​Un clan de desinformación de Telegram intoxica a millón y medio de suscriptores

Un clan de desinformación en Telegram, descubierto por una investigación de Maldita.es, ha detectado 39 canales de esta plataforma social que suman en total 1.463.037 suscriptores a 1 de diciembre de 2022. Entre el 1 de enero de 2020 y septiembre de este año han difundido medio millón de mensajes que acumulan más de 6.159 millones de visualizaciones.



Lo que tienen en común Rafapal y los otros 38 canales analizados en la investigación de Maldita.es es que todos ellos publican contenidos desinformativos y que no se centran únicamente en una temática determinada. Sus cinco principales temáticas son la pandemia de covid-19, la guerra en Ucrania, las personas migrantes, el feminismo y el cambio climático.

La mayoría de los canales de este grupo fueron surgiendo durante la pandemia y, aunque su temática principal ha sido de manera generalizada la desinformación sobre el coronavirus, también han enviado mensajes sobre los otros cuatro temas. El segundo más numeroso tras el coronavirus es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que comenzó el pasado 24 de febrero.

El clan investigado está formado por 39 de los principales canales desinformadores en español. Maldita.es identificó 24 en un primer momento, gracias a investigaciones previas sobre la red europea de corona-negacionistas o sobre el entramado internacional de 'Médicos por la Verdad'. A partir de esas averiguaciones se pudieron añadir otros 15, entre los que se incluye el canal 'CBK News', que publica sus mensajes en inglés pero está sumamente relacionado con el clan.

DECENAS DE MILES DE PERSONAS EN CADA CANAL

Con una media de unas 40.000 visualizaciones por cada mensaje, ‘Noticias Rafapal’ es el canal con más impacto dentro del clan de este negacionismo en Telegram. Es además el que consigue un mayor número total de vistas, llegando casi a los 1.500 millones de visualizaciones entre todos sus mensajes de enero de 2020 a septiembre de 2022.

Entre los 39 canales del clan suman 1.463.037 suscriptores a 1 de diciembre de 2022, aunque una misma persona puede seguir a más de un canal del clan. El más de medio millón de mensajes que han mandado desde el 1 de enero de 2020 a finales de septiembre de este año alcanzan un total de 6.159,66 millones de visualizaciones.

Según el número total de visualizaciones, sólo hay otro canal, aparte de 'Noticias Rafapal', que también supere los 1.000 millones de visualizaciones en sus mensajes estos dos años y nueve meses: 'La Quinta Columna'. Precisamente, se trata de uno de los principales difusores de la teoría de la conspiración de la luz azul y ultravioleta.

De hecho, 'La Quinta Columna' es el nodo central de una estructura de Telegram que incluye decenas de canales regionales extras en España y un canal internacional. Además, dispone de canales en YouTube, Odysee y Twitch. Los mensajes enviados en el canal de Telegram de ‘La Quinta Columna’ que más impacto han tenido son llamadas a la acción como peticiones de firmas o recogidas de fondos.

El primero es un mensaje que pide fondos para realizar un informe pericial de la vacuna contra la covid-19, que se ha visualizado 624.00 veces. Entre los mensajes de este canal que más vistas han conseguido aparece, con 284.000, un vídeo en el que se asegura que hay óxido de grafeno en todas las vacunas, algo que ha desmentido Maldita.es de forma reiterada gracias al testimonio de destacados médicos y científicos.

El segundo más relevante es el canal 'Alvise Pérez'. Sus mensajes tienen una media de 48.438 visualizaciones. Entre el top 10 de sus mensajes aparecen contenidos desmentidos por los verificadores, como el que cuestiona el cambio climático asegurando: “En 1986 lo llamaban ‘verano’. Hoy basta colorear los mapas de rojo para crear la post-verdad con la que manipularnos”. Alvise distribuyó ese bulo en su canal de Telegram el 9 de junio y recibió cerca de 195.000 visualizaciones, pero ya había circulado previamente. Maldita.es lo había desmentido el 1 de junio.

CREADOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

El canal llamado 'Alvise Perez' es, de hecho, el más antiguo de todo el clan: su fecha de creación es el 16 de junio de 2017. Es, junto a otros seis ('Noticias Rafapal', '🔆 EL LOCO DE LA CORRALA 🔆', 'El Diestro. Opinión en libertad', 'Resistencia Española', '🔅 CONSCIENCIA COLECTIVA OFICIAL🔅' y 'TSA Noticias 🇪🇸 [The Spanish Army]'), uno de los únicos siete que se crearon antes del estado de alarma del 14 de marzo de 2020.El resto, 22 de los 39 canales del clan, se crearon después.

Pese a ser el más antiguo, el canal ‘Alvise Pérez’ no es el que más seguidores tiene ni el que tiene más alcance. El canal desinformador con un mayor número de seguidores es 'La Quinta Columna', creado el 10 de mayo de 2020, con 218.505 seguidores a 1 de diciembre de 2022.

La mayoría de canales se comienzan a crear a lo largo de 2021. Durante 2020 y hasta verano de 2021, el que más suscriptores tiene de los 39 es ‘Noticias Rafapal’, pero es superado por ‘La Quinta Columna’ en agosto de 2021.

De hecho, casi la mitad de estos canales, 16 de 39, se crearon entre marzo y diciembre de 2020, los primeros nueve meses de la pandemia. Uno de ellos, 'EL EXPRESO RESURRECCIÓN', se creó el 15 de marzo de 2020, sólo un día después de que se declarara el estado de alarma.

CENTRADOS EN LA COVID-19

La pandemia es el tema principal de la mayoría de canales y llegó a su máximo a finales de 2021. De hecho, no fue hasta diciembre de 2021 que los 39 canales estuvieron en activo a la vez. De las cinco temáticas analizadas en los mensajes del clan (covid-19, Ucrania, migración, feminismo y cambio climático), las más numerosas son el coronavirus (33,95% de los mensajes analizados) y la invasión de Rusia (7,01%). En total, el análisis de Maldita.es, realizado a través de la identificación de palabras claves en los mensajes, ha categorizado en una de estas cinco temáticas el 42,41% de los más de 500.000 mensajes del clan.

En la evolución de la curva también se aprecia la incorporación de los canales a lo largo del tiempo: cada vez envían más mensajes. Además, hay una primera subida importante de mensajes relacionados con la pandemia a finales de 2020, cuando se pone en marcha la campaña de vacunación, que en España comenzó el 27 de diciembre. Los ataques a las vacunas y la desinformación sobre estas son una constante y una de las principales narrativas en este clan.

El día que mandaron más mensajes coincidió con otra cosa. Fue el 24 de febrero de 2022, día de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El día con más mensajes sobre la covid-19 fue el 5 de diciembre de 2021 al hilo de una serie de protestas contra las restricciones sanitarias que se dieron en toda Europa.

La cantidad de mensajes sobre el coronavirus se mantuvo muy alta durante todo 2021 y empezó a decaer a principios de 2022. El primer bajón, el más acusado, ocurrió cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania y dejó de ser la principal narrativa durante algunos días. Pasados esos días, el coronavirus volvió a ser la narrativa principal, aunque el volumen de mensajes se mantuvo por debajo del nivel de 2021.

Los mensajes sobre la covid-19 concentran mucha variedad de contenidos, y en ellos, no todos los canales reaccionan igual a la actualidad. Cuando sí sucede es con las manifestaciones en contra de las restricciones del Gobierno para atajar la expansión del coronavirus. En esas fechas todo el clan aumenta su actividad relacionada con la pandemia.

Sucedió con las manifestaciones del 5 de diciembre de 2021, pero también con la del 14 de julio de 2021 en Francia contra el pasaporte sanitario o con las del 22 y 23 de enero de 2022, cuando se celebraron varias protestas para rechazar las medidas contra la covid-19. El 22 hubo varias en España, una de las más relevantes fue en Bilbao. Mientras que el día 23 se celebraron en distintas ciudades europeas y la más destacada fue la de Bruselas.

Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, cree que estos aumentos de mensajes en fechas concretas se deben a que “cuando hay un acontecimiento de actualidad con relación a la batalla cultural se produce un mayor interés de la ciudadanía y aumenta el número de personas que busca informarse en fuentes alternativas”.

