Guía de regalos para los Reyes Magos con ZD Zero Defects

martes, 3 de enero de 2023, 17:13 h (CET)

Sorprender a los seres queridos con regalos durante las Navidades se ha convertido en una de las tradiciones más importantes.

No obstante, las tendencias a la hora de regalar giran cada vez más en torno a conceptos como el cuidado del medioambiente, la utilización de materias primas naturales en la fabricación de productos, los procesos no industriales y, en general, la valoración del trabajo artesanal.

En este contexto, la empresa española ZD Zero Defects ubicada en Mataró, con más de un siglo de trayectoria en el diseño y confección de prendas íntimas para hombres y mujeres, presenta una guía de regalos para esta Navidad, en la que prevalecen los detalles de las confecciones artesanales con tejidos de alta calidad como el Algodón Egipcio, el Hilo de Escocia o el Hilo de Soja, que destacan por conferirle suavidad, elasticidad y comodidad a la prenda.

Variedad para los regalos en la colección de moda íntima ZD Zero Defects cuenta con cuatro categorías que cumplen con los estándares y exigencias para los regalos de Reyes. Ropa interior para hombre, moda íntima para mujer, calcetines y pijamas, con tiempos de entrega entre 1 y 5 días hábiles.

En la colección de ropa interior para hombre destacan los calzoncillos, las camisas interiores y las tallas grandes en ambas subcategorías. Particularmente, los calzoncillos cuentan con todo tipo de modelos, colores y patrones ergonómicos para ser adaptados a los gustos y necesidades del usuario: slips, bóxers ajustados, shortys y ciclistas.

Con respecto a la moda íntima femenina, se ofrecen camisetas interiores de tirantes, manga corta y manga larga, elaboradas en Hilo de Soja. Asimismo, también cuentan con prendas íntimas tradicionales hechas en Hilo de Soja más elástico, como los culottes, los tangas, las fajas pantalón y los bodies.

Por otro lado, los pijamas se encuentran disponibles para hombres, en tiros cortos y largos, con confecciones hechas a mano en Hilo de Escocia y Algodón Giza, para aportar suavidad, confort, elasticidad y suavidad a la prenda.

En cuanto a los calcetines, los altos, cortos y pinkies con diferentes diseños y colores complementan el set de regalos para Navidad.

Innovación y compromiso con el medioambiente Entre las novedades más importantes de la temporada, ZD Zero Defects presenta sus bragas menstruales de la colección Rezeta, que contienen tejidos absorbentes y transpirables. Estas son confeccionadas con Hilo de Soja y algodón orgánico con propiedades antibacterianas, para mantener la zona íntima seca, protegida y libre de olores.



