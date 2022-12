​Ortodoncia, ¿salud o estética? Es la parte de la odontología que se ocupa de prevenir y corregir las alteraciones e irregularidades de los dientes Redacción

Respondemos a la cuestión que se plantea en el título de este artículo. La respuesta es, sin duda, que la ortodoncia es una cuestión de estética, pero también, y fundamentalmente, de salud. Esto es así porque de una escasa o deficiente salud bucodental pueden derivarse diferentes enfermedades y dolencias que pueden aparecer y afectar a otras zonas de nuestro cuerpo. Aunque parezca difícil de creer, muchas enfermedades comunes están relacionadas con afecciones que tienen su origen en la boca. Cualquier inflamación o trastorno bucal puede ser causa de problemas tan graves como diabetes, derrames cerebrales, infartos…



Centrándonos en la ortodoncia, es decir, la parte de la odontología que se ocupa de prevenir y corregir las alteraciones e irregularidades de los dientes, cabe destacar su papel crucial en la buena salud bucodental. Unos dientes bien alineados protegen a la articulación temporomandibular, la formada por la parte superior de la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. Los trastornos en la articulación temporomandibular pueden ocasionar diferentes síntomas, especialmente dolor articular localizado, problemas para lograr una masticación adecuada, problemas de encías, etc.

Por ese motivo, los ortodoncistas especializados de Clínicas Den, clínica de ortodoncia Barcelona, no se limitan a alinear los dientes para conseguir un buen resultado estético. También se ocupan de la parte funcional de la boca, mediante efectivos y duraderos tratamientos que se aplican por medio de brackets, alineadores invisibles y diferentes procesos de estabilización de la mandíbula. Los reconocidos profesionales de Clínicas Den cuentan con años de experiencia en el campo de la salud bucodental. Nombres destacados como el de los doctores Pablo Rial o Alberto Canábez forman parte y lideran a un sólido equipo que ha devuelto la sonrisa y la salud a miles de pacientes.

En el capítulo estético la ortodoncia también tiene mucho que decir. De hecho, son muchos los pacientes que acuden a esta especialidad odontológica para mejorar su imagen y lucir una sonrisa radiante.

El aspecto estético y las mejoras que se consiguen con estos tratamientos también poseen una vital importancia desde el punto de vista psicológico. Unos dientes irregulares o con una alineación anormal pueden llegar a generar una gran inseguridad a la hora de relacionarse con los demás. En estos casos, la persona afectada puede acabar sufriendo serios problemas emocionales que les llevan a una baja autoestima y a tener miedo de sonreír y, en consecuencia, a aislarse, a evitar relacionarse, etc.

Afortunadamente, los ortodoncistas tienen la clave para ayudarnos a lucir una dentadura perfecta y una envidiable sonrisa.

