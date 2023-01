​El dúo cómico formado por Josema Yuste y Santiago Urrialde protagonizan 'El Aguafiestas' La adaptación de la mítica comedia francesa de Francis Veber se estrena en Madrid este 11 de enero en el Teatro Reina Victoria José Buitrago

martes, 3 de enero de 2023, 09:16 h (CET)

Una vez terminadas las fiestas navideñas nada mejor que acudir al teatro al estreno de 'El Aguafiestas', la comedia de éxito escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más reconocidos en Francia, y autor, entre otros clásicos, de la aplaudida comedia “La cena de Los idiotas”, llega este 11 de enero a Madrid al Teatro Reina Victoria con una nueva versión de la mano de Josema Yuste bajo la dirección de Marcelo Casas.



Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con uno de sus encargos. Esta misión que se verá interrumpida una y otra vez por Ramón (Santiago Urrialde), el huésped de la habitación contigua que pretende suicidarse tras sufrir el abandono por parte de su mujer.

Tras su gira por España esta obra escrita por Francis Veber e interpretada por este dúo de ases de la comedia, pretende sacar las carcajadas del público y, en palabras de Josema Yuste, "El Aguafiestas, te hará cosquillas en el corazón y te hará reír de dentro hacia fuera." porque la risa, es el mejor antídoto para curarlo todo.

Josema Yuste

'El Aguafiestas' es una comedia para reír por dentro y, después, reír hacia fuera. Es una comedia para que el espectador la vaya cocinando y digiriendo casi a la vez. ¿En qué peldaño situarías la amistad en la escalera de tu vida? ¿Estarías dispuesto a brindar tu amistad a cambio de nada?

'El Aguafiestas' tiene en sus personajes principales y secundarios todo lo que muchas comedias desearían tener: generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo, estupidez aparente y profundidad desaparente. Vamos, como lo que puedes encontrar en “Ali Express”.

¿Quién dijo que la risa lo cura casi todo? Yo sí. No les cuento la historia de esta comedia, pues prefiero que la deshojen ustedes a su antojo, que la vayan descubriendo de vez en cuando y la disfruten poco a poco.

Marcelo Casas, director

Cada vez que tengo la oportunidad delante de mí de entrar en el maravilloso mundo de la comedia, no reparo en contar los días, los minutos y los segundos que quedan para poder sumergirnos en los ensayos previos a su representación y navegar en este mar de situaciones, de risas y de improvisaciones que nos brinda el autor.

'El Aguafiestas' reúne todos los ingredientes fundamentales de la comedia de situación para hacer llegar y crear en el espectador el disfrute continuado y las risas aseguradas durante toda la representación. Su fin y máximo exponente es la risa. Es como nos gusta llamar, valiéndonos de la redundancia, una “Comedia Cómica” que su autor Francis Veber domina a la perfección, no siendo por ello menos dificultosa que otro género y al que hay que elevar y darle la importancia que merece.

Reparto Josema Yuste

Santiago Urrialde

Maribel Lara

Vicente Renovell

Kiko Ortega

Arturo Venegas

