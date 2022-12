Jorge López Benítez, hermano médico del presidente de Paraguay, vinculado con familiar de terroristas de la Triple Frontera Los grupos criminales vinculados al terrorismo de frontera utilizan como fachadas a centros médicos, empresas de bienes raíces con la intención de blanquear divisas Peter Tase

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 09:47 h (CET) El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, en su informe de gestión del cuarto año de gobierno, habló sobre la lucha contra el crimen organizado, los programas llevados a cabo por su gobierno, mientras el propio vicepresidente de la República de este país, Hugo Velázquez, fue mencionado por vínculos con el Hezbolá, donde aparece en fotografías con el imán Salid Ali Hijazi, líder de este grupo criminal.

El mandatario paraguayo, había mencionado en su informe de gestión de este año ante el Parlamento de su país, su rotunda oposición al terrorismo y la delincuencia organizada, con acciones comoexpulsiones realizadas por este gobierno, dónde se encuentran personas sindicadas de formar parte de grupos criminales, en los cuáles se encuentra el líder regional del grupo terrorista internacional Hezbolá, Kassem Mohamad Hijazi, quien fue detenido el 24 de agosto del año 2021 por el fallecido fiscal contra el crimen organizado del Paraguay, Marcelo Pecci, con apoyo de la DEA, entidad federal que se encarga de combatir el tráfico y el consumo de drogas en los Estados Unidos de América.



El ciudadano brasileño está sindicado por EEUU de operar como líder de una organización que por medio de distintas técnicas, transfería de manera efectiva sumas de dinero a mercados internacionales, eludiendo controles financieros para finalmente brindar una legitimación al origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos, facilitando servicios de lavado de millones de dólares. El dinero habría sido generado por grupos internacionales de crimen organizado de gran envergadura en los Estados Unidos y Sudamérica, vinculados al narcotráfico. Se mencionaba, entre otros, el Hezbolá; organización musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar.

La red de empresas utilizadas como fachada y las relaciones comerciales le habrían permitido mover las ganancias ilícitas por todo el mundo con facilidad, en una red que se extendería por Estados Unidos, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

EL CLAN HIJAZI EN PARAGUAY

La familia HIJAZI, es una familia numerosa instalada desde los años 70 en la Triple frontera, considerada una de las intocables de esa localidad, específicamente en las ciudades paraguayas de Ciudad del Este y Saltos del Guairá, y brasileña de Foz de Iguazú, beneficiada por autoridades judiciales y fiscales paraguayas, donde el nexo era y sigue siendo, el ex fiscal adjunto y actual vicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez, sancionado por el Gobierno americano.

Los integrantes de ésa familia con mayores antecedentes de actividades ilícitas investigadas en Paraguay, Brasil y los Estados Unidos son los hermanos, Mohamad Ahmad Hijazi, propietario de varios edificios en el Este de este país, de nacionalidad libanesa, nacido en Kabrikha-lbn , padre de Kassem Mohamad Hijazi, de nacionalidad brasileña, extraditado a los Estados Unidos, quien residía en Ciudad del Este, acusado de ser el líder de una organización internacional de lavado de dinero e implicado en la financiación del Hezbolá.

El otro integrante del clan Hijazi lo compone Ali Ahmad Hijazi, considerado principal recaudador de fondos y activista de Hezbolá, investigado en el 2004 por la justicia paraguaya por los delitos de Evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas y acusado por el Ministerio Publico de este país por 3.800.000 millones de dólares de daño patrimonial al Estado Paraguayo, a través de la firma Moussa Import Export. No hubo condena en la mencionada causa por sus relaciones con altos funcionarios del Ejecutivo y con políticos influyentes de Paraguay, es mencionada como responsable de la impunidad judicial, la ex Jueza Norma Gamarra de Martínez, removida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de dicho país, por desvincular a narcotraficantes y terroristas, a cambio de millonarias sumas de dinero.

En igual situación se encuentran los sobrinos de Ali Ahmad Hijazi, Chadi y kassem Mohamad Hijazi, este último investigado desde el 2004 por los Fiscales Juan Carlos Duarte y Hugo Velázquez, a través de una de sus empresas Telefax S.A, encontrándose evidencias en dicho allanamiento de vinculación, pero a pesar de ello, no fue condenado en Paraguay, donde siguió operando tranquilamente durante diez y siete años, hasta su detención, a pedido de los Estados Unidos con fines de extradición. El otro hermano es Khalil Ahmad Hijazi también de nacionalidad libanesa, denunciado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que además lo sancionó por lavado, abuso de derechos humanos y corrupción en el mundo”, haciendo referencia a lo dispuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) el 24 de agosto del 2021.

