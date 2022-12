El poemario ‘Llueve’ obtuvo mención honorífica

El viernes, 16 de diciembre de 2022, en la Sala de Exhibiciones Torres Martinó de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, PEN de Puerto Rico Internacional llevó a cabo la Ceremonia de Lectura de Laudos del Certamen Literario 2022, en donde se otorgaron los premios nacionales y menciones honoríficas en las categorías de cuento, ensayo, historia, libro híbrido, literatura para infantes, literatura para niños, literatura juvenil, novela, poesía y teatro. Cada panel de jurado evaluó todos los libros recibidos en cada una de las categorías.

Participaron 76 títulos publicados durante el año 2021.” Fragmento extraído de la página web del PEN de Puerto Rico Internacional sobre este importante certamen literario nacional.

Mis más sinceras felicitaciones para todas y todos los ganadores en las diferentes categorías, pero especialmente felicito a la escritora, poeta, columnista internacional, profesora y amiga Tania Anaid Ramos González, Azula, ya que su poemario LLUEVE [Ediciones Kuelap, Perú 2021], ha recibido mención honorífica en las eminentes premiaciones literarias de Puerto Rico.

Si desea disfrutar de la poesía que reúne este ejemplar no dudes en adquirirlo a través de Amazon. El pasado 30 de noviembre, Azula tuvo el grato privilegio de presentar su libro LLUEVE en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este libro fue prologado por el escritor puertorriqueño Félix Córdova Iturregui y la portada es una obra de arte al óleo del excelente artista nicaragüense Mauricio M. Rizo Centeno.

Azula, a lo largo de su trayectoria ha recibido otros premios importantes por ejemplo: Primer Premio por la Mejor Coreografía Contemporánea, Honduras 1996. Premio Gertrudis Gómez de Avellaneda otorgado por la Unesco por su tesis de maestría sobre la idea de muerte en la obra poética de la uruguaya Idea Vilariño. 2002. Mención honorífica del libro Invisibilidades en Categoría Poesía del certamen literario del PEN Puerto Rico Internacional, 2014. También aprovecho este espacio para extender las felicitaciones a los poetas, editores y escritores Ricardo Rodríguez Santos y Mayra R. Encarnación que recibieron el Premio Nacional en Categoría Libro Híbrido por su libro La era de la brevedad publicado por la editorial Areté Boricua, 2021.

A continuación comparto la respuesta de Mayra R. Encarnación a la pregunta sobre ¿Qué significó haber ganado junto al editor Ricardo Rodríguez Santos el Premio Nacional en Categoría Libro Híbrido por su libro "La era de la brevedad" en la premiación del PEN de Puerto Rico Internacional 2022? Su respuesta fue la siguiente: “Con este reconocimiento ratificamos nuestro compromiso con la publicación independiente y con nuestra literatura. Celebramos a cada uno de los participantes de este trabajo y continuamos propulsando el poder transformador de la lectura.”

Las felicitaciones son extensivas para la poeta y ganadora del Premio Nacional en Categoría Poesía Dinorah Cortés Vélez.Despuésde haber recibido su premio escribió en su muro de Facebook: “Honrada y feliz de que mi poemario Suma de los adioses: cementerio poético, publicado por la Espejitos de Papel Editores, haya recibido el Premio Nacional de Poesía en las premiaciones del PEN de Puerto Rico Internacional. Agradezco a mis editores, la Dra. Herminia Alemañy Valdez y el poeta Edgardo Nieves Mieles la hermosa y estupenda labor de edición.”

—Querida Azula: ¿Qué tal fue la experiencia de presentar el libro LLUEVE en la FIL de Guadalajara? —Haber presentado el poemario LLUEVE en la FIL de Guadalajara 2022 fue una experiencia trascendental como escritora: primero por lo que significa estar en uno de los eventos más importantes del mundo de habla hispana y más grande por número de visitantes dedicado a libro en español y segundo porque pude compartir ese momento con varios colegas escritores puertorriqueños, del PEN de Puerto Rico Internacional, y otros escritores de países hermanos. Por otro lado, la FIL de Guadalajara, sin restar que también es un evento comercial en el que las grandes editoriales tienen un protagonismo colosal, logra reunir a un puñado de escritores consagrados contemporáneos y escritores emergentes extraordinarios que de otra manera no estarían juntos compartiendo mesa. Así que sí, darle visibilidad al poemario de una puertorriqueña en ese contexto y espacio gigantesco es una alegría inmensa.



— ¿Qué significa haber recibido la mención honorífica por parte del PEN? — El poemario LLUEVE, del que también eres parte, porque son tuyas las palabras de contraportada, me está dando grandes satisfacciones que no esperaba. No las esperaba porque cuando se escribe, al menos desde mi perspectiva, es obvio que quieres comunicarte con un lector ideal, aunque sea uno, pero no eres capaz de ver el alcance que pudiera tener el texto al publicarse. Mi apuesta siempre ha sido al futuro, dado lo evidenciado por gran parte de la historia de la literatura. Muchos de los escritores que amamos y seguimos leyendo, ni vislumbraron la posibilidad de ser en el futuro tan leídos y estudiados. Así que, no me lo esperaba. La consigna al someter algún texto en algún certamen es que al menos tres personas lean el texto, con eso me basta. Pero el PEN, con el que también fui mención de honor en el 2014 con el texto Invisibilidades, que para ese entonces no estaba publicado, es una institución dedicada a promover la literatura y a defender los Derechos Humanos, particularmente, el de libertad de expresión. Y son esos valores los que me acercan a esa organización, no es un premio monetario, es una distinción entre colegas, una mirada desde el amor por la literatura y eso me enorgullece.

A continuación les comparto el texto de contraportada que escribí para este hermoso libro titulado LLUEVE, muchas gracias querida poeta por haberme concedido este inmenso honor. Y de todo corazón deseo que a LLUEVE le sigan lloviendo los éxitos nacionales e internacionales.

El tiempo transcurre sin pausa y es inevitable vivir sin sentir dolor, llanto o nostalgia, aunque hubiese pequeños espacios para el placer, la risa y la alegría. En ocasiones, la melancolía se apodera de lo que somos y nos perdemos entre el silencio y la oscuridad. «Llueve», el más reciente poemario de la poeta puertorriqueña Azula, es un torrencial de versos en los que se descarnan la dureza de la cotidianidad, el amor y la soledad. Para la poeta, la acción de llover es lo importante porque las acciones mueven el universo. En esta poesía el llover puede ser tristeza, desequilibrio, eternidad, abundancia, lágrimas, creación y a veces felicidad.

La escritora, quien es una gran amante de la lluvia y estudiosa de poesía, inicia el libro con epígrafes de legendarios representantes de la literatura, en su mayoría Premios Nobel, que escribieron poemas inspirados en la lluvia. Azula llueve en este brillante poemario que nos llega desde el Mar Caribe. Su impecable arte poético inmortaliza la lluvia. Esto me trae a la memoria el momento en el que los poetas del Modernismo inmortalizaron al cisne.

Estoy absolutamente seguro de que este libro será bien recibido por los críticos literarios, poetas, maestros y lectores de toda la comunidad hispanohablante.