Rex – The Dinobot se proclama ganador a mejor juguete 2022 en la categoría de construcción, otorgado por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha reconocido la labor pedagógica y lúdica de la empresa de robótica educativa XtremBots, al otorgar el premio al mejor juguete de construcción a su creación “Rex: The Dinobot”. Perteneciente a la línea denominada “Construye, programa y juega” este robot dinosaurio, color naranja con negro, ha fascinado a los chicos interesados en aprender y divertirse con la tecnología, así como a la familia que los apoya a cultivar sus conocimientos. El personaje estimulará la inteligencia, capacidad de organización e ingenio para quien lo reciba estas navidades.

Conociendo a Rex Una serie de retos invita a superar este juguete premiado por abarcar diversas habilidades indispensables para la formación de los niños. El primero de ellos es organizar y juntar 150 piezas para construir el robot dinosaurio, así como su mando.

Rex ofrece el uso de 50 acciones programables de movimiento, detección y sonido, además de luces LED, cola articulada y sonidos de dinosaurio que tratan de acercarse a lo que puedo haber sido la realidad. Otra función que sorprende a los usuarios es la incorporación el “modo guardián”, que opera con un sensor de movimiento que permitirá asustar a los intrusos con un rugido de película.

XtremBots se propone iniciar a los más pequeños en el mundo de la robótica. A través de juguetes como el robot dinosaurio, la marca distribuidora facilita y hace divertido el aprendizaje de la programación informática e incentiva la capacidad de ser creativo a la hora de resolver diferentes tareas.

Aprender jugando En un mundo donde cada vez gana mayor auge el uso de la inteligencia artificial, los adultos están llamados a familiarizar a las nuevas generaciones con el lenguaje informático y digital. Al iniciarse en el área de la programación, los chicos optimizarán el desarrollo del pensamiento lógico-sistemático y asegurarán un mayor nivel de profesionalidad en su futuro laboral.

Más allá de las habilidades de razonamiento y las competencias matemáticas, juguetes como los que ofrece XtremBots resultan ideales para que los pequeños sientan mayor confianza en su capacidad de superar dificultades y, por consiguiente, mayor autoestima. Asimismo, la robótica educativa incentiva el trabajo en equipo, entre otras destrezas socioemocionales.

XtremBots continúa ganando espacio en el mercado con su propuesta de juguetes STEM, que no se entregan para su uso directo, sino que potencian el aprendizaje de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Gracias a juguetes como Rex, The Dinobot y el resto de las referencias de la marca, los niños serán mucho más curiosos, seguros y creativos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.