Maldita.es ya comprobó cómo el volumen de desinformación de cada temática varía dependiendo de los acontecimientos de actualidad en el informe 'Desinformación y discursos negacionistas sobre la violencia de género, el cambio climático y la covid-19 en España' realizado en colaboración con Intered.

INVASIÓN DE UCRANIA

La invasión de Ucrania es el único tema que ha cambiado de manera radical el funcionamiento de los canales. El 24 de febrero de 2022 fue el día con más mensajes de una categoría determinada. Súbitamente, los 39 canales compartieron más de 800 mensajes relacionados con el tema y durante las tres semanas siguientes, hasta el 17 de marzo, esta siguió siendo la principal temática.

Entre los mensajes relacionados con Ucrania abundan los que defienden una visión prorrusa del conflicto. Es frecuente que estos canales utilicen como fuente las agencias estatales rusas RT y Sputnik o que reenvíen los mensajes del canal de Telegram de la embajada rusa en España. Al inicio de la guerra, Maldita.es ya explicó que los grupos desinformadores en español en Telegram estaban pasando de difundir bulos relacionados con la pandemia a desinformar sobre la guerra abrazando posturas favorables a Putin.

Pero finalmente la guerra de Ucrania pasó a un segundo plano y la pandemia recuperó su lugar como principal temática desinformadora en el clan de Telegram. Eso sí, los canales no dejaron de seguir la actualidad relacionada con el conflicto, lo que se aprecia en la evolución de los contenidos. La guerra ha sido desde entonces la segunda temática sobre la que más han versado los mensajes del clan.

De hecho, en los últimos meses de la investigación hay dos picos de mensajes relacionados con discursos de Vladimir Putin. El primero, el 21 de septiembre coincide con el momento en el que el presidente ruso anunció una movilización masiva de reservistas. El segundo el 30 de septiembre, cuando Putin anunció la anexión a Rusia de cuatro regiones ucranianas.

También se puede comprobar cómo se reflejan los acontecimientos que marcaban la actualidad de la invasión. Por ejemplo, en los cinco días que van del 3 al 7 de abril hubo más de un centenar de mensajes sobre la matanza de Bucha. La mayoría de estos contenidos aseguraron que Rusia no fue la responsable de esos asesinatos. De hecho, es habitual que se hable de que todo es un montaje de los ucranianos.

BULOS DE OTROS TEMAS

El clan de la desinformación también se ocupa de otros temas más allá de la pandemia o Ucrania. Aunque no son tan abundantes, también hablan sobre temas como las personas migrantes, el feminismo y las mujeres o la crisis climáticas. De hecho, en estos temas también se registran aumentos cuando se produce alguna noticia importante relacionada con ellos.

El caso más claro relacionado con la migración se produce el 17 de mayo de 2021. Ese día varios miles de personas saltaron la valla de Ceuta y las redes sociales se llenaron de bulos sobre el tema. Maldita.es desmintió 24 bulos relacionados con ese acontecimiento y explicó cómo la crisis desinformativa tras ese acontecimiento había afectado a la convivencia entre personas migrantes y autóctonas en Ceuta.

También hay picos relacionados con otras noticias como el momento en el que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí del Sahara Occidental el 10 de diciembre de 2020, un salto masivo a la valla de Melilla el 2 de marzo de 2022, el momento en el que España y Marruecos firmaron un acuerdo para iniciar una nueva etapa en sus relaciones, el 7 de abril de 2022, o cuando un intento de salto a la valla de Ceuta terminó con decenas de muertos, el 24 de junio de 2022.

El tema del cambio climático aumentó su presencia en estos canales durante el verano de 2022, cuando se han sucedido las olas de calor hasta convertirse en el verano caluroso desde que hay registros no sólo en España, también en toda Europa. De hecho, los 39 canales del clan enviaron mensajes relacionados con el cambio climático, tal y como ha podido comprobar la investigación de Maldita.es.

Los ataques contra el feminismo también se notan especialmente en días señalados. Hay mayor cantidad de mensajes sobre este tema el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tanto en 2021 como en 2022. También se nota un incremento el 25 de noviembre de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La categorización de los mensajes del clan en estas cinco temáticas fue realizada identificando palabras clave. De las 20 palabras clave encontradas en los mensajes con más frecuencia, 13 están relacionadas con la covid-19 y las otras siete con la guerra de Ucrania. De hecho, la pandemia del coronavirus es la temática en la que hemos localizado y etiquetado más palabras clave distintas.

