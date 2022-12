​Cómo reparar una pala de pádel A pesar de la gran resistencia de una pala de pádel, el uso continuado puede provocarle algunos daños Redacción

El pádel es un deporte que nació en México en 1969, aunque no llegó a España hasta ya entrada la década de los ochenta. Pocos años después, el Consejo Superior de Deportes le otorgó el reconocimiento de deporte oficial. Con el paso del tiempo, los aficionados a esta modalidad deportiva fueron creciendo hasta llegar a alcanzar una gran popularidad en los primeros años del siglo XXI. En la actualidad, el pádel es un deporte que disfrutan y practican millones de personas en todo el mundo.



Cabe destacar que, en sus inicios, el pádel comenzó siendo un deporte practicado especialmente por ciertas élites sociales. Sin embargo, paulatinamente, ese perfil social del aficionado al pádel se fue diluyendo y, hoy en día, es un juego abierto a todo el mundo.

En la pista en la que se desarrolla la competición, además de los jugadores y de una buena equipación, destacan como protagonistas las palas de pádel. En sus inicios, las palas se fabricaban íntegramente con madera, un material que las convertía en elementos pesados y menos ágiles que las actuales, que se elaboran con materiales tan avanzados y ligeros como la fibra de carbono, la fibra de vidrio o el grafeno.

Los jugadores disponen de tres tipos de palas de pádel diferentes atendiendo a su forma: redondeada, de diamante y de lágrima. Cada una de ellas ofrece unas características propias: mayor precisión, más potencia, más versatilidad, etc., aspectos que se adaptan a los diferentes niveles de juego, dependiendo de si el jugador es principiante o más avanzado.

A pesar de la resistencia de una pala de pádel, el uso continuado puede provocar daños e incluso acabar rompiéndola. Cuando la pala ha resultado costosa, muchos jugadores optan por intentar repararla, aunque esta labor no sea una tarea sencilla. En general, se pueden obtener buenos resultados si se trata de un daño superficial, y siempre que el arreglo se haya realizado correctamente.

Cuando el daño en la cara o el marco de la pala de pádel es superficial y no ha llegado a la goma, un sencillo arreglo con varias capas de fibra y resinas sería suficiente. Eso sí, tras la reparación podrían verse modificadas algunas de sus características, por lo que el juego también podría verse afectado. Por ejemplo, el peso y el tacto son algunos de los aspectos que pueden llegar a alterarse.

Si no estamos seguros de poder realizar una buena reparación, también contamos con la opción de llevar la pala de pádel a un taller especializado o animarnos a comprar una pala nueva. El sitio https://www.padelproshop.com es una tienda online especializada en material para jugar al pádel que cuenta con el mejor catálogo a nivel nacional para comprar con un solo clic y tenerlo en casa en solo 24 horas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

