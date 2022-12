​Comienza el rodaje de Matusalén, dirigida por David Galán Galindo Julián López, Miren Ibarguren, Antonio Resines y Raúl Cimas encabezan el reparto de esta comedia coral Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:18 h (CET) David Galán Galindo (Gora Automatikoa, Orígenes secretos) comienza el rodaje de Matusalén, su tercer largometraje como director y guionista, que reúne a cuatro generaciones de actores del cine español siguiendo el espíritu de comedias corales como las de José Luis Cuerda o las del cine de Berlanga.



Encabezan el reparto Julián López, Miren Ibarguren, Raúl Cimas y Antonio Resines, acompañados de un elenco de actores entre los que participan, María Barranco, Manuel Galiana, Carlos Areces, Adrián Lastra, Florentino Fernández, Jorge Sanz, Alberto San Juan, Alberto Casado, Roberto Bodegas, Miguel Rellán, Roberto Álamo, Enrique Villén o Jason Fernández.

El director, David Galán Galindo, ha sido nominado a los Premios Goya a la Mejor Película de Animación por Gora Automatikoa y con Orígenes secretos consiguió 3 nominaciones a Mejor guion adaptado, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos especiales a los Premios Goya, también consiguió nominación como mejor director revelación y mejor guion adaptado en las Medallas del Círculo de escritores cinematográficos y una nominación a los Premios Feroz como mejor película de comedia. Ha dirigido también dos películas de largometraje en colaboración con otros directores, Al final todos mueren y Pixel Theory. David Galán empezó dirigiendo cortos, consiguiendo muchos premios internacionales (Curvas o Rigor). Interviene también como guionista, Fernando Hernández Barral (Los negros, 10 pelis).

Matusalén, se rodará íntegramente en Madrid hasta finales del mes de enero y está producida por Vuelta a la universidad AIE y Enrique Cerezo P.C.

SINOPSIS

“Envejecer es inevitable, madurar es opcional” esa es la máxima de “El Alber” un rapero que a sus 44 añazos se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba todas deberá dejar “esa tontería del rap” para siempre. En la universidad, el Alber se reencuentra con Amaia, locutora de radio y profesora allí, y descubre que le faltaba algo muy importante en su vida: el amor.

Esta es la historia de un rapero cuarentón considerado un niño por sus padres y un abuelo por sus compañeros de clase. Le mandaron a la universidad para que cambiase y fue él, el que cambió a todos los demás. Es la historia de… MATUSALÉN. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

