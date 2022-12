El VI Foro de la Cultura suma a Pablo d’Ors, Edu Galán, Juan Soto Ivars, Lucía Lijtmaer y Eduardo Casanova a sus diálogos Valladolid acogerá, del 23 al 26 de febrero, una nueva edición del encuentro, que llega a su sexta edición bajo el título Odiad, malditos Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 10:56 h (CET)

El sacerdote y escritor Pablo d’Ors, el fundador de la revista Mongolia Edu Galán, el periodista y ensayista Juan Soto Ivars, la periodista y escritora Lucía Lijtmaer y el actor y realizador Eduardo Casanova participarán en el VI Foro de la Cultura, que se celebrará del 23 al 26 de febrero en la capital vallisoletana bajo el título Odiad, malditos. Los nuevos ponentes se suman a una lista de destacadas figuras nacionales e internacionales procedentes de ámbitos como la neurología, la cultura, la política, el humor o la justicia que reflexionarán sobre las distintas manifestaciones del odio, la intolerancia y la discriminación en el mundo actual. Como ya es habitual, el Foro contará con una extensión en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid los días previos a su celebración.



Tras indagar sobre la brecha generacional en su anterior edición, el Foro de la Cultura mantiene su apuesta por la construcción de espacios de convivencia y respeto que aborden problemáticas contemporáneas mediante la interacción de perfiles dispares que dialogarán sobre un tema que, en una sociedad hipertecnológica y descrita con frecuencia como «polarizada», tiene más vigencia que nunca. Con este fin, acudirá a Valladolid Pablo d’Ors, novelista, ensayista, filósofo, teólogo y sacerdote cuya producción literaria, centrada en la tradición contemplativa y la meditación, se suele emparentar con la de autores como Hermann Hesse y Stefan Zweig. Junto al autor de obras como El estupor y la maravilla (2007), Biografía del silencio (2012) y Biografía de la luz (2021), también acudirá al Foro de la Cultura uno de los fundadores de la revista Mongolia, Edu Galán. Vitriólico y directo, amado y odiado a partes iguales, Galán ha compaginado su labor como editor en la publicación satírica con colaboraciones en medios como La brújula, Zenda y ABC Cultural centradas en la hipocresía y el humor, sobre todo en el ámbito digital, temas sobre los que se articulan sus ensayos, El síndrome de Woody Allen (2020) y La máscara moral (2022).

Con la vista puesta también en las redes sociales, el periodista Juan Soto Ivars, articulista de verbo cáustico y certero observador de las contradicciones de la sociedad desde sus columnas en medios como El Confidencial, arribará a la capital vallisoletana para disertar sobre la libertad de expresión y su relación con el odio, un tema que ha explorado en textos como Arden las redes (2017) y Nadie se va a reír (2022). También acudirá al Foro la periodista y escritora Lucía Lijtmaer, experta en cultura pop desde una perspectiva de género y cronista de una actualidad que disecciona, junto a la guionista Isa Calderón, en su pódcast Deforme Semanal, un espacio que recibió en 2021 el Premio Ondas de su categoría y donde aborda, a través de un humor feminista, temas que oscilan desde la política hasta la salud mental.

El actor y realizador Eduardo Casanova, que saltó a la fama gracias a su papel como Fidel en la serie Aída y se ha labrado una coherente trayectoria detrás de las cámaras, completa las nuevas incorporaciones al Foro. Tras debutar con cortometrajes como Amor de madre (2013) y La hora del baño (2014), estrenó, en 2017, su ópera prima, Pieles, donde conjuga la presencia de elementos y personajes grotescos y retorcidos con una cuidadísima estética dominada por una paleta de tonos rosa que se mantiene en su segundo largometraje, La piedad (2022), premiado en el Festival de Karlovy Vary.

UNA TREINTENA DE PONENTES INTERNACIONALES QUE VAN DESDE EL CINE INDEPENDIENTE HASTA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los nuevos participantes en el VI Foro de la Cultura elevan a una treintena los ponentes incluidos en el cartel de este año, que dialogarán en distintos espacios de la ciudad con el Teatro Calderón como sede principal. Desde el mundo del cine, desembarcará en Valladolid el director y guionista estadounidense Todd Solondz, responsable de filmes como Bienvenidos a la casa de muñecas (1995), Happiness (1998) y Palíndromos (2004). La psiquiatría y la neurología tendrán cabida en el encuentro de la mano del francés Boris Cyrulnik, responsable de la popularización del término «resiliencia» en sus estudios sobre la capacidad de adaptación del ser humano.

