descuida por falta de conocimiento en esta red social o por no delegarlo en un profesional Community Manager que sea sanitario y entienda también de redes sociales. Por ello, Marta Basterra ha creado formaciones específicas para profesionales de la salud, que quieran dominar sus redes sociales, bien gestionándolas desde su propia clínica o farmacia o bien delegándolas en un profesional sanitario que se forme como Community Manager Sanitario, creando y administrando un perfil profesional exitoso en Instagram. Su objetivo es el de transformar los likes y seguidores en potenciales pacientes y clientes.

Los interesados en informarse de sus formaciones pueden escribir un mensaje privado en la cuenta de Instagram de Marta Basterra como @marta_estrategiadigital para que pueda conocer con detalle cada caso particular y recomendar la formación que mejor se adapte a cada necesidad. Con estas formacionesde redes sociales específicas para profesionales de la salud, Marta Basterra completa las necesidades del sector para aprovechar las ventajas de plataformas como Instagram para aumentar el número de pacientes y clientes de manera progresiva y estable.



