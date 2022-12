Cine y series de televisión: cómo el gaming será una parte importante de su futuro en 2023 ​¿Qué tipo de año será este que empieza en unos días? Analizamos el estado de la pequeña y la gran pantalla, entre anticipaciones, proyectos y un matrimonio cada vez más feliz con la industria del gaming Redacción

Quizá la era de las series de televisión tal y como la hemos conocido siempre ha llegado a su fin. Los años de la conocida como "Edad de Oro de la Televisión" parecen estar tocando su ocaso. Sí, porque en las últimas temporadas las plataformas de streaming, para seguir siendo competitivas en el mercado, se han visto en la necesidad constante de incorporar nuevos contenidos, nuevas producciones, lo que ha dado lugar a una oferta inmensa y en algún momento excesiva. Sin embargo, es una época que está destinada a terminar.

Esta es la predicción del periodista John Koblin, que en las columnas del New York Times afirmaba: "la interminable oferta de nuevos programas que ha ayudado a definir la era del streaming - generando nuevas series a un ritmo vertiginoso, pero también abrumando a los espectadores con una cantidad desmesurada de opciones - parece por fin estar ralentizándose". Un descenso que también puede reconocerse en los datos de Netflix, que en abril había perdido abonados por primera vez en su vida: menos 200.000 en un solo trimestre.

Una señal negativa que hay que reponer, una crisis que hay que frenar. Y para ello se necesitan aliados, como la industria del juego. El sector del juego, en todo el mundo, está creciendo rápidamente y ha empezado a fijarse cada vez más en el cine y la televisión para la creación de nuevos productos, nuevos juegos, nuevos videojuegos.

Prueba de ello son las palabras de Natalia Chiaravalloti, head writer de Giochidislots.com, blog líder en el sector del juego online: "Los juegos son creados con el objetivo de proporcionar una experiencia divertida y entretenida a los jugadoresy entre los más populares se encuentran los títulos relacionados con la pequeña y la gran pantalla. Para lograrlo, es esencial entender qué es lo que a los usuarios les gusta y qué esperan de un juego. Por esta razón, los desarrolladores de juegos a menudo llevan a cabo estudios de usuarios para recopilar datos y obtener una mejor comprensión de las preferencias y expectativas de los jugadores”.

“Los resultados de estos estudios pueden ser utilizados para mejorar y personalizar la experiencia de juego de los usuarios. Por ejemplo, si se descubre que a los jugadores les gusta un determinado tipo de juegobasado en una película o serie de televisión, los desarrolladores pueden enfocarse en crear más juegos de ese tipo. Además, si se identifican problemas o dificultades en un juego en particular, los desarrolladores pueden trabajar en soluciones para mejorar la experiencia del usuario.

En resumen, el estudio de los usuarios es esencial para garantizar que los juegos cumplan con las expectativas y necesidades de los jugadores”, concluye Natalia Chiaravalloti de la redacción de Giochidislots.com.



Para ello, hay que fijarse en las series de televisión y las películas. Y quién sabe, quizá de las nuevas películas de 2023 también salga un nuevo videojuego, como 'The Plane', que llegará a nuestros cines el 26 de enero. Un aterrizaje de emergencia, una isla devastada por la guerra y un grupo de rebeldes que toman al grupo como rehén. Un escenarioperfecto para cualquier juego online. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

