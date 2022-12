Bodegas Vilano, con el sabor de la tierra y de las uvas más selectas Vilano, elegido entre los cien mejores vinos del mundo por la prestigiosa revista estadounidense ‘Wine Enthusiast' Jaime Ruiz de Infante

jueves, 29 de diciembre de 2022, 09:43 h (CET) Numerosos galardones nacionales e internacionales avalan sus vinos; en el último año han acumulado dobles oros en los premios más reputados a nivel mundial como: Gilbert & Gaillard, en Francia; G100, en China y el Concours Mondial de Bruxelles.

También, han recibido óptimas calificaciones en las principales guías enológicas, como la Guía Peñín o la prestigiosa publicación americana Wine Enthusias, que puntuó Vilano Reserva 2017 entre los 100 mejores vinos del mundo.

El famoso enólogo norteamericano de más referencia en este momento, James Suckling, destaca de la cosecha 2015 que es “equilibrada elegancia en boca. Lo tiene todo”. Luca Gardini, considerado uno de los mejores críticos de vino del planeta, acaba de puntuar con 97 puntos al Vino de Autor Vilano. La Baraja ha recibido 95, Terra Incógnita, 93 y La Baraja Godello 94.

El origen de bodegas Vilano es también el de Ribera del Duero. Nacida treinta años antes de la creación de la denominación en 1982; la bodega, ha aplicado las técnicas de viticultura tradicionales, recogiendo viñas familiares de principios del s. XX. Actualmente cuenta con un viñedo de 250 hectáreas y una producción anual de 2 millones de kilos de uva, de la variedad Tinta Fina, también conocida como Tempranillo o Tinta del País. Sus vinos se distribuyen principalmente en Europa, pero también en América, Asia y Australia.



“Bodegas Vilano es una bodega histórica en Ribera del Duero, con sus viñedos en las mejores tierras burgalesas de Pedrosa de Duero y sus familias en tercera y cuarta generación. Elaboramos vinos de autor con mucha tipicidad, algunos de ellos trivarietales que adquieren su personalidad en barricas de tonelerías francesas seleccionadas. Cada uno de ellos siguen nuestro lema de mantener la tradición y buscar la excelencia”. Señala con cierto orgullo Desiderio Sastre, Director General de Vilano.

Comentamos tres importantes etiquetas:

VILANO BLACK, añada 2020



Elaborado con una selección de uvas de viñas con más de 50 años; tras una maceración en tanques de acero inoxidable durante 8 -10 a temperatura controlada, de 25 a 28 grados.

La cata Color rojo granate de capa intensa. Aromas equilibrados de fruta, especias y tonos balsámicos. Sabroso en boca con muy buena estructura e intensidad. Ideal para acompañar tapas creativas, menestras y carnes al sarmiento, sin olvidar unos buenos quesos burgaleses.

Ficha D.O. Ribera del Duero. Tempranillo 100%. 8 meses en roble francés y 3 meses en botella. Contenido alcohólico: 14 %. Temperatura de servicio: entre 14º y 16º C. Precio medio: 9,90 €.

VILANO CRIANZA, AÑADA 2019



Obtenido con una selección de uvas procedentes de viñas de más de 10 años, vendimiadas manualmente en el momento óptimo de maduración; una fermentación de 10 días a temperatura controlada de 28º C y maceración durante 14 días más.

La Cata Color rojo granate con fondo rubí intenso y brillante, bien cubierto, conserva destellos de juventud. Equilibrado y potente en nariz, con presencia de fruta roja madura y aportación de notas de roble. Al paladar accede con notable estructura y tanino expresivo. Un retronasal persuasivo sugiere estar presente en almuerzos y cenas con setas otoñales, pastas italianas, cabrito asado y un postre goloso para endulzar el paladar.

Ficha D.O. Ribera del Duero 100% tempranillo. 12 meses en roble americano y francés y 3 meses en botella antes de salir al mercado. Contenido alcohólico: 14,5%. Temperatura de servicio: 16º C. Precio medio: 15,00 €.

LA BARAJA 2015



En su elaboración se han combinado la tradición de las cepas centenarias de Tinto fino del Pago La Baraja, con las aportaciones de Cabernet Sauvignon y de Merlot. El resultado, un vino elegante, aterciopelado con un gran potencial aromático. Fermentación maloláctica en barricas de roble francés.

La Cata Color cereza picota con tonos amoratados, limpio y brillante. En nariz posee una intensidad media alta, presenta matices propios de la crianza con notas tostadas, especiadas y florales. En boca se muestra potente, elegante con visos de frutos negros y rojos, taninos agradables y grata acidez, Un final largo y perseverante invita estar presente en mesas bien vestidas, con un delicado menú de autores tradicionales y creativos donde no puede faltar una rueda de ibéricos para comenzar, seguido de cardos con alcachofas y asados castellanos; unas yemas de Burgos para rematar.

Ficha D.O. Ribera del Duero Variedades: Tinta fina (75%), Cabernet sauvignon (15%) y Merlot (10%) 18 meses en barricas de roble francés. Contenido alcohólico: 15% Temperatura de servicio: Entre 14º y 16º C. Precio medio: 33,90 €.