La filosofía también ocupará un lugar destacado con la presencia de los veteranos Fernando Savater, y Manuel Cruz, catedrático de esta disciplina con cuarenta publicaciones a sus espaldas y expresidente del Senado. Con menos años, pero trayectorias igualmente consolidadas, dialogarán también en el Foro Remedios Zafra, especialista del CSIC en el estudio crítico de la cultura contemporánea y la relación entre vida y trabajo); Ana Carrasco, ensayista y docente de la Universidad Complutense de Madrid con textos que abordan el mal y la subjetividad; Jorge Freire, cuya obra aborda el individualismo contemporáneo, y Marina Garcés, que indaga sobre este ámbito desde una perspectiva de apertura a la sociedad.

Marcados por el terrorismo, en un caso el de ETA y, en el otro, el yihadista, la defensora de los derechos de las víctimas Maixabel Lasa y el superviviente de los atentados de Charlie Hebdo Philippe Lançon también vendrán a un encuentro que acogerá, desde el ámbito de la judicatura, a la jueza vallisoletana María Luisa Segoviano, primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo y nombrada ayer por unanimidad nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Procedentes del mundo político, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su homóloga en Andalucía, Susana Díaz, departirán también sobre el odio en Valladolid.

El redactor de The New Yorker Andrew Marantz y el novelista y columnista de El País Manuel Jabois estarán presentes a finales de febrero en la capital vallisoletana, como también lo harán los televisivos Bob Pop y Joaquín Reyes. Desde el mundo de la ciencia, la investigadora y neurobióloga Mara Dierssen acudirá junto a su colega David Bueno, también biólogo, mientras que el mundo del arte escénico estará representado por la prolífica y vanguardista Angélica Liddell y, el de la música, por la joven rapera Miss Raisa.

ORGANIZACIÓN

Organizado por la empresa vallisoletana Cultura & Comunicación, el VI Foro de la Cultura cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Valladolid, la Fundación Municipal de Cultura y la Sociedad Mixta para la promoción del turismo de Valladolid, S.L.; el Ministerio de Cultura y Deporte y la Junta de Castilla y León. Asimismo, la cita cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Cimbra, Fundación Telefónica, Fundación Banco Sabadell, Teatro Calderón, Fundación de Castilla y León, Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Instituto Francés en Madrid, Grupo Entrepinares, Pago de Valdecuevas, CEOE Valladolid, Instituto Francés, Cascajares, Fundación Princesa de Girona y Radio 3 de RNE.

El Foro de la Cultura fue reconocido en 2020 por el Ministerio de Cultura y Deporte como uno de los mejores proyectos de industrias culturales que han concurrido a la convocatoria de ayudas a lo largo de los diez últimos años. Desde su primera edición, celebrada en 2014, ha dado voz a destacadas personalidades de distintos campos, en sintonía con su línea de análisis de la cultura desde una óptica transversal. En total han contado con más de 400 ponentes internacionales, entre ellos el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, la física y escritora Vandana Shiva, el escritor Petros Markaris, los filósofos Peter Sloterdijk y Gilles Lipovetsky, los sociólogos Saskia Sassen y César Rendueles, el arquitecto Rafael Moneo, los artistas Jaume Plensa y Lara Almarcegui, los científicos Margarita Salas y Aubrey de Grey, el economista Christian Felber, el impulsor del software libre Richard Stallman o la pedagoga Inger Enkvist. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El VI Foro de la Cultura suma a Pablo d’Ors, Edu Galán, Juan Soto Ivars, Lucía Lijtmaer y Eduardo Casanova a sus diálogos Valladolid acogerá, del 23 al 26 de febrero, una nueva edición del encuentro, que llega a su sexta edición bajo el título Odiad, malditos La exposición "Photo Ark" conciencia a miles de personas sobre las especies en peligro de extinción La muestra se exhibe gratuitamente en la Movistar Experience de Valencia hasta el 21 de enero de 2023 ​La estación de Madrid Puerta de Atocha, destino final de la 30ª exposición fotográfica internacional ‘Caminos de Hierro’ La muestra recoge las 57 fotografías en formato papel y 88 en formato digital, finalistas del concurso internacional que organiza la Fundación de Ferrocarriles ​El arte de Luis Bolumar felicita la Navidad Exposición de pequeño formato hasta el 9 de enero en Castellón La revolución del arte, los NFTs y Dr. Death Artistas originarios de Inglaterra que ya han expuesto sus obras de arte NFT en lugares como la Fashion Week de Londres