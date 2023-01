​España necesita dos millones de especialistas TIC: “La falta de talento acaba frenando la inversión” Casi el 70% de empresas industriales tiene pendiente su digitalización Redacción

martes, 3 de enero de 2023, 09:29 h (CET) La digitalización de la red empresarial es uno de los grandes objetivos de la Unión Europea de cara a 2030. Un proceso que pasa por el reparto de ayudas y por la formación de nuevos trabajadores especialistas en TIC. En España no hay todavía ni un millón de personas que se engloban en este grupo y el objetivo es que se llegue a 2030 con 2,12 millones de trabajadores con estos conocimientos. Sin embargo, los expertos del sector señalan la complejidad del proceso y la falta de especialistas en este ámbito.



“Muchas empresas quieren adquirir sistemas tecnológicos como los de monitorización, algo muy habitual en todo tipo de compañías. Pero, pese a que tengan un funcionamiento muy sencillo, la falta de talento en esta área acaba frenando la inversión”, explica Sancho Lerena, CEO de la tecnológica española Pandora FMS experta en sistemas de monitorización.

Según los datos del informe Deloitte sobre la Década Digital en Europa, España contaba con menos de 800.000 especialistas en TIC, siendo el cuarto país de los 27 superado por Italia, Francia y Alemania. El objetivo marcado es superar los 2 millones en 2030, un aumento que debe ser muy rápido teniendo en cuenta que el crecimiento de 2019 a 2020 fue solo del 2%. “Las últimas cifras del INE apenas sitúan en el 18% las empresas con más de diez empleados que cuentan con algún especialista en TIC”, informan desde la compañía española.

Las empresas con menos avance en digitalización son las PYMES del sector de la construcción o la metalurgia. Pero también sorprende el escaso desarrollo que tienen las mismas empresas en áreas como las actividades administrativas, el transporte, las actividades inmobiliarias, los servicios de alojamiento y hasta la industria de fabricación electrónica, automotriz o mobiliaria. Todos estos sectores, según las estadísticas nacionales, se encuentran sobre el 50% o muy por debajo de él.

“Que no haya suficiente personal con esta cualificación frena el desarrollo empresarial. La digitalización ya es una realidad y cada vez más rápido las pequeñas y medianas empresas deberán asumir este escenario”, asegura el máximo responsable de Pandora FMS, cuyos sistemas de monitorización se emplean en compañías del tamaño de Rakuten, pero también en administraciones como Madrid Digital.

Los mismos datos, de hecho, reflejan que la falta de conocimientos de los trabajadores frena la inversión en nuevas tecnologías de las empresas. Esta falta de formación entre los empleados es la principal razón por la que las compañías no invierten en avances como la Inteligencia Artificial, superando a otras explicaciones como los costes, la falta de claridad sobre consecuencias legales o la incompatibilidad con la estructura IT de la empresa.

Otro estudio de EAE Business School también señala que el 68% de empresas industriales, en su mayoría por debajo de 10 empleados, tiene pendiente su digitalización. En 2022, de hecho, el INE confirmó un descenso del 0,2% en las microempresas con algún especialista en la materia respecto al primer trimestre del 2021.