También conforma esta lista Khalil Ahmad Hijazi, quien es asociado de Kassem en su red de lavado de dinero. Además, es el presidente de la empresa importadora España Informática S.A., investigada por la compra de 542 hectáreas por más de 27.000 millones de guaraníes en el distrito paraguayo de Itakyry, al norte del departamento de Alto Paraná, dicha transacción beneficia directamente al empresario Khalil Ahmad Hijazi, imputado en Paraguay por un caso de mega evasión de impuestos de más de US$ 52 millones.

Según las autoridades de EEUU, a Khalil lo sancionaron por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para artículos o servicios en respaldo a Kassem, quien es su sobrino, debido a que Khalil Ahmad Hijazi, es hermano de Mohamad Ahmad Hijazi, padre del extraditado.

RELACION DE JORGE LOPEZ BENITEZ, HERMANO MEDICO DEL PRESIDENTE DEL PARAGUAY CON NAJAT ALI HIJAZI ROMAN

Jorge López Benítez es el medio hermano, de profesión Reumatólogo pediatra de Mario Abdo Benítez, mandatario paraguayo. Según investigaciones realizadas, el mismo fue destituido de su puesto laboral en un Hospital de trabajadores aportantes de dicho país, denominado Instituto de Previsión Social (IPS), por haber cobrado sus haberes sin prestar atención médica a los pacientes y ante las acusaciones de un supuesto planillerismo, el especialista fue removido el 2 de febrero de 2021. El mismo es considerado líder de un grupo corporativo de médicos, que gracias a la influencia por ser hermano del presidente de su país, consigue beneficios personales y corporativos en perjuicio de los asegurados de la previsional con la anuencia de la presidencia de dicho ente. El mismo había ingresado a Ips como médico de guardia en Pandemia, según datos de la previsional y su objetivo era ser Jefe del Departamento de Pediatría de dicho Instituto, donde había un proyecto de construcción del Hospital de Especialidades pediátricas con una donación del gobierno oriental e ingresar a personas de su extrema confianza, a fin de expandir esta red de tráfico de influencias, según informaciones a las que pudimos acceder. El mismo es conocido por ordenar el retiro de medicamentos de alto costo a través de convenio con el Ministerio de Salud, donde es asesor, en perjuicio de los pacientes aportantes de la previsional y en beneficio de pacientes del sector privado.

De acuerdo a las últimas investigaciones que venimos realizando en relación al avance de grupos criminales en la Triple frontera relacionados aHezbolá, encontramos que éstas relaciones se ramifican entre miembros de la familia Hijazi y las del presidente de Paraguay, por lo que pudimos constatar recientemente, la de Jorge López Benítez y Najat Ali Hijazi, hija de Ali Ahmad Hijazi, investigado en Brasil y Paraguay por Evasión impositiva, lavado de dinero, remesa ilegal de divisas y por formar parte del grupo criminal con vínculos con Hezbolá, tío de Kassem Mohamad Hijazi, extraditado recientemente a Estados Unidos y sobrina de Khalil Ahmad Hijazi sancionado por el gobierno americano por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico en respaldo a Kassem.

Najat Hijazi de profesión médica pediatra, es sobrina de Hassam Ali Hijazi, investigado en el 2006 en Paraguay, Brasil, Alemania y Estados Unidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, evasión impositiva y ser miembro de un grupo terrorista en la Triple frontera, donde es considerado uno de los líderes con miembro del clan familiar Hijazi. Fue beneficiado con medidas por los entonces fiscales paraguayos Adolfo Marín, Juan Carlos Duarte y José Trinidad, juez penal, actual diputado del Paraguay a cambios de beneficios.

Llama poderosamente la atención el vínculo de Jorge López Benítez , hermano del presidente paraguayo, con un familiar directo de personas requeridas por la Justicia americana e investigados por los países mencionados, ya que la misma viajó a Europa, a un hospital donde realizó la rotación en el área de Reumatología Pediátrica, a pedido del hermano médico del Presidente y dónde se puede constatar de dicho vinculo, ya que estuvieron juntos por Praga en setiembre pasado, según documentos a los que accedimos. Aquí es interesante mencionar que también está en la mira un Centro médico privado paraguayo, donde se menciona a la familia presidencial por sus vínculos y por estar en la mira por supuestos hechos de lavado de dinero. Estos grupos criminales vinculados al Terrorismo de frontera utilizan como fachadas a Centros médicos, empresas de bienes raíces con la intención de blanquear divisas provenientes del narcotráfico y otros delitos conexos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

