Seis de cada diez españoles tienen más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes a pesar de reducir gastos familiares

lunes, 12 de diciembre de 2022, 13:10 h (CET) La inflación se ha situado en 2022 en máximos de 30 años debido principalmente al incremento de los precios de la energía, que se ha trasladado de forma generalizada al resto de bienes y servicios, encareciendo el coste de la vida. Este contexto ha provocado que las familias estén perdiendo poder adquisitivo y que tengan más dificultades que hace un año para seguir adelante.

Con el objetivo de conocer cómo se encuentra la situación económica de los españoles y qué gastos se están reduciendo en el ámbito del hogar para sobrellevar la situación de esta galopante inflación, la División de Hogar de Línea Directa aseguradora ha elaborado el informe ‘Los hogares españoles ante la inflación en 2022: gasto y ahorro familiar en el actual escenario económico’ donde analiza las medidas de ahorro de los españoles en tres grandes bloques: energético, financiero, y de alimentación y ocio. Entre las principales conclusiones destaca que el 60% de los españoles tiene más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes, lo que equivale a cerca de 21 millones de la población adulta en España.

Todos los españoles afirman tener más dificultades económicas que hace un año. Sin embargo, existen diferencias por Comunidades Autónomas. Navarros (70%), andaluces (68%) y riojanos (65%) son quienes afirman tener más dificultades para llegar a fin de mes en comparación con el conjunto de España. Por el contrario, los habitantes de Castilla y León (51%), Comunidad Valenciana (53%) y País Vasco (54%) presentan menos dificultades en comparación con la media nacional.

Bloque energético: 9 de cada 10 españoles dice haber reducido su consumo energético en el hogar

La subida de precios de la energía ha tenido un fuerte impacto en el presupuesto familiar de 2022. Según este informe, un 44% de los españoles dice percibir incrementos de más de un 20% en las facturas de luz y gas de 2022. Por ello, casi 9 de cada 10 españoles dicen haber reducido su consumo energético en el hogar este último año. Para el 43% de los españoles la forma de reducirlo ha sido limitar su consumo a lo imprescindible mientras que el 35% se ajusta a las franjas horarias más baratas.

La eficiencia energética en los hogares es todavía una tarea pendiente en España. En torno al 70% de los españoles no se plantea reformar su vivienda para hacerla más eficiente y sostenible pudiendo reducir gastos. El principal motivo para no hacerlo es el coste económico que conlleva. A pesar de ello, ya hay un 14% de españoles que ha instalado placas solares en la vivienda o se plantea hacerlo y el 21% lo haría, pero le frenan los trámites que se necesitan para ello.

Mover menos el coche es también una manera de ahorrar y reducir la huella de carbono en el hogar. En este sentido, 6 de cada 10 españoles con vehículo en propiedad están usándolo menos optando más por el transporte público y el 76% valora positivamente el abono gratuito para el tren, sobre todo los más jóvenes (81%) y un 35% de los ciudadanos lo ha solicitado o solicitará próximamente.

Bloque financiero: Casi el 80% de los españoles acude a sus ahorros para llegar a fin de mes

La situación económica ha provocado que las finanzas personales se vean resentidas. Según este estudio, casi el 80% de los españoles afirma tener que acudir a sus ahorros en algún momento para llegar a fin de mes y 2 de cada 10 optan por el pago a crédito para lograrlo. Asimismo, sólo el 22% de los ciudadanos consigue ahorrar cada mes y un tercio ahorra menos de 100 euros al mes.

Una forma de ahorrar en el hogar es cambiar de compañía de alguno de los suministros como el teléfono, la luz, el banco o los seguros buscando tarifas más baratas. Y es lo que han hecho la mitad de los españoles, quienes afirman cambiar de compañía de alguno de sus suministros por una cuestión de precio.

Los ciudadanos tienden a cambiar con más frecuencia de compañía telefónica o energética que de banco o seguros. En este último apartado, el 27% de los españoles tiene previsto cambiar de aseguradora a lo largo de 2023. Sin embargo, la mitad de los españoles mantiene su gasto en seguros y un 13% tiene previsto aumentar su desembolso por pólizas o productos más completos.

La situación económica actual ha provocado también un endurecimiento de las condiciones financieras que afectan a la economía familiar en las hipotecas. En este sentido, el 23% de los españoles está pensando en cambiar su hipoteca a tipo fijo por el miedo a no poder pagarla y 7 de cada 10 no quieren cambiar su tipología actual de hipoteca por la incertidumbre de verse en una situación peor a la actual.

Bloque alimentación y ocio: Más del 65% de españoles van a recortar sus gastos en Navidad

Las cenas navideñas y los regalos para amigos y familia hacen de diciembre uno de los meses con más gastos de todo el año. Sin embargo, según este estudio, más del 65% de los españoles sostienen que van a reducir sus gastos estas navidades limitándolo a las comidas y los regalos.

Esta intención se aplica no sólo a finales de este año sino en las previsiones para 2023 ya que 8 de cada 10 españoles afirman que recortarán su gasto en ocio durante el próximo año principalmente en ropa, comidas y viajes.

Además de reducir en ocio, los ciudadanos también se han visto obligados a cambiar su composición de la cesta de la compra mirando más el bolsillo. De hecho, la mitad de los españoles dice haber cambiado su cesta de la compra en el último ejercicio. La manera de ahorrar ha sido sustituir marcas originales por marcas blancas (22%), optar por productos más baratos como carne de pollo, cerdo o pescado congelado (13%) o comprar menos producto fresco como carne de vacuno y pescado (10%).

Para Mar Garre, Directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora: “el contexto económico actual en general y la inflación en particular están teniendo un gran impacto en el presupuesto de los hogares españoles, afectando a sus decisiones de compra y a sus ahorros.

Con este informe, Línea Directa Aseguradora ha querido analizar la situación de las familias y las medidas de reducción de gasto que están tomando los españoles en 2022 en el ámbito energético, financiero, de alimentación y ocio. Desde la división de Hogar de la compañía, estamos muy atentos a todo lo que ocurre en los hogares españoles y queremos aportar nuestro análisis para que la toma de decisiones en el ahorro sea la más adecuada”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

