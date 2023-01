​2023 será el año de los revival en cortes y estilos Dos estilos de melena corta y capeada resurgen con fuerza: el corte chop y el shaggy Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 2 de enero de 2023, 12:10 h (CET)

Los cortes que veremos en 2023 no difieren mucho a los de años anteriores, aunque sí hay variaciones. De nuevo, imponen su dominio el shaggy, el long layered, el pixie, el clavicut, el microbob o el mullet y el choppybob, todos ellos presentes en las pasarelas estos últimos meses. Tanto David Lesur (David Künzle) como Ismael De Felipe, nos hablan de estos estilos y cómo combinarlos o llevarlos de la mejor manera posible.



Dos estilos de melena corta y capeada que resurgen con fuerza en 2023: “El corte chop y el shaggy estuvieron de moda y fueron tendencia durante los años noventa hasta hoy, en que regresan los cortes muy capeados. El chop ideal consistiría en un cabello largo por debajo de los hombros, muy capeado y desfilado sobre el contorno de la cara. El peinado genial sería liso, o también ondulado. En cuánto al shaggy, hace honor a lo que significa, básicamente revuelto, despeinado o enmarañado, un corte muy cool que sería la versión más corta del choppy, una media melena a la altura de la mandíbula o donde comienza el cuello. Queda muy bien en personas con el cabello fino y caras también delgadas o estrechas” – nos explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid.

Long Layered, Mullet & Clavicut

“El layeredbob es un corte con capas y aspecto desestructurado inspirado en los años 30 y la estética Louise Brooks, que favorece mucho las caras finas y ovaladas, pero menos en las que son redondas o de cuello ancho. Su versión long será la que estará de moda este 2023, con el pelo un poco por debajo de los hombros y las capas, más largas” – nos cuenta Ismael De Felipe (Calle Padilla, 74. Madrid).

También veremos de nuevo los mullet y los clavicut, dos cortes sumamente versátiles y asimétricos para los que es importante partir con una buena melena con la que trabajar.

Pixie, Mixie & Bixie

El pixie y dos de sus versiones más a la última, el mixie y el bixie, continuarán siendo tendencia en 2023, un estilo de inspiración parisina que lo mismo vemos capeado, que rollo curly o despeinado: “El pixie es camaleónico, es increíble su capacidad de adaptación, perfecto en todo tipo de caras aunque mucho mejor en mujeres con cuello largo y baja estatura, o de rostro redondo si se tiene volumen en la parte posterior” – nos cuenta David Lesur(Salones David Künzle).

Fácil de estilizar, también lo es de personalizar. Lesur aconseja adaptar siempre el pixie a nuestras facciones: “Si tenemos cara redonda, algo de volumen en la parte superior y algunos mechones delgados en la punta. Si es cuadrada, pelo alrededor de la mandíbula para suavizar esos ángulos. Y si es alargada, un flequillo más largo que minimice esa longitud”.

En cuánto al mixie, no deja de ser una evolución del pixie a partir de un corte tan atrevido y radical como es el mullet. O el bixie, otra evolución pero en este caso, del pelo corto de los años noventa, adaptable a todo tipo de texturas de cabellos y estilos, dependiendo siempre de las capas, largos y peinados que se hagan. En este caso, su mantenimiento es menor que en un pixie, pudiéndose espaciar algo más los cortes. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​2023 será el año de los revival en cortes y estilos Dos estilos de melena corta y capeada resurgen con fuerza: el corte chop y el shaggy ​Los diez mejores lugares para bodas de invierno en Madrid Además de proporcionar ciertas ventajas, la celebración de bodas en esta estación del año es actualmente tendencia Hilos tensores para rejuvenecer el rostro Tratamiento Flash para estas navidades ​Cuatro elegantes moños con los que triunfar estas navidades El moño es un clásico atemporal que nos salva de muchas situaciones incómodas, ideal para bodas pero también para todo tipo de celebraciones ​Algunas tendencias de peluquería para estas navidades 2022 Mucho recogido, mucho flequillo y, si nos atrevemos, los colores fantasía no quedan nada mal