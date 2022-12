“Los años de Super 8”, el documental de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux

Filmin estrena el 16 de diciembre el documental "Los años de Super 8", de la célebre autora francesa Annie Ernaux ("Pura Pasión", "El Acontecimiento"), Premio Nobel de Literatura 2022. El estreno, anunciado previamente para el mes de enero y en salas de cine, se producirá finalmente el viernes de la semana que viene y directo a la plataforma.



La película, dirigida por la escritora junto a su hijo David Ernaux, recoge grabaciones familiares filmadas entre 1972 y 1981, formando una especie de diario íntimo que ineludiblemente recuerda al estilo narrativo propio de Ernaux en obras como "Perderse" o "Mira las luces, amor mío". Asimismo, asistimos al testimonio más personal de la autora, ya que esta vez el escrito está narrado por ella misma en una hechizante voz en off que adorna la cinta. "Los años de Super 8" es, en efecto, otro texto autobiográfico que me permitía hablar de un periodo de mi vida que todavía no había explorado, el contexto familiar y social en el que había nacido mi escritura, explicaba Ernaux este verano durante su visita al Atlàntida Mallorca Film Fest, festival al que acudió junto a su hijo para presentar el documental tras su estreno mundial en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Los años de Super 8 Título original: "Les annés Super 8". País y año de producción: Francia, 2022. Duración: 62 minutos. Dirección y guion: Annie Ernaux y David Ernaux-Briot Fotografía: Philippe Ernaux Música: Florencia Di Concilio.









Annie Ernaux y David Ernaux-Briot DIRECTORES Annie Ernaux, una de las autoras contemporáneas más relevantes a nivel mundial y última ganadora del Premio Nobel de Literatura, debuta en el cine con "The Super 8 Years". Entre sus novelas se encuentran "Pura pasión", "La mujer helada" o "Los años". David Ernaux debuta en el largometraje con este documental que codirige junto a madre, Annie Ernaux.