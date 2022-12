​Diabetes y obesidad, una peligrosa combinación por sus efectos en la salud Unos tres millones de adultos en España padecen estas enfermedades Francisco Acedo

@Acedotor

jueves, 15 de diciembre de 2022, 09:14 h (CET)

La diabesidad es preocupante no solo por los datos de prevalencia, ya que se estima que unos 3 millones de adultos en nuestro país tienen diabetes y obesidad, sino por sus efectos en la salud. ”Actualmente vivimos en un ambiente obesogénico y esto hace que en las personas predispuestas el aumento del peso derive en una serie de alteraciones, como la diabetes, que afectan a todo el organismo y dan lugar a múltiples complicaciones”, explica el doctor José Manuel Martínez Sesmero, jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia.



Por tanto, la diabesidad puede desencadenar numerosas patologías como: enfermedades cardiovasculares, demencia o ciertos tipos de cáncer. Y para analizar y poner en evidencia la situación de la diabesidad desde diferentes áreas como la administración, la investigación, la farmacia y la clínica, se ha celebrado en la Real Academia Nacional de Farmacia, y con el apoyo de Novo Nordisk, la mesa redonda ”Diabesidad”. Una acción que se enmarca dentro de la Cátedra sobre Obesidad constituida el año pasado por ambas entidades.

Durante la misma, los expertos han llamado la atención sobre que es necesario profundizar en la epidemiología y fisiopatología de la obesidad para poner en marcha medidas destinadas a su abordaje integral, mediante la prevención y el tratamiento. En concreto, Ascensión Marcos, profesora de investigación del CSIC y presidenta de la International Society for Immunonutrition (ISIN), incide en que “es necesaria una estrategia gubernamental en la que hay que contar con todos los profesionales que han demostrado su conocimiento al respecto, desde clínicos hasta investigadores pasando por nutricionistas o endocrinólogos entre otras especialidades implicadas”.

En esta misma línea, Silvia Meije, directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk España, reconoce que “después de casi 100 años trabajando e innovando en el ámbito de la diabetes, la evolución natural de nuestra compañía era aplicar todo este conocimiento acumulado al estudio y el desarrollo de soluciones innovadoras para el tratamiento de la obesidad entendida ésta como una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral y temprano. Y así, hoy en día nuestro objetivo es mejorar el abordaje integral de ambas patologías mediante opciones terapéuticas, instrumentos y programas de apoyo que son el resultado de haber escuchado y aprendido de las personas que las padecen y quienes les atienden”.

Por su parte, Alberto Pardo, subdirector General de Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la CAM, hace hincapié en que ”la obesidad es un problema complejo que debe ser abordado tanto a nivel de gestión sanitaria como a nivel clínico no sólo por el alto consumo de recursos sanitarios, sino también por las comorbilidades asociadas”. Según este experto, ”el estilo de vida juega un papel muy importante, por lo tanto, tenemos que incorporar al paciente como un elemento activo de la prevención y seguir trabajando en la sensibilización tanto del paciente como del profesional sanitario. Desde el punto de vista de la calidad, debemos seguir avanzando en la creación de protocolos y guías de actuación, y desterrar prácticas innecesarias acorde a las recomendaciones de las sociedades científicas”.

Obesidad, causa primaria de múltiples patologías

Como explica la profesora Marcos, la obesidad es una inflamación de bajo grado en la que el tejido adiposo genera múltiples moléculas que dañan diversos tejidos. Por esta razón, ”las consecuencias son múltiples (diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, asma, enfermedad hepática de índole no alcohólica, etc.), además de una gran prevalencia de infecciones y alergias, además de problemas psíquicos importantes”. Así, hay más de doscientas comorbilidades asociadas a la obesidad.

De esta manera, la obesidad es la causa primaria de numerosas patologías. Sin embargo, como incide el doctor Martínez Sesmero, ”aún falta concienciación por parte de los profesionales sanitarios de la importancia de registrar variables como el índice de masa corporal o la relación perímetro cintura/cadera, entre otras. Y también a nivel político que es donde han de salir los planes estratégicos alineados a nivel nacional para abordar este problema de salud pública”.

Y ambos expertos ponen el énfasis en que cuando la obesidad se trata, las enfermedades asociadas a la misma, como la diabetes tipo 2, desaparecen. Por tanto, “evitando el exceso de peso se pueden prevenir, por ejemplo, más del 50% de los casos de diabetes tipo 2”.

¿Por qué un abordaje temprano y multidisplicinar?

En la actualidad un 24% de la población adulta española (8.500.000 personas) tiene obesidad, pero como indica la profesora Ascensión Marcos, la obesidad no es sólo un problema de los adultos. ”Cada vez es más frecuente en la población infantil y juvenil. La cuarta parte de los niños tienen obesidad. Y esta es la causa de que muchos de ellos tengan ya signos claros de diabetes tipo 2”.

Asimismo, y según el último Plan para el Abordaje de la Obesidad Infantil publicado por la OMS, un 80% de los adolescentes con obesidad será un adulto con obesidad. Una situación que pone de manifiesto la necesidad de un abordaje temprano y multidisciplinar de la patología en niños y adolescentes a nivel preventivo y de tratamiento. No obstante, además de ello el doctor Martínez Sesmero reitera la importancia de un abordaje personalizado: "cada persona es diferente y hay que adaptarse a cada caso".

