​El Colegio de Geólogos propone nueve planes geológicos para Navidad

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) propone nueve planes navideños de interés geológico para disfrutar en familia y adentrarse en el rico patrimonio natural que tenemos en España.



1. Museo Geominero, IGME CSIC, (Madrid)

Es uno de los museos más espectaculares de la capital. Tiene como objetivo investigar, conservar y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio geológico a través de importantes colecciones procedentes de todas las regiones españolas y de antiguos territorios coloniales, así como de yacimientos representativos del registro mundial. La visita al Museo Geominero nos permite ser testigos de la evolución geológica de nuestro planeta a lo largo del tiempo, gracias a su extensa muestra de minerales, rocas y fósiles.

A la importancia científica de estas colecciones, hay que añadir su valor histórico, pues su origen se remonta a la creación de la Comisión del Mapa Geológico de España en 1849. Desde entonces se han nutrido mayoritariamente de los trabajos realizados por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España).

2. Museo de Ciencias Naturales de Álava (Vitoria)

El Museo se encuentra en el edificio histórico de la torre de Doña Ochanda. En su interior, destacan las colecciones paleontológicas y mineralógicas. La riqueza paleontológica de la Cuenca Vasco-Cantábrica en general y de la provincia alavesa en particular, ha aportado un inusual número de ejemplares, procedentes de yacimientos paleontológicos de notable singularidad.

Las colecciones mineralógicas son las que mayor ritmo de crecimiento presentan en la actualidad. Algo más del 90% de los ejemplares proceden de la Península Ibérica. En ella abundan piezas clásicas extraídas en la primera mitad del siglo XX, pero su auténtico nivel de representación corresponde a la segunda mitad del siglo. Además de estas colecciones (y botánicas y zoológicas), hasta julio de 2023 hay una exposición temporal que reúne algo más de un centenar de ejemplares de meteoritos y otros materiales generados por el impacto de estos en la superficie de la Tierra.

3. Dinópolis (Teruel)



Formado por un gran parque central en Teruel y siete centros más en siete localidades de su provincia, Dinópolis combina ciencia y diversión para que vivas de cerca el fascinante mundo de los dinosaurios.

Un recorrido de 4.500 millones de años en el que escucharás los primeros latidos del corazón de la Tierra, descubrirás cómo surgió la vida y con ella las criaturas más extraordinarias que jamás han existido... ¡Los dinosaurios!... Visita uno, varios o todos... ¡Tú decides!

4. Geoda de Pulpí y Mina Rica de Pilar de Jaravía (Almería)

Es la mayor geoda (cavidad rocosa tapizada con cristales) conocida y un rico patrimonio minero y están al alcance de todo aquel que quiera acercarse al municipio almeriense de Pulpí.

Una visita acompañada de guías con una excelente formación y aún mejor predisposición, por las entrañas de la tierra, recorriendo las galerías que con gran esfuerzo excavaron los mineros, es sin duda uno de los planes más atractivos que ofrece el sureste peninsular. Más aún, si la visita termina pudiendo observar los enormes cristales de yeso de la geoda.

Además, vinculado con la geoda, existen otros productos turísticos de gran nivel, como son la visita virtual en el castillo de San Juan de Los Terreros (recomendable realizar después de la ver la geoda real) y la sala negra en el Espacio Escénico de Pulpí.

Fuera del ámbito subterráneo de la mina y sus productos, podemos completar un viaje a esta zona disfrutando de la gastronomía y atractivos turísticos naturales y culturales, acompañados del benévolo clima invernal de Almería.

5. Museo de Ciencias Naturales de Viso del Marqués (Ciudad Real)

El Museo de Ciencias Naturales AVAN nace en 1988 de la pasión de unos amantes de la naturaleza. Es una propuesta única que sorprende al viajero con la cantidad y calidad de sus colecciones de ciencias naturales, expuestas en dos plantas y 9 salas. Y lo más curioso es que encuentra en un pueblo de poco más de 2.000 habitantes.

Hay salas destinadas a rocas, minerales, fósiles, fauna, micología o entomología.Todas las colecciones están acompañadas de carteles y paneles explicativos. El museo es gratuito.

