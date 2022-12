¿Cuáles son los motivos de la cirugía estética? Muchas personas no están felices con su apariencia. El deseo de parecer y sentirse más joven es muy común Redacción

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:46 h (CET) Cada persona es única y, por lo tanto, hay diferentes razones para la cirugía estética para cada persona. Por ello, hemos recopilado los argumentos más importantes de la cirugía estética.



Hay muchos procedimientos diferentes en el área del cuerpo o incluso de la cara que se resumen bajo el término cirugía estética. En cualquier caso, un procedimiento quirúrgico de esta magnitud debe hacerse con cirujanos cualificados y de verdadero reconocimiento. Por ello, si estás interesado en una intervención de estética plástica deberías consultar con un especialista, como un cirujano plástico en Málaga con experiencia y certificado.

¿Cuáles son los motivos de la cirugía estética?

Las razones y los argumentos para la cirugía estética pueden ser complejos y están muy relacionados con el resultado deseado de la operación. Muchas personas no están felices con su apariencia. Los signos de envejecimiento también molestan a muchas personas. El deseo de parecer y sentirse más joven es muy común.

La cirugía plástica no consiste en hacerse un cambio radical. Más bien, hay que centrarse en las posibles áreas problemáticas que sufren los pacientes e, idealmente, mejorarlas. En cambio, se pueden destacar los puntos fuertes.

Con el Dr. Raimundo Cantero estás en las mejores manos. Antes del tratamiento, habrá una consulta detallada en la que podrás explicar tus deseos, objetivos e ideas personales. Te explicará los posibles resultados, pero también las limitaciones del tratamiento, así como los diferentes métodos para conseguir el resultado deseado.

¿Qué cirugías estéticas existen?

Hay muchos procedimientos quirúrgicos a los que puedes optar, dependiendo de tu caso y de tu salud en general. Entre ellos se nombran:

Cirugía mamaria Aquí se suele distinguir entre el aumento de pecho con implantes o mediante transferencia de grasa autóloga.

Cirugía de párpados Es posible tanto la operación de los párpados inferiores como el de los superiores, así como una combinación de ambos procedimientos.

La liposucción Un verdadero “clásico” entre las cirugías estéticas. Hay muchas zonas diferentes del cuerpo en las que se puede eliminar la grasa mediante una liposucción. Se pueden realizar combinaciones, por ejemplo, una liposucción además de un lifting de muslos o brazos. La grasa extraída se puede transferir a los pechos, las nalgas o los labios, si es necesario.

Lifting facial Los procesos naturales de envejecimiento suelen ser especialmente visibles en la zona de la cara y el cuello. Un lifting facial y de cuello puede remediarlo.

Abdominoplastia Ya sea después de un embarazo, como resultado de una fuerte pérdida de peso o debido a los signos naturales del envejecimiento, una abdominoplastia ayuda a muchas mujeres y hombres a conseguir un vientre plano y firme con una silueta corporal más bonita.

Elevación de mamas Esta operación también es especialmente popular entre las mujeres después del embarazo y la lactancia. El procedimiento también puede combinarse perfectamente con el aumento de pecho mediante la inserción de implantes o grasa autóloga después del lifting.

Corrección de la nariz La nariz es una de las preocupaciones más fuertes de las personas, pues es un rasgo muy visible, ella debe encajar de forma armoniosa y proporcional en el rostro.

Reducción de los labios vaginales Una vagina “joven” suele considerarse el ideal de belleza. En el ámbito de la cirugía íntima, hay varios procedimientos que pueden contribuir a ello. Los sentimientos de vergüenza hacia la pareja íntima se reducen y se puede volver a usar ropa que abraza el cuerpo, como los leggings.

Son más las mujeres las que desean someterse a una operación de cirugía estética en comparación con los hombres. Sin embargo, hay ciertos procedimientos que también -o especialmente- son específicos para ellos. Por ejemplo, la cirugía de ginecomastia (eliminación de los “senos de hombre”). Pero también procedimientos como la liposucción o el lifting de párpados pueden ser deseados por los hombres.

Ventajas de la cirugía estética

Una operación realizada con éxito por un experto en cirugía estética y plástica como lo es el Dr. Raimundo Cantero, ofrece muchos beneficios posibles:

Aumento de la autoestima, “sentirse bien en la propia piel” (también hacia la pareja)

Mejora de la aceptación social.

Consecución del ideal individual de belleza.

¿Cuánto cuesta la cirugía estética?



Los costes de la cirugía estética no pueden darse como regla general. Cada procedimiento es diferente y requiere materiales y técnicas adecuadas a cada paciente.

