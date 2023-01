eRoom Suite: la era de la hiperpersonalización llegó a Fitur 2023 La clave para aumentar la rentabilidad de tu hotel Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 3 de enero de 2023, 12:24 h (CET)

eRoom Suite estará presente en Fitur 2023 con sus herramientas tecnológicas desarrolladas especialmente con ADN hotelero para llevar la automatización de las tareas rutinarias a tu hotel, mejorar las funciones, lograr mayor revenue para tu negocio e impulsar la hiperpersonalización de las experiencias de tus huéspedes.

La marca líder en el desarrollo de tecnología hotelera nos invita a cuestionarnos sobre la forma en la que se ha gestionado los negocios hoteleros en el último siglo, un mercado que sin duda ha evolucionado radicalmente desde hace dos años gracias a los nuevos comportamientos de los usuarios tras la pandemia del Covid-19.

Para eRoom Suite esto ha representado una oportunidad para innovar en el sector de la hostelería, logrando desarrollar el único sistema de comunicación omnicanal bidireccional con más de 16 herramientas tecnológicas integradas para el hotelero, que ofrece las funciones de publicidad hiperpersonalizada a cada huésped o grupo de huéspedes, así como el conocimiento total de los gustos de los clientes a través de sus canales de comunicación.

Hiperpersonalización de experiencias: la clave para aumentar la rentabilidad de tu hotel

Tal como expresa José Luis Fernandez, Director Comercial de eRoom Suite:”El mundo del turismo está cambiando y los hoteles deben cambiar con él (...) Hoy en día los huéspedes son más exigentes, hacen una investigación exhaustiva de los alojamientos y al final reservan en el que más se adapte a sus necesidades, por eso es fundamental conocer cuáles son los gustos de los clientes para ofrecerles la experiencia personalizada que tanto buscan”.

Al personalizar la estancia de los huéspedes a sus gustos y necesidades no solo se garantiza un aumento significativo en el revenue por huésped, también en la fidelización y en el love brand con el hotel a través de impulsos publicitarios que el hotelero puede activar en cada etapa del customer journey de su cliente.

Bajo esta premisa eRoom Suite se suma a la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo a celebrarse en Madrid desde el 18 al 22 de enero de 2023, donde no solo tendrán la oportunidad de mostrar al público asistente las herramientas que componen su suite de soluciones, también han creado un espacio donde los hoteleros podrán agendar pequeños meets y realizar demostraciones en vivo de sus productos:

eRoom Cast: permite hiperpersonalizar la experiencia de los huéspedes a través de la TV de las habitaciones del hotel

permite hiperpersonalizar la experiencia de los huéspedes a través de la TV de las habitaciones del hotel eRoom Hotspot: monetiza el conocimiento de los huéspedes usando el Wi-Fi del hotel y convierte la conectividad en un entorno 100% seguro

monetiza el conocimiento de los huéspedes usando el Wi-Fi del hotel y convierte la conectividad en un entorno 100% seguro eRoom PMS: permite administrar desde un sólo lugar todas las propiedades y gestionar los servicios del hotel de forma rápida y fácil

permite administrar desde un sólo lugar todas las propiedades y gestionar los servicios del hotel de forma rápida y fácil eRoom CRM: convierte a tus clientes en los compradores ideales ofreciendo los servicios que más se disfrutan en el momento perfecto

Conoce estos y el resto de su universo de soluciones al visitar el stand N° 8F19 en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) o agenda una reunión con sus ejecutivos haciendo clic aquí.

eRoom Suite - Upgrade your guest experience Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.