La palabra "vacuna" es, de las utilizadas en esta clasificación, la que más se ha repetido. Ha aparecido en el 29,42% de los mensajes clasificados en la categoría pandemia. Sin embargo, no siempre ha sido así. Las palabras que más han aparecido en una categoría determinada han ido variando con el tiempo y "vacuna" es ejemplo de ello. En un comienzo las palabras más repetidas eran otras, como "virus". "Vacuna" adelanta a "virus" al cierre de 2020, cuando empieza, precisamente, la vacunación contra la el coronavirus. Otras sí que persisten más en el tiempo, como "mascarilla", "UCI" o "5G".

Los términos “Ucrania” y “Rusia”, en el caso de los mensajes de la temática de la guerra de Ucrania, son los términos más repetidos desde febrero de 2022. En cuanto a las palabras repetidas, también usadas en esta clasificación elaborada por Maldita.es para otras temáticas menos numerosas, destacan las menciones a “Marruecos” entre marzo y junio de 2022.

Algunos en los que más se nota la llegada de la guerra son ‘Dignidad para Todos’, ‘Noticias Rafapal’, ‘TSA Noticias 🇪🇸 [The Spanish Army]’ o ‘Hijos de las Estrellas’. Son grupos que tenían un alto porcentaje de mensajes relacionados con la COVID-19 y que pasaron a publicar contenidos relacionados con el conflicto en Ucrania.

La tendencia mayoritaria en el clan es que la temática más frecuente en sus mensajes fuera la pandemia. Sólo hay tres excepciones: ‘Ana Qtella’, ‘LOBO BASADO NEWS 🐺’, y ‘Liu Sivaya’. Estos tres canales han enviado más contenidos sobre la guerra de Ucrania que sobre la covid-19.

Las otras tres temáticas detectadas en la investigación de Maldita.es (migración, feminismo y clima) no alcanzan un volumen tan grande de mensajes. De hecho, sólo tres de los 39 canales tienen más de un 1% de sus mensajes relacionados con cambio climático.

En cuanto a los mensajes relacionados con el feminismo, cuatro de los 39 canales superan ese 1%. La desinformación relacionada con migración en este clan es superior. Siete canales distintos superan esa barrera del 1% en esta temática. De hecho, más del 4% de los mensajes de dos canales, 'Ana Qtella' y 'TSA Noticias 🇪🇸 [The Spanish Army]', están relacionados con la migración.

AUTOPROMOCIÓN DE LAS MENTIRAS

Los mensajes que más se han repetido y reenviado dentro de la red que conforma este clan de canales negacionistas son básicamente de autobombo y promoción, una de las principales estrategias de los canales para intentar seguir creciendo. Pero entre ellos también encontramos mensajes en los que difunden contenido, especialmente desinformación.

Entre los 20 mensajes que más veces se han repetido en los 39 canales y que no son de autobombo hay 16 relacionados con la pandemia de la covid-19. Desde algunos que la niegan hasta otros que dicen que el confinamiento del año 2020 respondería a un plan supremo u otros que dicen que las vacunas estarían causando muertes. De hecho, 11 de los 20 hablan sobre las vacunas.

Pero también hay uno que habla de 'chemtrails' (supuestas maniobras de difusión de sustancias químicas en la atmósfera con fines oscuros aunque poco determinados); otro que acusa a un expolítico alemán de pedófilo por unas declaraciones de los años 80 de las que se desdijo en 2013; otro que comparte unas declaraciones fuera de contexto de Jean Claude Juncker, el expresidente de la Comisión Europea, que según el medio alemán Der Spiegel hizo en 1999, cuando era primer ministro de Luxemburgo; y otro que acusa a Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, de ser un "maestro de ceremonias satánicas".

