Línea libre PL se viene reduciendo a una capilla que combina una retórica izquierdista para retener a sus bases Isaac Bigio

lunes, 2 de enero de 2023, 09:27 h (CET) ¿Cuál es la línea de Perú Libre? La de estar libre de tener una línea ante el Perú.



El lápiz de los hermanos Cerrón tiene 2 puntas que se contradicen un montón. Con una escriben notas izquierdistas y con otra borran todo o parte de ello desde la derecha. Las únicas cabezas conocidas de la Comisión Política de PL son Vladímir, Secretario General y jefe del partido, y Waldemar, Secretario de ideología y exvocero de la bancada.

Cuando el Premier Torres pidió la cuestión de confianza, Waldemar la rechazó. Pocos días después, Vladímir efusivamente la apoyó. Vladímir cuestiona la OEA y Waldemar le pide a esta que intervenga más.

Cuando se dio el primer blindaje a los golpistas de noviembre 2020, Vladímir tuiteó que esto era "favorecer el archivo respecto a los actos criminales contra la juventud, el 14 de noviembre del 2020, queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará."

Poco después, su hermano Waldemar y Guido Bellido votaron a favor de eso mismo, desoyendo a la mayoría de su bancada. En ese momento escribí "Si fuera consecuente con su posición, Cerrón debiera demandar que a ambos se les impusiera su expulsión."

Cuando se cumplieron 2 años del 14/11/2020, ningún sector de PL hizo una sola alocución ante tal represión.

Mientras Vladímir acusa a Dina de usurpadora y llama a apoyar las luchas sociales en contra de su dictadura, Waldemar votó por vacar a Castillo y remplazarlo por Dina, a cuyo Gabinete llama a respaldar y dice que las protestas se equivocan, pues el verdadero golpista fue Castillo.

Pese a sus constantes orientaciones contrapuestas, los 2 hermanos nunca se han criticado públicamente. En PL no hay una lucha entre dos líneas, sino que allí ambas coexistan como una escopeta de 2 cañones.

Por un lado, Vladímir es el de las frases radicales e izquierdistas y el que se jacta de seguir a Marx, Lenin y Mariátegui. De otra parte, el secretario de ideología, nunca reivindica a ellos y tampoco cuestiona al "capitalismo" y al "imperialismo".

Más bien, Waldemar es el congresista socialista que más gusta andar con los fujimoristas. Él es el que ha votado tras y junto con la ultraderecha, contra las reformas electoral y universitaria, por eximir de impuestos a los casinos, por el actual TC conservador, por tumbarse a 2 ministras de izquierda (Vásquez y Chávez), etc.

Con líneas tan divergentes, PL bien pudo haberse convertido en un partido amplio de masas. Empero, siempre se las arregla para acusar a todo el resto de la izquierda o de su militancia que no les sigue de ser "traidores", "caviares", "peores qué fascistas", etc.

PL se viene reduciendo a una capilla que combina una retórica izquierdista para retener a sus bases, y una práctica pro-derechista para buscar acuerdos con los fujimoristas.

