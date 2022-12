Turismo ecológico de calidad en Tenerife para desconectar de manera sostenible con San Diego Apartamentos Comunicae

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:02 h (CET) San Diego Apartamentos representa un ejemplo de alquiler vacacional en el norte de Tenerife. A las comodidades del complejo, provisto de 10 viviendas, se suman otras características únicas. La principal es el hecho de estar situado en medio de una finca dedicada a la agricultura ecológica. Las personas que buscan un lugar en el que pasar las vacaciones de manera responsable con el medio ambiente tienen un hogar aquí Certificado oficial de agricultura ecológica

La finca aúna dos funciones bien distintas. Por un lado, el alquiler vacacional en Tenerife Norte, que permite a los turistas pasar las vacaciones en un lugar donde reina la calma. Es algo que destacan tras su estancia en unos apartamentos que cuentan con piscina, zonas para tomar el sol y miradores sobre el mar.

Por otro lado, destacan las labores agrícolas, pues las tierras se destinan principalmente al cultivo de aguacates. De hecho, la sostenibilidad es su principal seña de identidad. Prueba de ello es el certificado oficial de agricultura ecológica obtenido en el año 2020.

Sin embargo, la preocupación por el medioambiente se remonta mucho tiempo atrás. No es de extrañar, por tanto, que en la superficie de la que dispone convivan numerosas especies animales y vegetales. Un paseo por los límites permite contemplar ejemplares de mariposas monarcas, busardos ratoneros, pardelas, alpispas o búhos chicos.

Además, estos alojamientos en Tenerife Norte dedican un esfuerzo especial a minimizar al máximo la huella de su actividad en el planeta. En este sentido, las emisiones de dióxido de carbono se compensan con el uso de energías renovables. Hacen uso de placas solares para calentar tanto el agua sanitaria como la de la piscina. También utilizan paneles fotovoltaicos con el objetivo de producir su propia electricidad.

Otra de las iniciativas puestas en marcha es un aparato filtrador de agua. Esta solución permite disponer del agua que los huéspedes precisen sin necesidad de adquirir botellas de plástico.

Un alojamiento sostenible a pleno rendimiento en el norte de Tenerife

Los apartamentos se encuentran en el nordeste de la isla de Tenerife y, más concretamente, en La Matanza de Acentejo. Se trata de un pueblo histórico que se extiende en las laderas de la montaña y que goza de múltiples atractivos.

La isla logra un 85% de ocupación

El turismo se reactiva en esta isla de Canarias y, más concretamente, en su zona norte. De hecho, la ocupación de los alojamientos ha sido este pasado verano de un 85%. Es un resultado calificado de bueno por la asociación hotelera y extrahotelera Ashotel.

Los responsables políticos confían en mejorar estas cifras impulsando nuevas conexiones aéreas y ofreciendo promociones ligadas a eventos deportivos, o con propuestas de alquiler vacacional sostenible como el caso que se menciona.

La evolución no tiene freno para que el sector turístico siga creciendo. Una de las consecuencias directas será la llegada de un mayor número de turistas a Tenerife para alojarse en establecimientos de calidad, y por qué no, que apuesten por la sostenibilidad.

