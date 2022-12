Repara tu Deuda Abogados cancela 79.712 € en Lemoa (Bizkaia) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 09:02 h (CET) El exonerado ha quedado libre del 100% de sus deudas gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en el País Vasco. Se trata del caso de Sergio Ferrero, vecino de Lemoa (Bizkaia), a quien el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Durango (Bizkaia) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). VER SENTENCIA

El exonerado compró un piso durante el boom inmobiliario. Meses más tarde vio disminuidos sus ingresos. Intentó solucionarlo con algún préstamo para pasar esa mala racha. Sin embargo, no conseguía remontar. A ello se le añadió que se divorció. Vendieron el piso por un precio muy inferior al de la compra.

El presentador de radio, Javier Cárdenas, ha realizado una entrevista a esta persona, una vez que se ha acogido a la Ley de Segunda Oportunidad, en la que da algunos detalles más de su historia: "mi caso fue a raíz de la crisis que venía dada. Aparte, se complicó con un divorcio, algún crédito que teníamos …. El piso también lo compramos en el boom inmobiliario y luego, al venderlo, perdimos dinero. Hubo que pedir otro crédito más para poder venderlo y llegar a cubrir y luego intentas tapar esos préstamos con otros. Te ves que te falta, que a fin de mes no llegas… Intenté hablar con los bancos y su respuesta fue poco profesional y agradable", comenta Sergio. ENTREVISTA COMPLETA

En la actualidad, Sergio vive liberado del 100% de sus deudas y puede empezar una nueva vida. Y es que los beneficiarios de esta ley quedan fuera de las listas de morosidad y así pueden hacer frente a nuevos proyectos.

La Ley de la Segunda Oportunidad ampara a particulares y autónomos al permitirles no despertarse todos los días con las mismas deudas que, en realidad, no pueden asumir. Hasta la fecha, han sido más de 20.000 las personas que se han acogido a este mecanismo con el despacho. De hecho, muchos de los que estaban inicialmente indecisos han decidido dar un paso adelante al comprobar que se trata de una salida real y efectiva a sus problemas.

Repara tu Deuda Abogadosha logrado cancelar a sus clientes más de 110 millones de euros, lo que le convierte en el líder en el mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos. Cuenta, además, con un 100% de éxito en los casos tramitados a personas que podían acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

El programa ‘Levántate OK’, en Okdiario, seguirá acercando la historia en primera persona de muchos exonerados que comparten su testimonio, dando así a conocer la legislación y animando a otras personas a comenzar el proceso por su resultado de éxito.

Vídeos

Ley de Segunda Oportunidad y Javier Cárdenas - Cancelan 79.712€ de deuda en Lemoa (Bizkaia)



