Ventajas de visitar un viñedo Es un plan ideal para una noche romántica, celebraciones especiales o escapadas para pensar y desconectar un poco del día a día Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:54 h (CET) El turismo del vino es una actividad que se ha ido haciendo cada vez más popular en las zonas donde se encuentran viñedos. Las personas solo tienen que saber buscar para conseguir planes pensados con el fin de poder conocer sitios encantadores, y que antes, se hallaban fuera del alcance de este tipo de visitas.

El vino es un líquido con algunos grados de alcohol que nace de un proceso de fermentación, el cual se lleva a cabo en los viñedos. Desde la siembra hasta la distribución, los fabricantes de vino se preocupan por cada detalle, colocando lo mejor en cada una de las botellas.

Esto hace que muchas personas se sientan especiales al beber vino y quieran conocer todo el proceso, así como las plantaciones y disfrutar de diversos tipos de vinos en el mismo campo. Pensando en esto, seguidamente, vamos a concretar algunas ventajas de esta actividad.

Vivir una experiencia diferente

La rutina suele meter a la gente en una burbuja, la cual cuesta romper para salir y vivir cosas nuevas e interesantes. Una forma fácil de hacerlo es decidirse por hacer una visita a un viñedo.

En este caso, tomar la decisión de ir a visitar bodegas en Ronda puede convertirse en una de las mejores experiencias. Este viñedo cuenta con distintos planes de turismo, por lo que cada persona podrá disfrutar lo que quiera sin problemas.

Para comenzar, tiene el plan para degustación, pudiendo disfrutar de tres de sus mejores vinos acompañados de un buen surtido de tapas, ideales para hacer con pareja o con amigos. La visita con degustación proporciona a los visitantes la oportunidad de tener una visita guiada por el viñedo, así como una visita por las salas de elaboración. Esto facilita que se pueda aprender un poco más sobre vinos, además de disfrutar de la degustación de cuatro de sus mejores vinos con el surtido de tapas correspondiente.

Por último, se encuentra el plan de visita guiada con maridaje. Esta es la mejor experiencia, ya que incluye recorrido por el viñedo, sala de elaboración, embotellado y crianza, consiguiendo conocer todo el proceso de primera mano. Igualmente, incluye degustación de cinco de sus mejores vinos, más una comida elaborada con productos de la región.

Contemplar paisajes únicos

Los viñedos suelen encontrarse en el campo, siempre con una buena cantidad de espacio para la siembra y la elaboración, por lo que brindan vistas increíbles sin demasiado esfuerzo. Esto hace que sea uno de sus mejores atractivos y que permita que las personas se sientan llevadas a otro mundo con solo pasar tiempo en el lugar.

Lo mejor es que muchos de los viñedos cuentan actualmente con la posibilidad de alojamiento, pudiendo disfrutar de la visita, de día y de noche, lo cual es una actividad mucho más mágica aún. Es un plan ideal para una noche romántica, celebraciones especiales, como aniversarios, o escapadas para pensar y desconectar un poco del día a día.

Hacer preguntas a los expertos

Muchas personas que no trabajan con vino, saben mucho sobre este producto. Sin embargo, los más expertos son los profesionales adecuados para proporcionar respuestas a las preguntas más complicadas.

Por ello, realizar una visita a un viñedo y disfrutar de poder hablar de vinos, conocer su elaboración y hacer preguntas curiosas a personas que se encuentran dentro del proceso de elaboración, puede ser algo increíble.

Estas personas no solo trabajan con el vino, lo viven, por lo que son las más cualificadas para brindar el conocimiento exacto sobre cualquier área que tenga que ver con ello, desde la siembra hasta la copa.



El vino es un producto que no todo el mundo sabe disfrutar y que puede confundir a más de uno. No obstante, para los amantes del vino, conocer todos sus secretos es un sueño que ahora se puede hacer realidad sin tantos problemas. Solo es necesario hacer una visita turística a un viñedo para descubrir toda su magia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ventajas de visitar un viñedo Es un plan ideal para una noche romántica, celebraciones especiales o escapadas para pensar y desconectar un poco del día a día ¿Quién hereda en caso de renuncia a la herencia? Garanley nos lo explica En algunos casos, las herencias se pueden convertir en un problema. Conviene consultar con un abogado experto su idoneidad Medidas de seguridad y control de aforo, aspectos esenciales en los grandes eventos navideños Muchos organizadores y promotores de grandes celebraciones confían el ámbito de la seguridad a empresas especializadas Entrevista a Yan Rachinsky, Premio Nobel de la Paz 2022 Conversación con el defensor de los derechos humanos y presidente de la ONG Memorial Nueve ventajas de comprar vivienda en Valencia Buen clima, facilidad para encontrar la vivienda soñada y amplia oferta gastronómica y de ocio son algunas de las ventajas más destacadas