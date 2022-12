José Luis Bermúdez de Castro, Medalla de Oro de los 28 Premios Forqué Figura clave en la producción española como responsable de más de cincuenta películas durante la década de los 60 y los 70 Redacción

lunes, 5 de diciembre de 2022, 12:33 h (CET)

José Luis Bermúdez de Castro, productor responsable de éxitos de los años 60 y 70 del cine español, será el galardonado por los Premios Forqué con la Medalla de Oro de su 28 edición. El productor y empresario, vinculado al cine español desde su infancia, recibirá el reconocimiento de EGEDA por su trayectoria dedicada a la producción nacional de una época clave.



“La elección de José Luis Bermúdez de Castro es un reconocimiento del Consejo de Administración de EGEDA al compromiso de este productor con el cine español y, en especial, con el cine de los años 70 que tanto ha contribuido a la historia de nuestro cine”, asevera en torno al productor y su relevancia Enrique Cerezo, presidente de EGEDA que entregará la Medalla de Oro en la ceremonia de la 28 edición de los Premios Forqué que se celebrará el próximo 17 de diciembre de 2022.

El productor y empresario ha estado vinculado al cine español desde la década de los años 60, y ha recibido el reconocimiento de EGEDA por su larga trayectoria dedicada a la producción de películas desde hace más de 50 años. La elección de Jose Luis Bermúdez de Castro es un reconocimiento del consejo de administración de EGEDA, al compromiso de este productor con el cine español que en algo ha contribuido a la historia de nuestro cine.

BERMÚDEZ DE CASTRO, UNA VIDA DE CINE

Bermúdez de Castro ha trabajado en numerosas películas, algunas dirigidas por Sergio Leone, Mariano Ozores, Fernando Fernán Gómez, Javier Aguirre, Eloy de la Iglesia, Ramón Fernández, Jorge Grau y muchos otros, en más de un centenar de películas en su mayoría españolas, así como coproducciones con otros países.

Intérpretes como Concha Velasco, Carmen Maura, Lina Morgan, Analía Gadé, Angela Molina, Nadiuska, Pajares, Esteso, Martes y 13, José Sacristán, Arturo Fernández o Antonio Ozores han intervenido en sus producciones. Además, el productor fue el creador de las famosas películas de Parchís, un gran éxito tanto en España como en otros muchos países del mundo.

Nacido en Madrid en 1943, fue un apasionado del cine desde que tuvo uso de razón y siempre tuvo el sueño de dedicarse a esta industria.

Tenía su domicilio cerca de los estudios Sevilla Films y se acercaba siempre que tenía ocasión. Fue precisamente allí donde arrancó su andadura en el séptimo arte. En el año 1958 en estos estudios se estaban construyendo los decorados para la película, Salomón y la reina de Saba, en la que consiguió enrolarse como meritorio de producción, haciendo “novillos” en el colegio, lo que conllevó un castigo en el seno familiar, pero también una certeza: que su vida a partir de entonces estaría ligada al cine.

En la siguiente década de los años 60, siguió escalando puestos en la rama de producción en más de 50 películas, tanto españolas como en coproducciones, algunas tan éxito de taquillas como “El bueno, el feo y el malo”, de Sergio Leone y protagonizada por el oscarizado Clint Eastwood.

Antes del fin de los años 60 ya se establece como productor independiente y realiza su primera película, Matrimonio al desnudo, protagonizada por Arturo Fernández y Analia Gade, dirigida por Ramón Fernández. La película se estrenó en Madrid un mes de septiembre y estuvo en cartel hasta pasadas las Navidades de ese mismo año.

A partir de entonces en la década de los 70, produjo más de 50 películas con la mayoría de los actores y directores del panorama del cine español.

LOS FORQUÉ CELEBRAN EL GRAN AÑO DE LA INDUSTRIA

En una temporada para el recuerdo en el audiovisual español, los Premios Forqué celebrarán el excelente año de la industria en la gala de entrega de sus galardones, que se realizará el próximo 17 de diciembre en Palacio Municipal - IFEMA Madrid, y que tendrá en la entrega de la Medalla de Oro a José Luis Bermúdez de Castro uno de sus momentos más emocionantes. Tampoco faltará el emotivo recuerdo a la familia Forqué, a la que los galardones que llevan su apellido intentarán hacer honor.

Con los actores Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel como presentadores, los Forqué volverán por todo lo alto en busca de las producciones más destacadas del año. Alcarràs, de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro del prestigioso Festival de Berlín, As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, son las películas que optan al Premio Forqué al Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación, que asciende a 30.000€. Por su parte, las obras que concurren al premio a la Mejor Serie de Ficción dotado con 6.000€ son las ya mencionadas Apagón, de Fran Araújo, Historias para no dormir, actualización de la clásica antología de Chicho Ibáñez Serrador, La unidad (T2), de Dani de la Torre y Alberto Marini y Rapa, de Pepe Coira y Fran Araújo.

En las categorías interpretativas, Anna Castillo (Girasoles silvestres), Laia Costa (Cinco lobitos), Laura Galán (Cerdita) y Susi Sánchez (Cinco lobitos) son las candidatas al Forqué a la Mejor Interpretación Femenina en cine; y Denis Ménochet (As Bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Miguel Herrán (Modelo 77) y Nacho Sánchez (Mantícora) están nominados al galardón a la Mejor Interpretación Masculina de cine. Por su parte, optan al premio a la Mejor Interpretación Femenina de Serie son Anna Castillo (Fácil), Itziar Ituño (Intimidad), Mónica López (Rapa) y Natalia de Molina (Fácil), mientras que los finalistas al Forqué a la Mejor Interpretación Masculina de Serie son Javier Cámara (Rapa), Jesús Carroza, Luis Callejo (Apagón) y Luis Zahera (Entrevías). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

