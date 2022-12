¿Cómo afrontar el fin de año sin sobreendeudarte? En el caso de ya tengas deudas y quieras evitar empeorar la situación, siempre puedes probar con la reunificación Redacción

viernes, 16 de diciembre de 2022, 09:17 h (CET) La Navidad y el Año Nuevo se encuentran a la vuelta de la esquina. En estos felices momentos nos encontramos con amigos y familiares y esto podría impulsarnos a incrementar el consumo de todo tipo de artículos y servicios, como podrían ser regalos o comida. Los expertos alertan al respecto, recordándonos que en las fechas navideñas es el momento del año en donde más nos dejamos llevar por los impulsos, comprando cosas que tendrán un tiempo de vida útil muy reducido.

Para evitar que termines el año sobreendeudándote, aquí van algunos consejos que deberías seguir.

Los mejores consejos para evitar endeudarse de más en Fin de Año

1/ Ten control sobre tus ingresos y gastos Antes de hacer cualquier nuevo gasto, es muy importante conocer al detalle tu situación financiera. Esto quiere decir que debes tener muy controlado la cantidad de dinero que te entra cada mes (salario y otros ingresos), así como tus gastos (aquí incluimos los gastos recurrentes como la hipoteca, alquiler, luz, agua, comida, así como otros que no sean tan recurrentes, pero que sepamos que tenemos que afrontarlos). Así podrás conocer cuál es tu capacidad de endeudamiento y el riesgo crediticio.

Truco: revisa los posibles excedentes de dinero para asignarlos a las compras que tengas que hacer en Navidad. Una buena idea es vender todo aquello que no necesites para sacar algo de dinero extra.

2/ Crea un plan de ahorros Este es un plan que tendría que haberse ejecutado nada más empezar el año, pero nunca es tarde para hacerlo. Para confeccionar correctamente un plan de ahorros debemos empezar estipulando una determinada cantidad o monto fijo que deberás ahorrar de los ingresos que percibes.

Si estamos hablando de una persona soltera, los expertos recomiendan ahorrar una cantidad del 30% sobre los ingresos que se perciben. En el caso de que sean personas con cargas familiares, deberían ahorrar un mínimo de un 10% sobre sus ingresos.

Es importante ser consecuente con cada nuevo gasto y pensar si es realmente necesario. Además, se debe evitar comprar en caliente, ya que así será más fácil dejarse llevar por las compras compulsivas.

3/ Cuidado con utilizar la tarjeta de crédito Las tasas de interés de las tarjetas de crédito serán tu gran enemigo en estas navidades. La mayoría de dichas tasas son de consumo y se activarán cuando haya que pagar la segunda cuota (aunque esto dependerá de cada entidad).

En el caso de que tengas más de una tarjeta de crédito, tendrás que evaluar cuál de ellas te ofrecen el mejor interés. Además, no te puedes olvidar de las fechas de pago y de facturación.

4/ Reunificación de deudas En el caso de ya tengas deudas y quieras evitar empeorar la situación, siempre puedes probar con la reunificación. Los préstamos para la reunificación de deudas que ofrece Bank Norwegian ofrece unas condiciones muy interesantes.

Pero… ¿Qué es exactamente la reunificación de deudas? Es una fórmula financiera que consiste en agrupar todos los préstamos y las hipotecas con las que se cuenten, de tal forma que estén unidas en una única cuota. Así, tan solo habrá que afrontar el pago mensual de la misma, con la particularidad de que la cuantía a pagar será inferior a lo que sumarían todas las cuotas de los diferentes préstamos.

Estas son algunas de las ventajas de la reunificación de deudas:

Pagarás menos al mes: podrás elegir tanto la duración, como el importante. Esto te permitirá tener más capital cuando lleguen las fechas navideñas, o cualquier imprevisto.

podrás elegir tanto la duración, como el importante. Esto te permitirá tener más capital cuando lleguen las fechas navideñas, o cualquier imprevisto. Se reducen los intereses: esto también depende de cada banco, pero, por lo general, este recurso tiene intereses más reducidos que otros préstamos. Te recomendamos revisar las condiciones en detalle para asegurarte de que así sea.

esto también depende de cada banco, pero, por lo general, este recurso tiene que otros préstamos. Te recomendamos revisar las condiciones en detalle para asegurarte de que así sea. Ajuste de la duración: podrás elegir el plazo de amortización deseado en base a nuestras necesidades. Algunas entidades te permiten pagar en varios años.

podrás elegir el plazo de amortización deseado en base a nuestras necesidades. Algunas entidades te permiten pagar en varios años. Máxima comodidad: pagarlo todo en una única cuota es más sencillo. Así podrás tener un mejor control sobre los gastos y controlar lo que controlas cada mes.

pagarlo todo en una única cuota es más sencillo. Así podrás tener un mejor control sobre los gastos y controlar lo que controlas cada mes. Otros servicios: es posible que el banco o la empresa que te ofrezca este servicio te dé la oportunidad de contratar algunos extras muy interesantes, como seguros.

5/ Lee la letra pequeña Si, por las razones que sean, no te queda otra que pedir un préstamo o una tarjeta de crédito para hacer las compras en Navidad, es crucial que leas en detalle la letra pequeña. No te fíes de aquella entidad bancaria o de aquel servicio que tenga muy poca información. Además, nunca dejes que tus deudas superen la tercera parte de tus ingresos, ya que lo tendrás muy complicado para conseguir saldarlas.



Sigue estos 5 consejos y lo tendrás todo más fácil para terminar el año y evitar endeudarte más de lo esperado.

