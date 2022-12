Equipaciones para moto offroad personalizadas con ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El Rally Dakar es una de las pruebas más duras del mundo en la que pilotos de todo el mundo compiten durante 2 semanas a gran velocidad y emoción para determinar quién es el mejor en las distintas categorías.

Para ello, es fundamental contar con una equipación para moto adecuada que garantice seguridad y permita identificar a los competidores. En este sentido, ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece a los aficionados la posibilidad de vestirse con equipaciones off road personalizadas, tanto para enduro como para motocross, trail…

Correr rallies y enduro con la chaqueta personalizada para moto de ADHESIVOSEMBARRADOS Después de que pilotos reconocidos hayan testado la chaqueta moto trail en el Rally Dakar, ADHESIVOSEMBARRADOS ha logrado mejorar esta prenda y toda la equipación para moto, desde el pantalón hasta la camiseta.

La chaqueta personalizada que ofrece la marca permite correr rallies y enduro en condiciones climáticas adversas, ya que está confeccionada con un tejido exterior cortavientos y resistente al agua. A su vez, dispone de varios bolsillos con cremallera para llevar el móvil, la cartera y hasta guantes o herramientas.

Además, otra de las características distintivas de esta equipación es su perfecto ajuste al cuerpo del piloto, así como sus mangas desmontables que permiten transformar la chaqueta en chaleco en los días de calor.

Los interesados pueden consultar la página web de ADHESIVOSEMBARRADOS y completar el formulario de contacto para indicar el tipo de personalización requerido y recibir un boceto en un plazo de 48 horas.

Equipación off road 100 % personalizadas Aquellos amantes del off road a motor pueden solicitar el diseño personalizado de sus equipaciones destinadas a la práctica del motocross, enduro, trail o quad en ADHESIVOSEMBARRADOS. En este aspecto, el trato con el diseñador es directo mediante email o WhatsApp, con la posibilidad de partir desde cero o basándose en una de las plantillas disponibles en la web.

Así, la equipación para motocross consiste en un pantalón y una camiseta fabricados en tejidos sublimables de alta calidad, los cuales tienen la capacidad de conservar los colores con los lavados.

Por su parte, la equipación de enduro está compuesta por un pantalón, una camiseta y un chaleco, además de un cortavientos y una chaqueta. Asimismo, a estas prendas es posible sumarle un chándal, una sudadera y una camiseta de manga corta para estar en el paddock.

En definitiva, ADHESIVOSEMBARRADOS se ha convertido en una de las mejores alternativas para adquirir una equipación para moto totalmente personalizada a gusto del piloto.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El auge de las cirugías plásticas en Ecuador Equipaciones para moto offroad personalizadas con ADHESIVOSEMBARRADOS Regalar joyas para estas navidades, con Isabel Lamadrid ¿Qué es el phishing y cómo prevenirlo?, con TQA Abogados Marcar la diferencia en internet con los videoclips de Xavier Boet