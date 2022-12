Las series y películas más vistas en 2022 Ficción española, producciones norteamericanas, creaciones latinoamericanas…, todas se encuentran representadas en este balance de éxitos Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 24 de diciembre de 2022, 11:44 h (CET)

Cuando se acerca el final del año, es inevitable hacer balance de muchos de los acontecimientos vividos, las experiencias, los momentos... En definitiva, solemos realizar un repaso de las cosas que nos han ocurrido a lo largo de los últimos doce meses. Para los más cinéfilos, probablemente algunas de esas experiencias estarán relacionadas con largas horas disfrutando de su serie preferida o con esa película que compartieron en buena compañía.

Para todos, pero especialmente para los amantes del cine, desde el blog de ExpressVPN han elaborado un listado que hace un recorrido a lo largo de cada uno de los meses del año, descubriendo las series y películas más vistas en 2022, año que ha venido repleto de buenos títulos para el público aficionado. Ficción española, producciones norteamericanas, creaciones latinoamericanas…, todas se encuentran representadas en este balance de éxitos, muchos de los cuales hemos conocido gracias a los variados contenidos de las numerosas plataformas online que funcionan en nuestro país.

Enero ‘Café con aroma de mujer’ Telenovela colombiana que se encuentra en el top 10 de las más vistas en diecinueve países. Aunque inicialmente su estreno en televisión no fue demasiado aclamado, su aparición en Netflix la lanzó a los primeros puestos de popularidad. Plataforma: Netflix

Febrero ‘Encanto’ Es la segunda película de dibujos animados de Disney que no está titulada en inglés. Su canción principal alcanzó la posición más alta en el ranking de Billboard para un tema de Disney. Plataforma: Disney +

Marzo ‘La que se avecina’ Serie española que se ha convertido en todo un clásico de la comedia y el humor. Se estrenó en 2007 y acaba de confirmar tres temporadas más. Su episodio 163 se estrenó el 7 de marzo y fue uno de los más vistos en televisión y de los más buscados online. Plataforma: Amazone Prime Video

Abril ‘Élite’ Los alumnos del colegio Las Encina volvían en abril con una nueva temporada de esta serie española que, en su estreno, se mantuvo tres semanas en el primer puesto mundial. Plataforma: Netflix

Mayo ‘Friends’ En el top 10 de las series más vistas siempre encontramos comedias tan conocidas como Friends, The Big Bang Theory o Rick & Morty. Nos gusta descubrir series nuevas, pero no renunciamos a buenos títulos clásicos como los citados. Plataforma: HBO

Junio ‘Stranger Things’ La cuarta temporada de esta serie, una de las más caras de la historia, rompió casi todos los récords, incluyendo el tiempo de visionado durante los primeros 28 días: 930 millones de horas. Stranger Things es una serie de televisión web estadounidense de suspense y ciencia ficción coproducida y distribuida por Netflix. Plataforma: Netflix

Julio ‘The Boys’ Serie que nació a partir de un cómic del mismo nombre, publicado en el año 2006 y creado por Garth Ennis y Darick Robertson. Plataforma: Amazone Prime Video

Agosto ‘The Sandman’ Se trata de otra serie basada en un cómic, en este caso creado por Neil Gaiman y publicado por DC Comics. La diversidad de géneros ya estaba en las páginas del cómic en el año 1988. Esta serie norteamericana combina drama, fantasía y terror. Plataforma: Netflix

Septiembre ‘La casa del dragón’ Se convirtió en uno de los estrenos más esperados del 2022. Arrasó en audiencia con cerca de diez millones de espectadores. Su argumento se sitúa doscientos años antes de la historia narrada en Juego de Tronos. Plataforma: HBO

Octubre ‘Dahmer’ La serie sobre “el carnicero de Milwaukee” se ha convertido en una de las más populares del año. El true crime es uno de los géneros que más ha crecido con las plataformas audiovisuales. Plataforma: Netflix

Noviembre ‘The Crown’ Esta exitosa serie de ficción, inspirada en hechos reales, recrea la historia de Isabel II del Reino Unido y los sucesos políticos y personales más relevantes. Plataforma: Netflix

Diciembre Esperados estrenos Como suele ser habitual, el último mes del año siempre nos regala con interesantes estrenos. Algunos de los más destacados: ‘Avatar 2’, estrenado el 16 de diciembre, es la nueva película de James Cameron, en cuyo reparto aparece la actriz Kate Winslet; ‘Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion’, estrenado el 23 de diciembre en Netflix; y la precuela ‘The Witcher: el origen de la sangre’, anunciada para el día de Navidad.

Sin lugar a dudas, 2022 ha sido un año repleto de series y películas que han colmado las expectativas de los más cinéfilos. ¿Qué nos deparará 2023? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

