Bluetel Wifi lleva Internet donde no llega la fibra en la Sierra de Guadarrama Comunicae

lunes, 19 de diciembre de 2022, 10:45 h (CET) Bluetel Wifi llevó acceso a internet de alta velocidad al Puerto de Navacerrada hace unos años y desde entonces es el operador de referencia para miles de madrileños que viven o veranean a pie de monte de la Sierra de Guadarrama, que hasta hace poco no tenían ninguna posibilidad de acceder a Internet de alta velocidad. Actualmente ofrece servicios en 14 localidades serranas del lado de la Comunidad de Madrid, que van desde Navalagamella a Miraflores de la Sierra El operador madrileño Bluetel Wifi, que ofrece servicios de acceso a Internet en las vertientes madrileña y segoviana de Sierra del Guadarrama, ha superado ya los 1.000 servicios, llevando Internet allí donde no llega la fibra terrestre e incluso compitiendo con ella.

Bluetel Wifi llevó acceso a internet de alta velocidad al Puerto de Navacerrada hace unos años y desde entonces es el operador de referencia para miles de madrileños que viven o veranean a pie de monte de la Sierra de Guadarrama, que hasta hace poco no tenían ninguna posibilidad de acceder a Internet de alta velocidad. Actualmente ofrece servicios en 14 localidades serranas que van desde Navalagamella a Miraflores de la Sierra.

Bluetel Wifi quiere impulsar el concepto de paraje inteligente en la Sierra del Guadarrama, "montañas con acceso a internet" que permiten todo tipo de iniciativas desde la conectividad de habitantes y la seguridad de sus visitantes.

Velocidad, inmediatez y precio

En las zonas de montaña el despliegue de la fibra terrestre es más caro, complicado y no siempre resulta rentable para los grandes operadores. Esto no es un problema en el caso de Bluetel Wifi, ya que dispone de su propia infraestructura de torres y despliegue para suministrar el servicio, lo que permite llevar Internet a cualquier lugar. Además, Bluetel Wifi ofrece conectividad Wireless de "última milla", que permite llevar Internet de alta velocidad a viviendas y empresas donde hay fibra terrestre pero no llega a sus puertas.

El operador madrileño utiliza la tecnología de Cambium Networks en sus despliegues, que permite ofrecer velocidades de hasta 1 Gb y llevar la conexión al usuario en muchos casos en el día. "Ofrecemos velocidades desde 60Mb a 1 Gb con un precio muy competitivo", explica Jesús Herranz responsable de Operaciones de Bluetel WiFi. "Además -añade- nuestra oferta incluye servicios de telefonía móvil y fija e incluso de fibra en cualquier punto de España con disponibilidad de fibra óptica".

Proveedor de proximidad

Bluetel Wifi es proveedor de proximidad que conoce bien la zona, las problemáticas de sus vecinos y empresas, a los que ofrece múltiples y flexibles modalidades de contratación. "Hay pueblos – comenta Herranz- cableados con fibra donde muchos vecinos prefieren trabajar con nosotros porque si tiene alguna incidencia saben que van a tener una atención personal e inmediata de alguien que conocen y se implican. Nuestro mejor indicador y promotor es el Boca-a-Boca".

Parajes Inteligentes

Bluetel Wifi quiere impulsar el concepto de paraje inteligente en la Sierra del Guadarrama "montañas con acceso a internet" que permiten todo tipo de iniciativas desde la conectividad de habitantes y la seguridad de sus visitantes al desarrollo de sistemas de video vigilancia, protección civil, de control, de prevención y alerta de incendios, sistemas IoT… "Acceder a Internet desde diferentes puntos de la sierra – comenta Herranz- abre un horizonte inmenso de posibilidades en el cuidado y protección de la naturaleza y, también, en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y desarrollo de la actividad económica en el Parque Nacional del Guadarrama".

"Bluetel Wifi es un operador local muy enfocado en su territorio – comenta Javier Gómez, Director Regional de Cambium Networks en Iberia y Mediterráneo - Opera en zonas donde la fibra está muy extendida, sin embargo, han sabido identificar lugares específicos donde ni hay ni habrá fibra y en donde la tecnología de Cambium acerca esos usuarios y negocios eliminando la brecha digital que realmente existe".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas De la sostenibilidad a la vertebración territorial del sector porcino La Sociedad Europea De Fomento Social y Cultural concede El Premio Europeo Mejor Empresa Del Año-I EDICIÓN Primer paciente estadounidense tratado con éxito con ShortCut(TM) Music Licensing, Inc. anuncia importantes novedades para los inversores: Presentación del formulario 211, posible desdoblamiento anticipado de acciones o dividendos y planes para cotizar en el Nasdaq Fundación Mahou San Miguel y Cruz Roja renuevan su alianza para impulsar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad