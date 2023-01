La ONCE hace totalmente inclusivo el famoso cuento infantil ‘La pequeña oruga glotona’

Coincidiendo con el Día Mundial del Braille, que se conmemora el 4 de enero, el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) ha adaptado en diferentes formatos accesibles el cuento ‘La pequeña oruga glotona’, uno de los libros más populares de la literatura infantil, del escritor e ilustrador estadounidense criado en Alemania Eric Carle. La obra ha sido galardonada con diferentes premios de literatura y diseño gráfico y está incluida en los programas escolares de los primeros ciclos educativos, al ser uno de los libros más ilustrativos para conocer conceptos sobre la naturaleza, los días de la semana, las cifras, etc.



Es un libro con el que se trabaja desde los Centros de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE, sin embargo, no había ninguna versión accesible hasta el momento, salvo las realizadas por los propios maestros y educadores de la ONCE.

Además de su transcipción a braille, esta adaptación realizada por el SBO en ‘multiformato’ incorpora elementos como el termoformado para crear la carátula y la imagen de la oruga en el relato o texturas con cortes láser utilizando materiales como corcho, peluche o cartulinas para crear diferentes imágenes en relieve. También hay piezas en 3D realizadas a mano con las que los escolares pueden ciegos y con discapacidad visual pueden jugar y aprender de forma interactiva a través de las diferentes láminas.

El texto está disponible en los Centros Educativos de la ONCE, y puede adquirirse a través de la tienda del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE (CTI), en el SBO y en las tiendas-exposición de los centros de la ONCE.

Día Mundial del Braille

La ONU proclamó oficialmente en 2019 Día Mundial del Braille el 4 de enero, fecha de nacimiento de Louis Braille (1809-1852) creador de este sistema de lectoescritura que hoy utilizan 285 millones de personas ciegas o con baja visión en todo el mundo.

Desde la ONCE se impulsa el uso del braille con el objetivo de que los afiliados a la Organización y el resto de la ciudadanía puedan conocer y disfrutar de este código de lectoescritura desde todos sus ámbitos: educativo, cultural, el uso del braille en la vida cotidiana, en el ocio y en muchas otras vertientes.

El conocimiento y el uso del braille es ya habitual en colegios y universidades y todo tipo de establecimientos se servicio público, y está presente en envases de productos alimenticios y de medicamentos, botoneras de ascensor, cartas de restaurantes, etc., lo que supone una gran mejora en la vida cotidiana de las personas ciegas o con baja visión.

Aprendizaje



La ONCE garantiza el aprendizaje del braille desde temprana edad a través de su modelo personalizado de atención educativa, pero también ofrece este servicio a personas que pierden la vista a cualquier edad. En este sentido, es frecuente que adultos con pérdida de visión sobrevenida a causa de accidentes o patologías oculares muestren reticencias a acercarse a esta forma de comunicación, al tener la percepción de que les va a resultar muy difícil el aprendizaje. Por ello, la formación para estas personas se realiza a través de diferentes metodologías y de una manera personalizada al nivel funcional que necesite cada usuario. La Organización puso en marcha el pasado año un nuevo servicio consistente en la figura del promotor de braille para adultos, con el fin de intensificar la enseñanza para personas que pierden la visión en edad adulta.

“El objetivo principal es que cada usuario determine hasta dónde quiere aprender braille y para qué lo necesita”, afirma Ana Isabel Ruiz, directora de Educación, Empleo y Braille de la ONCE. Así, el braille es fundamental para estas personas en aspectos tan cotidianos como la lectura de etiquetas de medicamentos para saber cuál tiene que tomar o para etiquetar ropa para diferenciar los colores y pueda combinarlos al vestirse.

Comisión Braille Española

La ONCE creó en 1984 la Comisión Braille Española (CBE), el órgano que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura, así como la simbología en relieve y color aplicable a láminas o cualquier producto utilizable por las personas ciegas. Desde la CBE, una especie de Real Academia Española (RAE) del braille, se asesora a distintas empresas y organizaciones sobre cómo incluir este sistema en sus productos y servicios.

Cupón conmemorativo

La ONCE se une también a este Día Mundial del Braille dedicándole el cupón diario del miércoles 4 de enero, con el lema ‘Un código matemático único en braille para toda Iberoamérica’. De esta forma, cinco millones de cupones celebrarán que gracias a los seis puntos de este código de lectoescritura la vida de las personas ciegas es más accesible.