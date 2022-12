Juegos de apuestas de deportes electrónicos populares: calificación

Ahora a muchas personas les gusta jugar en la PC. Estos son juegos de disparos, estrategias, rompecabezas e historias. Muchas disciplinas de juego ahora están disponibles para apostar. Por ejemplo, el sitio web de Betwinner ofrece buenas cuotas para apostar. En una categoría separada, hay una lista de los mejores juegos para esto e incluso clasificaciones de eventos populares en el mundo de los juegos.

Características de las apuestas de juegos

El mundo de las apuestas clásicas es extremadamente claro. Vemos un partido en vivo de fútbol, hockey, baloncesto, tenis, donde corren verdaderos atletas. En los deportes electrónicos, los jugadores se sientan frente a una computadora o un joystick, y todos apostamos por ello. Imagínate que tú y un amigo estáis jugando Xbox, y otras personas están apostando, por ejemplo, a la victoria de un equipo controlado por uno de los jugadores.



Pero si juegas con un amigo por diversión, los jugadores profesionales de esports obtienen trofeos y premios bastante sólidos por esto. Es decir, tienen una motivación real para jugar y ganar. Es por eso que los deportes electrónicos se pueden llamar profesionales sin ninguna duda.



Tipos populares de eSports para apostar

Las disciplinas más populares tanto por número de espectadores como por apuestas son Dota, CS:Go y Lol (League of Legends). Hay otros: FIFA, NHL, Call Of Duty, Rainbox Six, Overwatch, etc. De hecho, hay muchos, pero el premio en metálico es mucho menor que en los tres primeros.

No importa si eres experto en esports o no, se recomienda encarecidamente que prestes atención a la elección de cappers profesionales, por ejemplo, las predicciones de Dota 2. Esto le permitirá no solo decidir la elección de la apuesta, sino también comprender rápidamente los matices del juego.

CS



Aquí se puede apostar al total por el número de rondas jugadas, a la combinación (total de rondas + victoria del equipo). De las especies raras, la victoria de uno de los equipos en la primera ronda, cuando ambos juegan con pistolas, será el asesinato con un cuchillo. También hay apuestas sobre muertes totales en una ronda. En definitiva, hay muchas opciones, pero no todas las oficinas ofrecen una gama tan amplia en pintura.

Dota 2



En Dota, lo mismo que en CS: totales y probabilidades de cartas, la victoria de uno u otro equipo. Desde apuestas exóticas: una apuesta sobre "primera sangre", quién matará a Roshan primero, hasta qué minuto se matará a Roshan, total por tiempo en el mapa, total por frags (el número de muertes en total para ambos equipos), etc. Al igual que en el CS, hay muchas opciones, pero la mayoría de las casas de apuestas se limitan a la victoria del equipo, los hándicaps y los totales de las cartas.

La característica principal de las apuestas de eSports: estrategias

En los eSports existe una similitud con los deportes populares, como el fútbol, el hockey, el baloncesto, etc. Aquí y allá es rentable apostar por los desvalidos, y en los eSports es aún más rentable. El caso es que aquí surgen muchas más veces situaciones en las que los favoritos no están muy motivados para ganar, o simplemente no tienen idea de cómo juega su oponente y de lo que es capaz.



Si analiza todo esto correctamente, puede encontrar regularmente partidos en los que el desvalido puede ganar fácilmente, y las probabilidades de esto son muy decentes en algunos casos. Los corredores de apuestas rara vez tienen en cuenta estos matices (principalmente la motivación). Y esta es una gran oportunidad para ganar, y de forma estable.



Preguntas y respuestas

¿Es posible que los principiantes apuesten en eSports? Sí. Este formato de apuestas es posible incluso para un principiante. Lo principal es comprender las reglas de la disciplina elegida.

¿Qué necesitas para apostar en eSports? Todo es simple. Necesitas registrarte y verificar tu cuenta. Y luego haga un depósito para obtener un bono de bienvenida y use el dinero para una apuesta.

¿Qué tan rápido puedo obtener los pagos de las apuestas?

Depende del método de retiro seleccionado. En promedio, el retiro toma de tres a diez minutos.