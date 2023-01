El software GestFuturo es un programa de facturación y gestión empresarial Emprendedores de Hoy

Una de las herramientas que ahora mismo se consideran de las más importantes para una empresa y de las que están impulsando la revolución digital son los softwares de gestión. Esto se debe a que contar con un software de gestión para empresas ayuda considerablemente a optimizar los procesos y, por lo tanto, el rendimiento de cualquier compañía en áreas como la contabilidad, ventas, facturación, etc.

Precisamente, la compañía especialista en desarrollo de aplicaciones para empresas, Futuro Informática ha creado un nuevo y potente software de gestión llamado GestFuturo, para la facturación y manejo empresarial, capaz de facilitar esta y otras tareas, por un precio sumamente competitivo.

GestFuturo, el software de gestión para empresas de Futuro Informática GestFuturo es el nombre del nuevo programa de facturación y gestión empresarial desarrollado por la compañía Futuro Informática. Se trata de un poderoso software que se ha creado para optimizar en los procesos de facturación, así como de otras áreas claves en el manejo de una pyme. Además, se centra especialmente en dar respuesta a las nuevas exigencias, con lo cual es perfectamente adaptable e incluso es compatible con el sistema de TicketBAI.

Con GestFuturo, cualquier pyme independientemente del sector al que pertenezca, podrá manejar de manera eficiente su facturación diaria. Por ejemplo, permite optimizar la gestión de las compras, volcando todos los pedidos al programa de facturación y posteriormente al albarán correspondiente, ya sea de forma parcial o total. Pero además de eso, permite controlar el proceso completo de ventas desde el presupuesto hasta la factura, así como también hacer una gestión multialmacén, controlando los traspasos entre almacenes y manteniendo actualizado los inventarios.

Asimismo, GestFuturo ayuda a gestionar otras áreas claves de una pequeña o mediana empresa, como la fabricación, tesorería, contabilidad, registro de jornada diaria y más. Incluso es un excelente y eficiente CRM, mediante el cual gestionar las relaciones con los clientes.

Asistencia técnica accesible y cercana Ningún software de gestión para empresas podría estar completo si no se acompaña de un buen servicio de asistencia técnica. Por esta razón, GestFuturo asegura precisamente eso, una asistencia técnica siempre cercana, especializada y accesible, donde profesionales cualificados se encargan del mantenimiento del software. De esta forma, permite que el empresario se dedique a lo verdaderamente importante para su compañía.

Asimismo, este software está disponible ya sea para un puesto, como para su funcionamiento en red. Además, soporta la instalación de Windows Server, permite gestionar varias sucursales desde una sede, gestionar varios usuarios, configurar permisos y accesos, personalizar informes y documentos, emitir y presentar facturas electrónicas y mucho más.

Finalmente, en la web de Futuro Informática se encuentra un apartado dedicado exclusivamente a este software. Allí se especifica con gran detalle todas las características que este posee, sus ventajas, funcionamiento, etc. De manera que si se quiere saber mucho más al respecto, ingresando a este sitio se puede obtener toda la información al respecto.



