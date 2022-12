La cifra de niños y niñas desplazados de sus hogares supera los 40 millones Según estimaciones de Aldeas Infantiles SOS, realizadas con motivo del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de diciembre de 2022, 13:02 h (CET)

Con motivo del Día Internacional del Migrante, Aldeas Infantiles SOS alerta de que el número de niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a huir de sus hogares a causa de la violencia, los conflictos armados, la pobreza y los desastres naturales no deja de crecer, situándose a finales de 2021 en 36,5 millones, un dato que no incluye a los más de cinco millones de menores de edad ucranianos que se han visto desplazados tanto dentro como fuera del país a lo largo de 2022. La organización de atención directa a la infancia denuncia que los niños, niñas y adolescentes migrantes a menudo se encuentran solos, carecen de acceso a servicios básicos y ven sus derechos vulnerados.



Según estimaciones de Aldeas Infantiles SOS en el Día Internacional del Migrante, en torno a 25 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo son desplazados internos, es decir, se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia o los conflictos armados, pero continúan dentro de su país. Y más de 15 millones son refugiados y solicitantes de asilo. Los datos oficiales registraron, a finales de 2021, 36,5 millones de personas migrantes menores de 18 años desplazadas, que aún no incluían a los más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes ucranianos que han tenido que huir, ya sea dentro o fuera del país.

Por otra parte, los desplazamientos causados por desastres naturales también han aumentado considerablemente y afectaron a más de siete millones de niños, niñas y adolescentes en 2021. En este contexto, Aldeas Infantiles SOS alerta de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes no están garantizados y a menudo son violados en todos aquellos lugares donde hay crisis migratorias. “En estos desplazamientos, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a un riesgo extremo de separación de sus familias, pérdida de seres queridos y violencia.

La peor parte la llevan aquellos que viajan solos o separados de sus familias”, aseguran desde la organización. “Todos ellos están expuestos a altos niveles de estrés antes de su partida, durante su viaje y continúan estándolo al llegar a su destino, lo que unido a la separación familiar eleva la probabilidad de que su salud mental se vea afectada”.

Por eso, Aldeas Infantiles SOS hace un llamamiento a todos los gobiernos para que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados, y hace hincapié en que protegerlos es una obligación recogida en el derecho internacional.

La organización de atención directa a la infancia recuerda que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección, cuidados y educación, y a crecer con sus seres queridos siempre que esto sea posible, independientemente de su estatus migratorio o sus circunstancias personales o familiares. Asimismo, reclama a los gobiernos los recursos necesarios para garantizar sus derechos fundamentales.

Atención integral en procesos migratorios

Aldeas Infantiles SOS trabaja para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en procesos migratorios en distintos países de África, Latinoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. Lo hace proporcionándoles atención directa a ellos y a las familias vulnerables desplazadas de sus hogares, y apoyando la reunificación con sus seres queridos de aquellos que viajan solos. Entre los servicios de la organización se incluyen la acogida de niños, niñas y adolescentes no acompañados, atención psicológica y social, la creación de espacios seguros para los niños, garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición infantil, asistencia sanitaria, abastecimiento de artículos de primera necesidad, servicios educativos y programas contra el trabajo infantil.

En algunos de los países donde encuentran nuevos hogares, la organización contribuye a generar soluciones a largo plazo que protejan la dignidad de los niños y las niñas y les permitan integrarse en la sociedad, facilitando su acceso a asesoramiento, cursos de idiomas, educación y formación profesional. Y, cuando es necesario, también ofrece distintas opciones de cuidado alternativo de carácter familiar.

En España, Aldeas trabaja con la infancia y la adolescencia migrante desde 2001. Les brinda una atención personalizada que da respuesta a sus necesidades específicas en todas las áreas de su vida, lo que incluye la tramitación de sus permisos de residencia, y les acompaña hasta alcanzar su plena integración social y laboral. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La cifra de niños y niñas desplazados de sus hogares supera los 40 millones Según estimaciones de Aldeas Infantiles SOS, realizadas con motivo del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) ​La carrera de Europa por el gas coloca trampas para África «El continente africano no debe convertirse en un vertedero de tecnologías obsoletas que siguen contaminando y empobreciendo» ​La energía solar beneficia a los niños y los indígenas en el norte de Brasil Los paneles fotovoltaicos proliferaron en los techos de edificios y parques públicos del municipio de Boa Vista ​Día del Petróleo en Argentina: A 115 años de un descubrimiento histórico Se recuerda el descubrimiento del primer yacimiento petrolero del país en 1907 Air Europa amplía sus destinos en Brasil al alcanzar un acuerdo de código compartido con Azul Facilita a sus pasajeros conectar desde Sao Paulo y Salvador de Bahía con otras nueve ciudades del país en vuelos operados por la aerolínea brasileña