​Una imagen vale más que mil palabras A Sánchez no le gusta ni la Monarquía ni el Parlamento, pero siente admiración y sumisión por todos los enemigos de España Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 22 de diciembre de 2022, 10:53 h (CET) En la página 10 del diario ABC de hoy -veinte de diciembre de 2022- se recoge una instantánea de la inauguración del tren AVE Madrid-Murcia, en la que se aprecia con toda claridad, cómo al acceder al vagón de autoridades lo hace Pedro Sánchez en primer lugar, detrás lo hace S.M. el Rey de España Felipe VI y a continuación el resto de la Comitiva. Al pie de foto, el periodista aclara que durante el recorrido hacia el tren, en lugar de ir Sánchez al lado de Su Majestad, también lo hacía más adelantado.

Como comprenderán ustedes, esta actitud no es un simple descuido sino de una falta gravísima de respeto, de educación y de incumplimiento del protocolo establecido.

No es la primera vez que el plagiador y embustero compulsivo trata de esta forma despectiva al jefe del Estado. Por ejemplo: el 12 de octubre pasado hizo esperar al Monarca unos minutos dentro del coche hasta que Sánchez llegara, cuando era éste el que debería, por muchas razones, estar esperando a Su Majestad.

Pero hubo otra ocasión anterior: cuando el besamanos del Dia de la Hispanidad de 2018, Sánchez y su esposa se colocaron a continuación de los Reyes para recibir a los invitados. En aquella ocasión tuvieron que retirarse ante la advertencia del servicio de protocolo.

Y hay muchas más ocasiones en las que se nota que al peor presidente de gobierno de la historia de España, le sale su vena antimonárquica. Mal asunto para la buena marcha política de nuestra patria cuya Constitución en su Título Preliminar, artículo 1.3 dice lo siguiente:“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Lo que ocurre es que al cateto Sánchez, no le gusta ni la Monarquía ni el Parlamento, pero siente admiración y sumisión por todos los enemigos de España.