De estos 20 mensajes, al menos la mitad han sido desmentidos por Maldita.es y, por lo tanto, serían desinformación. Por ejemplo, el que afirma que Pedro Sánchez dio más de 100 millones de euros a una fundación de Bill Gates, el que dice que las compañías de seguros no estaban pagando a los familiares de los fallecidos por covid-19 o el que asegura que un vídeo mostraba a un supuesto muerto por covid-19 levantando el brazo. Eso sí, estos mensajes en texto no son los más repetidos de estos canales. De hecho, el más repetido ocuparía el puesto número 55 de todos los textos y el número 20 sería el mensaje en la posición 144 de todos los que más se han repetido. Es decir, que los mensajes más repetidos no son únicamente contenido en texto, sino que son firmas que acostumbran a ir acompañadas de fotos o vídeos.

Al respecto, la profesora de periodismo de la Universidad Abat Oliba CEU e investigadora de la Red Leonardo de la Fundación BBVA María Victoria-Mas ha explicado a Maldita.es que es así porque "en cualquier aplicación de mensajería los contenidos que más se comparten son memes en forma de imagen o vídeo. Los canales desinformadores hacen lo mismo, ya que las imágenes y los vídeos tienen la ventaja de que llegan más fácilmente a la gente al llamar su atención. Además, son más difíciles de rastrear que el texto".

Sobre los mensajes conspiranoicos que tienen que ver con supuestos grupos satánicos o pederastas, María Victoria-Mas aduce que "en el contexto actual de una pandemia y una guerra, este contexto del miedo, pasan a relacionar estos hechos con las teorías de la conspiración que difunden. Esto se puede deber, por un lado, a que aprovechen el miedo generalizado para difundir sus creencias o, por otro, a que realmente los contextos de crisis se adaptan a su forma de pensar".

Otro de los supuestos "satanistas", según los canales del clan, sería el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Como ya expuso Maldita.es, es común para ellos asegurar que distintos mandatarios tienen intereses ocultos y forman parte de una secta que busca dominar el mundo. Son teorías de la conspiración que llegan a miles de personas aunque nunca se sostienen con ninguna prueba.

La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), filósofa y experta en desinformación Astrid Wagner asevera que la dificultad para poder etiquetar algunos mensajes como desinformación "tiene mucho que ver con la lógica interna de las teorías de la conspiración. La conspiranoia crea sus propios sistemas de creencias basadas en la sospecha, formando realidades paralelas con hechos alternativos. Lo particular de estos sistemas de creencias es que no incluyen la posibilidad de corrección. Son infalibles porque la propia lógica de la conspiranoia las inmuniza ante cualquier crítica".

Entre los mensajes que no son firmas también se encuentran noticias reales de fuentes fiables pero que encajan dentro de su forma de ver el mundo. La profesora de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en desinformación Ana Velasco afirma que esto es porque "necesitan a los medios fiables porque si no nadie les cree" y que este tipo de noticias les sirve para asegurar "que el sistema empieza a hacerse eco de sus desvelos -aunque estos sean críticos: da igual, porque ellos lo van a manipular- y a decir que están tomando poder".

Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, añade que esto "responde a una teoría de la conspiración basada en el 'cherry picking'", es decir, en escoger, dentro de todos los contenidos disponibles, los que se adaptan a su narrativa como si fueran pruebas definitivas y ocultar los resultados que no les son favorables.

Además, dice que "el número de fallecimientos depende tanto de la incidencia de cada momento como de letalidad. El fin de las vacunas es disminuir la letalidad, pero si hay un pìco de contagios igualmente aumentará la mortalidad, por lo que que se hayan detectado más muertes en una semana concreta no tiene que significar que las vacunas no son eficaces".

También utilizan casos de muertes reales para acusar a las vacunas contra la covid-19 de estar provocando un genocidio, categorizando estos casos como 'repentinitis'. En este punto, Astrid Wagner afirma que "la mezcla de desinformación con noticias de fuentes fiables desempeña un papel importante especialmente al principio del proceso de persuasión, es decir, para ganar nuevos seguidores. Más adelante, se produce un distanciamiento cada vez mayor de los criterios epistémicos ampliamente aceptados, de modo que llega un momento en que los adeptos sólo confían en los canales de información de su propio grupo".

Este proyecto de investigación ha sido posible gracias al apoyo financiero de la División de Diplomacia Pública de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con el programa 'INCREASING SOCIETALRESILIENCE: INNOVATIVE WAYS TO COUNTER DISINFORMATION AND HOSTILEINFORMATION ACTIVITIES' que Servimedia realiza junto a Maldita.es.