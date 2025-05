Alromar refuerza la independencia energética con paneles solares y baterías de respaldo

La fragilidad de las infraestructuras eléctricas volvió a evidenciarse tras el reciente apagón masivo que, en las últimas horas, dejó sin suministro eléctrico a millones de ciudadanos en España y Portugal. Durante varias horas, semáforos, transportes, comercios y servicios básicos quedaron paralizados, provocando un caos generalizado.

El corte, considerado uno de los más graves registrados en la península ibérica, a priori ha sido causado por la alta generación con energías renovables de nuestro país, esto no significa que no se deba seguir contado con ellas, lo que es necesario es que garanticen un suministro constante. En este contexto, tecnologías como los paneles solares, junto con sistemas de baterías de respaldo, se presentan como soluciones clave para alcanzar una verdadera independencia energética, tanto en instalaciones de pequeña potencia, como en los grandes huertos solares.

Sistemas solares con baterías de backup para asegurar el suministro Durante los últimos años la implantación de instalaciones de autoconsumo con energía solar para el sector residencial como industrial, ha ido creciendo de forma considerable. El pasado lunes 28, cuando sucedió el apagón muchísimas personas e industrias con paneles solares, se quedaron sin suministro eléctrico como el resto de españoles y portugueses. Esto es así porque por normativa la mayoría de los inversores de conexión a Red deben dejar de generar cuando se cae la red, las principales razones que exponen desde las distribuidoras es que en caso de que alguien haga una reparación en la acometida de nuestra vivienda o empresa, y esta tiene instalados paneles solares, el operario podría sufrir un accidente.

Actualmente existe la posibilidad de combinar paneles solares con baterías y un sistema de backup siendo una de las soluciones más eficaces para proteger los hogares y empresas frente a eventuales apagones. La generación de energía propia mediante paneles solares no solo permite un importante ahorro en la factura de la luz, sino que, al incorporar sistemas de almacenamiento, también asegura el suministro eléctrico en caso de fallos en la red general.

Alromar, empresa especializada en soluciones de autoconsumo fotovoltaico con más de veinte años de experiencia, esta preparando distintas alternativas incluso para aquellos que no cuentan con paneles solares instalados. Todas ellas basadas eso sí, en el empleo de baterías solares. El objetivo es ofrecer diversas opciones, adaptadas a diferentes presupuestos y respaldadas por marcas de reconocido prestigio para que en caso de que se repita un apagón todos en nuestras viviendas o empresas tengamos suministro eléctrico durante unas horas.

Estas iniciativas buscan garantizar que cada usuario pueda mantener su actividad habitual, incluso en situaciones de corte eléctrico, reforzando así su independencia energética.

Alternativas adaptadas para un futuro energético más seguro y con seguridad El compromiso de Alromar con las energías renovables, la eficiencia y el ahorro energético se refleja en su apuesta decidida por sistemas de alta calidad y con la máxima seguridad, debemos de tener en cuenta que en caso de instalar una solución de baterías para tener luz en nuestra casa o negocio en caso de apagones temporales, no vale cualquier equipo, y lo más importante es que cuando nuestro sistema de backup o acumulación entra en funcionamiento, la entrada de energía a nuestro cuadro eléctrico desde el exterior, ya sea de nuestra vivienda o negocio debe quedar completamente cortada, para evitar accidentes y otras posibles sanciones

En un contexto donde la demanda de alternativas energéticas sostenibles crece de forma acelerada, contar con paneles solares equipados con baterías supone no solo un avance hacia el autoconsumo, sino también una medida de prevención ante imprevistos como el reciente apagón.

Alromar trabaja para proporcionar a los clientes la tranquilidad de un suministro eléctrico continuo, contribuyendo activamente al desarrollo de un modelo energético más robusto y sostenible, basado en la independencia energética y en la resiliencia frente a posibles interrupciones.