​El mediometraje Madrid Noir, dirigido por el español James Castillo, galardonado con el Emmy en la categoria de Media Interactiva Está desarrollado mediante la tecnología de la Realidad Virtual, siendo una de las obras de animación que más impacto han logrado en este 2022 Redacción

viernes, 16 de diciembre de 2022, 11:54 h (CET)

La película Madrid Noir ha sido galardonada con el Emmy a Mejor Película en Media interactiva en la primera edición de los Children’s & Family Emmy Awards. Dirigido por el español James Castillo este mediometraje cortometraje de 46 minutos de duración fue realizado el estudio No Ghost & Atlas V en colaboración con Oculus, Epic Games, Creative XR y CNC.



Madrid Noir está desarrollado gracias a la tecnología de Unreal, convirtiéndose en una experiencia interactiva de Realidad Virtual realmente impactante donde se combina de una manera muy especial la estética clásica del cine Noir con la expresividad de la animación.

Presentado como una impresionante producción teatral y con una duración de 46 minutos, “Madrid Noir” tiene lugar en el Madrid de los años 30, desarrollándose la trama entre los callejones de una ciudad que vive de noche. Y es que en palabras de su director esta película es un homenaje a Madrid, “una ciudad vibrante que raramente podemos ver en las películas”. En la versión española de la película los actores Fernando Guillén Cuervo y Godeliv Van Den Brandt son los encargados de poner voz a los protagonistas de la película.

Madrid Noir surge de Madrid Noir: El prólogo que fue desarrollado en 2018 con el estudio británico de No Ghost y con la que el joven director español obtuvo diversos galardones, entre ellos el premio a mejor película revelación de realidad virtual en 2018 en el festival de Raindance la muestra de cine independiente más importante del Reino Unido.

Argumento



Madrid Noir narra como una desilusionada joven llega a Madrid para vaciar el apartamento que ha heredado tras la muerte de su enigmático tío. Poco a poco los recuerdos de su infancia comienzan a revelar su escurridizo rastro y Lola, la protagonista, intentará encajar las piezas de su misterioso pasado.

Sobre James Castillo



James Castillo nació en Madrid y tras completar sus estudios en Singapur comenzó su carrera como diseñador trabajando en videojuegos, publicidad y cine. Su primera experiencia con la RV fue liderando la dirección de arte de la premiada Melita (2017), proyecto que fomentó su interés en combinar animación con nuevas tecnologías, y ha trabajado para compañías como Paramount Pictures, Sony o Netflix. Actualmente reside en Londres donde está considerado uno de los directores jóvenes más prometedores del panorama audiovisual europeo de la animación.

