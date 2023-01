Cómo escoger las mejores webs de apuestas deportivas Tether

En la actualidad existe una gran variedad de monedas digitales que cuentan con características propias y diferentes peculiaridades. A día de hoy, se cuentan por miles las divisas virtuales que podemos encontrar en el mundo. Entre ellas, últimamente destaca Tether, una criptodivisa que se ha posicionado entre los primeros puestos en el ranking del dinero digital.

Tether es una de las criptomonedas más usadas actualmente. Su principal característica es que se trata de una moneda digital con un valor estable, es decir, un USDT (el nombre del token) fija su valor en el mismo valor de un dólar (1 tether = 1 dólar). Esto supone que la empresa emisora la respalda con un número de dólares equivalente a los millones de tether que hay en circulación. Es por ello que no se encuentra sujeta a fluctuaciones, ya que basa su valor en el del dólar estadounidense. Es decir, es una criptomoneda que posee gran estabilidad por ser una divisa respaldada por el dólar, o lo que es lo mismo, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, es una moneda con gran aceptación en las diferentes plataformas de compra y venta. Como el resto de monedas digitales, puede ser almacenada en un ‘monedero virtual’ y operada e intercambiada en este mercado.

El dinero digital en general permanece y se intercambia en la red como un dato electrónico, sin depender de bancos centrales. Esto último puede llevar a pensar que cualquier transacción económica con criptomonedas corre un serio riesgo, sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que el dinero virtual posee un registro o clave cifrada que garantiza la seguridad y fiabilidad de todas las operaciones realizadas con él. Tener en cuenta esta cuestión es básico y ofrece tranquilidad cuando la intención es, por ejemplo, encontrar las mejores casas de apuestas Tether. Pero este detalle no es el único interesante a la hora de manejar Tether en el ámbito, por ejemplo, de las apuestas deportivas.

Algunas ventajas de las mejores webs de apuestas deportivas Tether

Registrarse es muy sencillo y la privacidad está garantizada

Usan tecnología actualizada y moderna

El banco nunca interviene y es el usuario el que mantiene el control sobre su destino financiero

Muchas de ellas no tienen límites en los depósitos y retiros. El dinero se recibe casi instantáneamente

Hay tantos mercados deportivos para elegir como en una web de apuestas estándar

También están presentes los eSports

Ofrecen generosos bonos de primer depósito y otros regalos cada vez que se depositan criptomonedas



Sin lugar a dudas, acceder a las mejores webs de apuestas deportivas Tether es una decisión muy acertada. Esta criptomoneda posee gran estabilidad, por lo que las crisis masivas y fluctuaciones del mercado no afectan negativamente a su valor. Además, las transacciones con USDT son muy rápidas, baratas y no hay ninguna autoridad detrás de ellas. Este último aspecto es a priori una gran ventaja, sin embargo, también obliga al usuario a escoger con cuidado las mejores y más seguras webs de apuestas deportivas, con el fin de no sufrir situaciones desagradables sobre las que luego no se podrá reclamar a ninguna autoridad.