6. Museo de la Minería de Extremadura y luminiscencia mineral Minas de Santa Marta (Badajoz)

El Museo de la Minería de Extremadura se encuentra en la antigua Casa del Facultativo de las Minas de Santa Marta. Está estructurado en tres espacios, uno en cada planta. En la planta baja hay cuatro salas, en las que se exponen minerales, rocas, vagoneta y utensilios mineros de las Minas de Santa Marta y de otras minas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

En la planta alta del museo se ha construido una neomina de unos 25 metros de desarrollo. La ambientación es muy realista: la iluminación, ruidos, minerales en las paredes y bóvedas de la galería, martillos de perforación, entibados mineros y hace que el visitante retroceda en el tiempo y se adentre bajo tierra durante unos minutos, en los cuales pueden experimentar lo que era una mina subterránea hace un siglo.

El sótano de la Casa del Facultativo es de 1890, está construido con ladrillo macizo en suelo y bóveda y con minerales y rocas de las Minas de Santa Marta en los muros. La particularidad que tienen estos minerales es la increíble luminiscencia que poseen las calcitas, hidrocincitas, adamitas y otros minerales de la mina, y los visitantes, mientras degustan vinos y quesos de la localidad, pueden observar esta propiedad mineral.

La visita se puede completar con una ruta nocturna, denominada Ruta Negra donde se puede observar en las escombreras de las minas y paredes de las antiguas infraestructuras mineras, la singular luminiscencia mineral de las Minas de Santa Marta.

7. Espai Cràter de Olot (Girona)



En el Espai Cràter se encuentra la exposición de referencia en el ámbito de la vulcanología. Esta muestra interactiva explica los volcanes de la Garrotxa y del mundo, así como la relación entre los volcanes y su entorno. La exposición consta de medios audiovisuales, fotografías, realidad virtual, videocartografía, una maqueta de 15 m2 que explican la formación de la Garrotxa y otras muchas sorpresas.

La exposición está situada en el volcán del Puig del Roser de Olot, permitiendo aprender de volcanes desde el interior de este volcán y se puede visitar durante una amplia franja horaria, de lunes a domingo.

Este espacio es un centro multidisciplinar que promueve el conocimiento en torno a los volcanes, la ciencia y la sociedad. Un proyecto contemporáneo que trabaja de forma innovadora, experiencial y participativa, con el objetivo de ser un punto de encuentro para la comunidad educativa, social y científica para promover las ideas que ayuden a preservar el paisaje, a comprender el mundo y crear una sociedad mejor.

8. Geomuseo de Valseca (Segovia)

Un espacio diferente donde se puede ver y tocar la lava y las cenizas que expulsó el volcán de La Palma o donde aprender que la caída de un rayo en algunos suelos es capaz de formar un mineral. Un mueso además para disfrutar con los cinco sentidos (viendo, tocando, oliendo, escuchando e incluso saboreando). El GeoMuseo de Valseca se encuentra a tan solo 9 kilómetros de Segovia (Ciudad Patrimonio de la Humanidad y destino gastronómico internacional) y a menos de una hora de Madrid, Valladolid y Ávila.

Se expone una colección de 1500 piezas que incluyen minerales, rocas y fósiles y otras curiosidades relacionadas con la cantería y la minería.

9. Museo Geológico de Quiroga en el Geoparque Montañas do Courel (Lugo)

El Geoparque Montañas do Courel engloba los ayuntamientos de Quiroga, Folgoso do Courel y Ribas de Sil, en el sur de la provincia de Lugo, y constituye uno de los grandes valores naturales y culturales de Galicia. En sus 578 Km2 de extensión, este territorio comprende desde el valle del río Sil en el sur, donde se asientan las poblaciones más grandes, hasta las Montañas do Courel en el norte, en donde se esconden más de 50 sugerentes aldeas tradicionales.

Las Montañas do Courel atesoran un rico y variado patrimonio geológico estrechamente relacionado con el aprovechamiento de las rocas de construcción, minerales industriales y otros recursos geológicos, ya desde la prehistoria. Este Patrimonio Geológico es de marcado carácter tectónico y geomorfológico, en el que sobresale a nivel internacional el Global Geosite denominado “Pliegues acostados de las Montañas do Courel”.

El Museo Geológico Municipal de Quiroga es uno de los pilares del Geoparque y forma parte de su red de centros de interpretación, como el Aula de la Naturaleza de la Devesa da Rogueira, el Centro de Interpretación de las Cuevas de Meiraos, el Museo Etnográfico de Quiroga y el de la minería aurífera romana de Ribas de Sil. El Museo incluye los contenidos geológicos más representativos del entorno.