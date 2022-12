​Teresa Toscano, inapelable ganadora del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino La onubense, con 27 últimos hoyos sobresalientes, ha superado en cuatro golpes a Andrea Revuelta, gran revelación del torneo Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 3 de diciembre de 2022, 11:30 h (CET)

La onubense Teresa Toscano (-8) ha vencido de forma inapelable y autoritaria el XIX Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino, torneo que ha contado en el Real Club Sevilla Golf con el patrocinio principal de Banco Santander. Con 27 últimos hoyos excepcionales -saldados con un parcial de -9-, ha contenido con firmeza el empuje de la revelación del torneo, la amateur Andrea Revuelta, segunda clasificada (-4).



El triunfo de Teresa Toscano, que cumple su primer año como profesional, se ha cimentado en la paciencia, valor que debemos tener todos y cada uno de los golfistas. Supo contener los errores sin perder la calma cuando las cosas no marchaban a favor (comenzó el torneo con tres bogeys) y ha aprovechado su momento cuando el viento cambió de dirección.

Eso sucedió mediada la segunda jornada, y a partir de ese momento Teresa Toscano se ha mostrado implacable. Comenzaba la jornada final a un golpe de Andrea Revuelta y María Parra, pero ya en el hoyo 3 comandaba el ‘live scoring’ gracias a dos birdies de esos que parecen sencillos, pero no lo son.

La andaluza comenzó a fluir por el campo, jugando fácil, con hierros sólidos que le proporcionaron no pocas opciones de birdie; hasta seis firmó a lo largo de una jornada que lideró desde ese hoyo 3.

El eagle del 16, punto álgido del torneo

La partida estelar fue transcurriendo entre la consistencia de Teresa Toscano, sólo interrumpida por un bogey al 14 fruto de una visita a búnker con talud incluido, y la falta de acierto de sus compañeras con el putt. “¡Vaya día!”, decía María Parra para sí misma. Sólo embocó un birdie en el día la brava golfista gaditana.

Tampoco Andrea Revuelta tenía su mejor día con el putt, si bien en su caso se le quedaron colgando varios buenos tiros. Especialmente doloroso para la madrileña fue el del 16 para eagle. Doloroso decimos porque instantes después quien sí embocaba era Teresa Toscano, que ponía tierra de por medio, tres golpes a falta de dos hoyos.

Ese eagle fue el momento más alto de juego de la campeona: gran drive al centro de calle, hierro impecable a dos metros de bandera y remate con el putt. Por si quedaba alguna duda, en el 17 Teresa Toscano volvió a lucirse con otro birdie al 17. Se dejó, por tanto, el trabajo más que hecho para poder disfrutar en el hoyo 18 del merecido homenaje a la campeona.

Mirando en perspectiva la clasificación hay que poner de relieve varios puntos. El primero, el maravilloso desempeño de Andrea Revuelta y Paula de Francisco, quinta con +1, dos golfistas amateurs que han jugado como si llevaran diez años jugando con las mejores en un circuito profesional. Bravo por ellas.

Asimismo, es justo valorar el buen juego de golfistas como la citada María Parra, excepcional en la segunda jornada, Paz Marfá (par), Marta Sanz (+3), Marta Martín (+4) o la defensora del título, Mireia Prat (+4), que nunca se rindió y por momentos, hasta su doble bogey al 10, llegó a amenazar con meterse de nuevo en la pomada. Comportamiento de campeona en todo momento.

El resumen de la semana es el puño de Teresa Toscano en el green del 18. Un puño de rabia, de alegría por haber obtenido su primer título profesional, de liberación tras una temporada complicada en el Epson Tour norteamericano y de esperanza ante el reto que asoma la semana próxima en la escuela de clasificación del Ladies European Tour. Hasta allí, hasta La Manga Club, la golfista del Pro Spain Team se llevará su fantástico juego.

ALREDEDOR DEL GREEN

Amaia y Natalia, también galardonadas

Además de Teresa Toscano, en la ceremonia de entrega de premios del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino también han sido galardonadas Natalia Escuriola y Amaia Latorre. La castellonense, como ya se sabía, ha sido reconocida como ganadora del Ranking del Santander Golf Tour, y la alavesa, ha sido elegida Player of the year, galardón que distingue a la golfista que más ha progresado en el último año y que votan todas las jugadoras del circuito.

En la entrega de premios, junto a Pablo Mansilla, Presidente de la Federación Andaluza de Golf, han apoyado con su presencia Rafael Domínguez, Presidente del Real Club Sevilla Golf; Pelayo Castillo, Director Comercial de Santander Private Banking; y Javier del Valle, Director de Santander Private Banking en Sevilla.

Mención aparte para Andrea Revuelta

Andrea Revuelta merece capítulo aparte. Cayetana Fernández, la semana pasada en el Andalucía Costa del Sol Open de España, y Andrea ahora han confirmado al mundo que los excelentes resultados de la cantera femenina española no son fruto de un golpe de suerte o de una feliz casualidad. Son consecuencia de una mezcla de su talento innato, de sus enormes ganas de progresar y de una excelente planificación de trabajo por parte de sus técnicos.

Recuerden que Andrea Revuelta despide el año como ganadora del Toyota World Junior Golf Championship y del World Junior Girls Championship, mundiales ambos oficiosos en los que llevó a España a lo más alto junto a la propia Cayetana y a Paula Martín. Este trío, además, y aún más llamativo, fue quinto en el pasado Mundial Absoluto. Año para enmarcar.

Sobre el circuito

El Santander Golf Tour es una apuesta firme de Banco Santander por el golf femenino profesional y cuenta con el apoyo de Santander Private Banking y Carmignac como patrocinadores, y con RSM, Good Spark, Homenaje y Philips Domestic Appliances como colaboradores. Wilson Golf, Estrella Damm y Ms Worker son proveedores preferentes. Barter es Energy Partner. La Real Federación Española de Golf, y la Federación de Golf Andaluza de Golf junto con el resto de las federaciones territoriales por donde pasa el circuito suman el resto de apoyos imprescindibles para la celebración de este tour. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Teresa Toscano, inapelable ganadora del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino La onubense, con 27 últimos hoyos sobresalientes, ha superado en cuatro golpes a Andrea Revuelta, gran revelación del torneo ​El SPAR Gran Canaria rema para ahogarse en la orilla ante el Movistar Estudiantes (85-79) El conjunto estudiantil dominó el dueño para alcanzar su cuarto triunfo ​El Embutidos Pajariel Bembibre agrava la crisis del Clarinos Tenerife (71-80) Tras el parón por la Ventana FIBA, el cuadro morado suma su octava derrota y aspira al descenso El Rally Catalunya Històric se celebrará los días 14 y 15 de abril de 2023 Salou y su paseo Marítimo serán de nuevo el núcleo del rally ​Los primeros pasos del cuadro femenino en el Master del Challenger consagran a dos parejas de circunstancias Pádel