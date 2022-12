Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía, tras la publicación del nuevo dato del IPC en España: ‘’Peculiar dato el publicado de IPC en España, con la inflación subyacente en franca subida (6,9%) y dando un claro sorpasso a la inflación general, que con un 5,8% corrige de manera clara en el mes. El efecto (poco habitual) es debido a la bajada en estos últimos meses del precio de luz y energía, especialmente en comparación con la fuerte subida de estos conceptos en diciembre del año pasado’’.

Pedro del Pozo explica que: ‘’A pesar del efecto visual -claramente positivo por otra parte- de la bajada del IPC general, el escenario que se nos presenta sigue siendo abiertamente negativo para los próximos meses, tanto en términos de dinámica de tipos de interés a corto plazo (una inflación subyacente elevada es el principal temor del BCE y Reserva Federal) como de evolución macroeconómica general y consumo, en particular‘’.

El experto también destaca que: ‘’Las curvas de renta fija seguirán tensas en tanto en cuanto los bancos centrales no den signos de comenzar una progresiva normalización en términos de política monetaria, algo que no ocurrirá mientras no existan claras inferencias de reducción en inflación general y subyacente. En cuanto a renta variable, un escenario sensiblemente peor al esperado de economía real podría tener como efecto un descuento menor de beneficios empresariales, principal eje director de las bolsas.’’

‘’En ese sentido, mucha atención a los próximos datos de precios y actividad económica (esencialmente crecimiento, empleo y consumo), tanto en Europa como en EEUU.’’ concluye del Pozo.